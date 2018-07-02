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«Антиамериканский кандидат»: Мексика выбрала президента

Трамп поздравил Обрадора с победой на выборах президента Мексики

Goran Tomasevic/Reuters
Кандидат от коалиции левых сил, бывший мэр города Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор победил на выборах президента Мексики. Лопес жестко критиковал президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании, однако американский лидер поздравил его и выразил готовность к совместной работе.

Экс-мэр столицы Мексики победил на выборах президента страны, набрав 53,8% голосов, сообщает ВВС. Лопес Обрадор был выдвинут в президенты коалицией левых партий «Вместе мы сделаем историю».

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На втором месте с 23% голосов оказался политик Рикардо Анайя, который был выдвинут коалицией «Гражданский фронт за Мексику». Кандидат от правящей Институционно-революционной партии (ИРП) и глава мексиканского Минфина Хосе Антонио Мидзанял занял третье место с 18% голосов.

Действующий президент страны Пенья Ньето не имел права баллотироваться на новый срок.

Политик левых взглядов, Обрадор не принадлежит ни к одной из главных политических партий страны, и выбор его в качестве победителя объясняется усталостью мексиканцев от традиционных политических сил. По мнению аналитиков, победа Обрадора означает, что курс страны ожидают серьезные изменения.

При этом сам 64-летний политик в середине 1970-х годов был членом Институционно-революционной партии Мексики, а затем, разочаровавшись в ней, стал членом левой Партии демократической революции. Это уже третьи президентские выборы, в которых он принимает участие. Он также являлся кандидатом в президенты в 2006 и 2012 годах.

На посту мэра мексиканской столицы Обрадор завоевал симпатии жителей как достаточно энергичный управленец и автор многих программ помощи студентам и пожилым людям. Он также проявил себя на ниве борьбы с криминалом. Обрадор стал главой Мехико в 2000 году и занимал пост мэра до 2006 года. В период его правления была существенно улучшена городская инфраструктура, он также смог привлечь частных инвесторов в государственные программы по строительству жилья.

Обрадор покинул ту должность при рейтинге одобрения в 84%. Правда, противники политика называют его популистом и сравнивают с покойным президентом Венесуэлы Уго Чавесом

Если друг оказался Джулиани

Мексика — страна, соседняя с США, и отношения двух государств заметно ухудшились при президенте Дональде Трампе. Одним из самых ярких предвыборных обещаний американского лидера было строительство гигантской стены на границе с Мексикой, призванной защитить Соединенные Штаты от нелегальных мигрантов. При этом Трамп заявил, что за постройку барьера должны платить сами мексиканские власти.

Помимо распоряжения о строительстве стены, американский президент также подписал указы об ужесточении порядка депортации нелегальных мигрантов из США, а половину из них составляют именно мексиканцы. Правда, их доля постепенно снижается. Сейчас в США проживают 5,6 млн нелегальных иммигрантов-мексиканцев, в то время как в 2009 году их численность оценивалась в 6,4 млн.

От протекционистских мер Трампа существенно пострадала и экономика Мексики, для которой США — основой рынок сбыта.

Ранее Трамп заявил о возможности свертывания Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое с 1994 года действовало между США, Мексикой и Канадой. Мексика также попала в число стран, для которых США ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.

При этом в 2017 году торговый оборот США и Мексики достиг рекордного уровня и составил $557 млрд. Глава Министерства экономики страны Ильдефонсо Гуахардо ранее назвал ситуацию с США «непростой», но отметил, что страна «не хочет торговой войны» с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп поздравил Лопеса Обрадора с победой на президентских выборах в Мексике. «Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с тем, что он стал следующим президентом Мексики. С нетерпением жду начала работы с ним. Предстоит сделать многое из того, что пойдет на пользу и США, и Мексике!» — написал американский президент в твиттере.

Пока неясно, как сложатся отношения нового президента страны со своим главным соседом — Обрадор неоднократно критиковал США, и именно его называли «самым антиамериканским кандидатом». Обрадор активно использовал антимексиканскую риторику Трампа, чтобы получить голоса избирателей. Он также издал книгу своих речей и статей с критикой президента США, которую назвал «Слушай, Трамп», и ездил с ней в США, чтобы выступать перед живущими там мексиканцами.

Однако у избранного президента Мексики и Трампа есть хороший общий знакомый, который наверняка поможет Обрадору в налаживании связей с американским лидером. Это бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани — близкий друг Трампа, которого мексиканский политик в 2000 годы приглашал в Мексику для разработки программ по борьбе с преступностью.

Сам Джулиани неплохо на этом заработал — по данным американской прессы, его компания получила от мэрии города Мехико более $4 миллионов. В то время Джулиани рассказывал, что обнаружил немало параллелей между Нью-Йорком 90-х годов и столицей Мексики, когда разрабатывал свои рекомендации для городских властей. Правда, результаты помощи Джулиани городу эксперты оценивают по-разному — одни считают, что его советы действительно помогли снизить преступность, другие полагают, что его деятельность была больше пиаром, чем реальной помощью.