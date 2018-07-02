«Антиамериканский кандидат»: Мексика выбрала президента

Экс-мэр столицы Мексики победил на выборах президента страны, набрав 53,8% голосов, сообщает ВВС. Лопес Обрадор был выдвинут в президенты коалицией левых партий «Вместе мы сделаем историю».

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На втором месте с 23% голосов оказался политик Рикардо Анайя, который был выдвинут коалицией «Гражданский фронт за Мексику». Кандидат от правящей Институционно-революционной партии (ИРП) и глава мексиканского Минфина Хосе Антонио Мидзанял занял третье место с 18% голосов.

Действующий президент страны Пенья Ньето не имел права баллотироваться на новый срок.

Политик левых взглядов, Обрадор не принадлежит ни к одной из главных политических партий страны, и выбор его в качестве победителя объясняется усталостью мексиканцев от традиционных политических сил. По мнению аналитиков, победа Обрадора означает, что курс страны ожидают серьезные изменения.

При этом сам 64-летний политик в середине 1970-х годов был членом Институционно-революционной партии Мексики, а затем, разочаровавшись в ней, стал членом левой Партии демократической революции. Это уже третьи президентские выборы, в которых он принимает участие. Он также являлся кандидатом в президенты в 2006 и 2012 годах.

На посту мэра мексиканской столицы Обрадор завоевал симпатии жителей как достаточно энергичный управленец и автор многих программ помощи студентам и пожилым людям. Он также проявил себя на ниве борьбы с криминалом. Обрадор стал главой Мехико в 2000 году и занимал пост мэра до 2006 года. В период его правления была существенно улучшена городская инфраструктура, он также смог привлечь частных инвесторов в государственные программы по строительству жилья.

Обрадор покинул ту должность при рейтинге одобрения в 84%. Правда, противники политика называют его популистом и сравнивают с покойным президентом Венесуэлы Уго Чавесом

Если друг оказался Джулиани

Мексика — страна, соседняя с США, и отношения двух государств заметно ухудшились при президенте Дональде Трампе. Одним из самых ярких предвыборных обещаний американского лидера было строительство гигантской стены на границе с Мексикой, призванной защитить Соединенные Штаты от нелегальных мигрантов. При этом Трамп заявил, что за постройку барьера должны платить сами мексиканские власти.

Помимо распоряжения о строительстве стены, американский президент также подписал указы об ужесточении порядка депортации нелегальных мигрантов из США, а половину из них составляют именно мексиканцы. Правда, их доля постепенно снижается. Сейчас в США проживают 5,6 млн нелегальных иммигрантов-мексиканцев, в то время как в 2009 году их численность оценивалась в 6,4 млн.

От протекционистских мер Трампа существенно пострадала и экономика Мексики, для которой США — основой рынок сбыта.

Ранее Трамп заявил о возможности свертывания Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое с 1994 года действовало между США, Мексикой и Канадой. Мексика также попала в число стран, для которых США ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.

При этом в 2017 году торговый оборот США и Мексики достиг рекордного уровня и составил $557 млрд. Глава Министерства экономики страны Ильдефонсо Гуахардо ранее назвал ситуацию с США «непростой», но отметил, что страна «не хочет торговой войны» с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп поздравил Лопеса Обрадора с победой на президентских выборах в Мексике. «Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. С нетерпением жду начала работы с ним. Предстоит сделать многое из того, что пойдет на пользу и США, и Мексике!» — написал американский президент в твиттере.

Пока неясно, как сложатся отношения нового президента страны со своим главным соседом — Обрадор неоднократно критиковал США, и именно его называли «самым антиамериканским кандидатом». Обрадор активно использовал антимексиканскую риторику Трампа, чтобы получить голоса избирателей. Он также издал книгу своих речей и статей с критикой президента США, которую назвал «Слушай, Трамп», и ездил с ней в США, чтобы выступать перед живущими там мексиканцами.

Однако у избранного президента Мексики и Трампа есть хороший общий знакомый, который наверняка поможет Обрадору в налаживании связей с американским лидером. Это бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани — близкий друг Трампа, которого мексиканский политик в 2000 годы приглашал в Мексику для разработки программ по борьбе с преступностью.

Сам Джулиани неплохо на этом заработал — по данным американской прессы, его компания получила от мэрии города Мехико более $4 миллионов. В то время Джулиани рассказывал, что обнаружил немало параллелей между Нью-Йорком 90-х годов и столицей Мексики, когда разрабатывал свои рекомендации для городских властей. Правда, результаты помощи Джулиани городу эксперты оценивают по-разному — одни считают, что его советы действительно помогли снизить преступность, другие полагают, что его деятельность была больше пиаром, чем реальной помощью.