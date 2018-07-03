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Гости из США: Лавров встречается с конгрессменами. LIVE

В МИД началась встреча Лаврова с конгрессменами

Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с членами делегации американского конгресса. Переговоры проходят в здании Министерства иностранных дел РФ. Конгрессмены прибыли в Москву 30 июля, их визит в РФ проходит на фоне подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, запланированной на 16 июля в Хельсинки. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи Лаврова с американской делегацией.
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Трансляция
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13:42

Помимо Вячеслава Володина, по информации РИА «Новости», во встрече с американскими конгрессменами примут участие первый вице-спикер ГД Александр Жуков, курирующий межпарламентские связи РФ и США, спецпредставитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслва Фетисов, координатор группы по связям с конгрессом США Инга Юмашева, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

13:38

Вообще, судя по всему, журналистам будет доступна только протокольная часть встречи с депутатами. Поэтому нам останется ждать заявлений по итогам этой встречи. Что ж, будем надеяться, встреча будет продуктивной.

13:37

Тем временем, американские политики уже встречаются с депутатами Госдумы. Протокольная часть, доступная журналистам, началась.

«Уважаемые коллеги, рады вас видеть в стенах Государственной думы, это первая делегация конгресса США за многие годы, поэтому нам есть о чем поговорить, учитывая, что наши отношения в рамках парламентского измерения практически равны нулю. Надеюсь, что сегодняшняя встреча положит начало этим отношениям», — обратился к конгрессменам спикер ГД Вячеслав Володин.

К слову, такая оценка взаимодействия на уровне законодательных органов власти двух стран вполне укладывается в общий контекст «нижней точки» отношения Москвы и Вашингтона, в целом.

13:25

Что интересно, в Госдуме рассказали о планах обсудить с американскими коллегами вопрос частичного снятия санкций — а именно: ограничения на посещение США членами Совета Федерации и Государственной думы. Собственно, это необходимо лишь для того, чтобы направить встречную делегацию в Вашингтон.

«Я ничего не исключаю, тут вопрос упирается в то, что у нас большинство депутатов Госдумы и членов Света Федерации находятся под санкциями. Для того чтобы направлять делегации, нам нужны определенные договоренности, если они будут достигнуты, хорошо. Посмотрим, будем это обсуждать, и в ходе сегодняшней встречи у председателя [Госдумы] это будет обсуждаться», — цитируют РИА «Новости» слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого.

13:14

Надо сказать, что тональность высказываний американских конгрессменов в адрес России несколько изменилась. Вот, например, сенатор Ричард Шелби заявил, что Вашингтон не должен видеть в Москве врага. «Мы должны рассматривать Россию как супердержаву, как конкурента, но не врага», — заявил он.

Тут, конечно, может сказаться и то, что встреча проходит в России, а, может, таким образом несколько выравнивается общий фон риторики политиков двух стран в преддверии саммита Путина и Трампа. Впрочем, ожидания от этой встречи достаточно осторожные: «Посмотрим, как все пройдет», — сказал Шелби.

13:06

После переговоров с Сергеем Лавровым конгрессмены намерены провести встречи с российскими сенаторами и депутатами Государственной думы. При этом по просьбе американской стороны переговоры в Госдуме будут проходить в закрытом режиме.

13:05

Более 10 американских конгрессменов прибыли в Россию с визитом еще 30 июня, члены делегации из США уже провели ряд встреч в Санкт-Петербурге. Визит американской делегации проходит на фоне подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, запланированной на 16 июля в Хельсинки.

13:00

Добрый день, дорогие читатели! В Москве с визитом находится делегация американских конгрессменов. В повестке — много встреч с представителями разных ветвей российской власти. На данный момент идут переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Встреча проходит в здании российского МИДа на Смоленской площади.

«Газета.Ru» внимательно следит за ходом переговоров и будет рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.