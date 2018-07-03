Гости из США: Лавров встречается с конгрессменами. LIVE

Тем временем, американские политики уже встречаются с депутатами Госдумы. Протокольная часть, доступная журналистам, началась.

«Уважаемые коллеги, рады вас видеть в стенах Государственной думы, это первая делегация конгресса США за многие годы, поэтому нам есть о чем поговорить, учитывая, что наши отношения в рамках парламентского измерения практически равны нулю. Надеюсь, что сегодняшняя встреча положит начало этим отношениям», — обратился к конгрессменам спикер ГД Вячеслав Володин.

К слову, такая оценка взаимодействия на уровне законодательных органов власти двух стран вполне укладывается в общий контекст «нижней точки» отношения Москвы и Вашингтона, в целом.