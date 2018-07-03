Отравителей Скрипалей нашли в России

Полиция Великобритании определила двух подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Об этом источник в Скотланд-Ярде сообщил The Sun. По этим сведениям, подозреваемые в течение 24 часов с момента покушения на Скрипалей покинули Великобританию.

Сейчас, по словам анонимного источника, подозреваемые находятся в России. Официальный Скотланд-Ярд пока никак не комментирует эту информацию.

23 июня посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что российская сторона до сих пор не получила ответа на вопросы о ходе расследования отравления.

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Кроме того, российские дипломаты до сих пор ожидают встречи с Юлией Скрипаль. «Мы настаиваем [на предоставлении консульского доступа]. Я уверен, что британская сторона не будет отстаивать свою позицию бесконечно. Поэтому однажды мы получим доступ к российским гражданам. Чем скорее, тем лучше», — подчеркнул посол России.

В начале мая посольство Российской Федерации в Лондоне заявило, что британским следователям и властям не удалось установить причастность Москвы к «солсберийскому инциденту». В заявлении дипломатов говорится, что хотя британские власти и привлекли «сотни полицейских, потративших кучу времени на изучение улик», связать отравление Скрипалей с РФ не удалось. Поддержать официальную политическую версию инцидента правоохранители Соединенного королевства не сумели, считают в российском посольстве.

При этом известно, что на проведение расследования «дела Скрипалей» Лондон израсходовал £7,5 млн ($10 млн). Главный комиссар региональной полиции Ангус Макферсон заявил, что «национальная операция должна оплачиваться на национальном уровне», упомянув, что стоимость расследования может еще возрасти.

Также Макферсон рассказал, что в операции принимали участие до 140 сотрудников одновременно, и поблагодарил жителей Солсбери за терпение, проявленное во время расследования.

В свою очередь, российские дипломаты убеждены, что от сотрудников полиции власти Великобритании ожидали отнюдь не тщательного и объективного расследования этого преступления, а скорее подтверждения занятой премьер-министром Терезой Мэй обвинительной позиции.

«Огромная работа полицейских, судя по всему, оказалась бессмысленной. Ведь от них ожидали не установления истины, а лишь следования в русле искусственного сценария, написанного правительством консерваторов в первые же дни после происшествия»,

— подчеркнули в посольстве России в Великобритании.

7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала события вокруг дела Скрипалей «невозможным позором» и «британской возней». Она обратила внимание на разногласия в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), отметив, что утверждения руководителя ОЗХО Ахмеда Узюмджю принципиально расходятся с заявлениями секретариата организации.

Узюмджю ранее публично утверждал, что против Скрипалей было использовано «от 50 до 100 граммов» вещества «Новичок». По объективным оценкам такого объема боевого отравляющего вещества могло хватить, чтобы отравить жителей почти всего Солсбери, то есть порядка 50 тыс. человек.

Однако вскоре слова Узюмджю опровергла в официальном пресс-релизе сама ОЗХО. В своем рапорте специалисты Организации признаются, что установить точное количество вещества невозможно, но в любом случае его было значительно меньше.

Захарова при этом подчеркнула, что в этом контексте возникает вопрос о том, кто говорит неправду: генеральный директор ОЗХО или секретариат. Ранее в ОЗХО подтвердили, что не сумели установить происхождение боевого отравляющего вещества из Солсбери.

4 марта 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным ядом в Солсбери. После этого они долгое время оставались в медикаментозной коме. Правительство Великобритании обвинило в отравлении российские власти и спецслужбы, после чего западные страны выслали более сотни российских дипломатов, обвинив их в разведывательной деятельности. Москва ответила зеркально, не только выслав дипломатов, но и закрыв диппредставительство США в Санкт-Петербурге.