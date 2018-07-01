«Разрушается образ Москвы как вечного врага»

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, намеченная на 16 июля, крайне невыгодна для ряда групп влияния, которые создают на Западе образ Москвы как вечного врага, говорится в материале обозревателя британского издания The Independent Мэри Дежевски.

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Кроме того, по ее словам, в Европе считают, что ситуацию дополняют не оправдавшиеся «грозные» предупреждения о поездках на чемпионат мира по футболу в Россию. Между тем, переговоры могут привести к положительным результатам для обеих стран и для остального мира в целом, считает обозреватель, передает ФАН.

«У двух лидеров достаточно тем для разговора. Кроме того, существуют смутные очертания будущих соглашений, которые могут сделать мир безопаснее», — говорится в статье британского ежедневника.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Это будут первые полноформатные переговоры лидеров двух стран, которые пройдут не «на полях» саммитов.

Во время беседы главы государств обсудят текущее состояние российско-американских отношений и перспективы их развития, сообщается на сайте Кремля. Кроме того, речь пойдет об актуальных вопросах международной повестки.

«В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

В официальном заявлении Белого дома сказано, что политики обсудят «отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности».

Днем ранее мэр Хедьсинки Ян Вапаавуори сообщил, что беседа двух лидеров может пройти не в самой финской столице, а в его городе-спутнике — Вантаа, где находится правительственная усадьба Кенигстедт.

Сам Трамп сказал, что планирует обсудить на встрече с российским коллегой вопросы гонки вооружений и урегулирование в Сирии.

«Мы будем говорить о событиях, происходящих на планете. Мы будем говорить о мире. Мы можем даже поговорить об экономии миллионов долларов на оружии… мы создаем силу, которую никто и никогда ранее не видел», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что намерен обсудить с российским коллегой Украину и Сирию.

«То, что Сирия, конечно, комплексно будет обсуждаться, здесь сомнений никаких нет. По Сирии предстоит достаточно обстоятельный разговор», — подтвердил эти слова со своей стороны пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что встреча Путина и Трампа станет началом «интенсивного диалога» между странами.

«Мы надеемся, что в определенной мере это [встреча Трампа и Путина] только начало. За ней должен последовать гораздо более интенсивный диалог на каждом уровне», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что контакты между сторонами не должны ограничиваться взаимодействием между президентами. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о прагматичном отношении к данной встрече.

«Вообще рекомендую всем не употреблять вот эти термины: «прорывные встречи», «прорывы» и так далее. Я предлагаю просто достаточно прагматично относиться и реалистично к этим встречам», — заявила дипломат.

Она добавила, что стороны готовы к проведению ряда встреч на различных ровнях, так как того требует двусторонняя повестка.

Захарова подчеркнула, что под «двусторонней повесткой» она понимает интересы граждан России и США. По ее словам, ожидания от встречи стоит выстраивать «в реалистичном русле», помня, какие темы важны для двусторонних переговоров.

Американский журнал Time назвал пять причин, которые позволяют считать Хельсинки идеальным местом для будущей встречи Путина и Трампа.

Во-первых, именно этот город стал местом, где были подписаны Хельсинкские соглашения. В 1975 году президент США Джеральд Форд встретился вместе с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и лидерами 33 государств, чтобы наладить отношения между коммунистическими и капиталистическими странами в период «холодной войны».

Несмотря на то, что российско-американские отношения на данный момент не столь натянуты, этот факт делает Хельсинки логичным местом для проведения американо-российского саммита.

Вторая причина, по версии Time, заключается в том, что именно в Хельсинки в 1990 году встретились президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев. Третья причина: Финляндия не является членом НАТО.

В этом смысле территория государства представляет собой нейтральное место, в котором Трамп может сделать знаковый жест: американский лидер покинет территорию НАТО, чтобы встретиться с Путиным, это проиллюстрирует его недавнюю критику лидеров НАТО.

Четвертая причина — Трамп в июле будет находиться в Европе, так как он приедет на саммит НАТО в Брюсселе, а затем направится в Великобританию. В логистическом плане Трампу будет удобно встретиться с Путиным именно в Европе.

Пятая причина тоже логистическая. Москву от Хельсинки отделяет почти двухчасовой перелет. За день до саммита с Трампом — 15 июля — в России завершается чемпионат мира по футболу-2018. Именно поэтому Путин успеет закрыть главное спортивное событие года и отправиться на встречу с Трампом.