Заманчивое предложение: как Трамп соблазнял Макрона сделкой

Американский президент Дональд Трамп предлагал главе Франции Эммануэлю Макрону выгодную торговую сделку в обмен на выход Парижа из Евросоюза, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, Трамп спросил Макрона: «Почему бы вам не покинуть ЕС?»

Как передает издание, еще в апреле во время совместной встречи Трамп предложил Макрону покинуть ЕС, а за это гарантировал заключение с Францией торговой сделки на более выгодных условиях, чем с Евросоюзом в целом.

В Белом доме, однако, комментировать эти сведения не стали. Макрон также отказался от комментариев.

Реклама

«Разговоры, которые ведутся в закрытом формате, остаются в закрытом формате. Я думаю, что не стоит это повторять», — цитирует Макрона РИА «Новости».

Как передает портал Axios, в ходе беседы в апрелеТрамп объявил Макрону, что Евросоюз в торговой сфере «хуже Китая».

Еще 28 июня Макрон отметил, что ЕС в сфере торговли не намерен подчиняться односторонним «указам». «У нас будет дискуссия по торговле с целью защиты экономического суверенитета Европы. Есть твердое желание не поддаваться никакому указу, но защищать европейские интересы и принципы многосторонности в мировой торговле», — подчеркнул Макрон на двухдневном саммите ЕС в Брюсселе.

Экономические отношения между ЕС и США стали одним из ключевых пунктов повестки дня саммита из-за введения Вашингтоном пошлин на металлы из Европы. В письме лидерам стран ЕС глава Евросовета Дональд Туск написал, что сложившаяся ситуация вышла за пределы торговой войны, в связи с чем ЕС должен готовиться к самым худшим сценариям.

США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% еще в марте текущего года. Они накладываются на все страны (Евросоюз, Мексика и Канада), из которых в США поступает эта продукция.

«Мы должны защитить наши сталелитейную и алюминиевую индустрии, но вместе с тем продемонстрировать нашим друзьям, которые относятся к нам справедливо при торговых и военных операциях, большую гибкость и готовность к сотрудничеству», — написал 8 марта Трамп на своей странице в твиттере.

ЕС не заставил долго ждать ответа со своей стороны. 17 мая Евросоюз предупредил ВТО о возможном введении торговых пошлин на металлургическую продукцию США в размере до 25% в ответ на их действия. В постановлении Еврокомиссии (ЕК), обнародованном 17 мая в официальном журнале Евросоюза, написано, что «на первом этапе, с 20 июня 2018 года, на импорт товаров, перечисленных в первом приложении, может быть применена дополнительная пошлина на добавленную стоимость в размере не более 25%». На втором этапе, который начнется в марте 2021 года, ЕС планирует ввести пошлины в размере 10%, 25%, 35% или 50%. Приложение к этому постановлению гласит, что свыше 300 различных групп металлургической продукции могут попасть под эти европейские пошлины.

Уже 20 мая Евросоюз принял соответствующие меры. Еврокомиссия заявила о введении ответных пошлин, которые распространялись на американские товары общей суммой 2,8 млрд евро в год. Среди этих товаров не только продукция металлургии, но и сельскохозяйственные и другие товары. ЕК предупредила, что это только первый шаг, за которым последуют и новые торговые меры против США. «Евросоюз воспользовался своим правом, в рамках норм Всемирной торговой организации», — отметила ЕК.

При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что страны ЕС игнорируют правила ВТО, сообщалось на сайте ведомства.

По словам Лайтхайзера, ответные пошлины «ЕС, Китая и других стран доказывают то, что они игнорируют правила ВТО». К тому же, добавил он, американские пошлины абсолютно законны, поскольку направлены на защиту интересов национальной безопасности США.

С 1 июня в силу вступили введенные Вашингтоном пошлины. В Европе это действие расценили как шаг к началу полномасштабной трансатлантической торговой войны. «Это плохой день для мировой торговли», — отметила представитель европейской торговой комиссии Сесилия Мальмстрем. «США пытались использовать угрозу торговых ограничений в качества рычага, чтобы добиться уступок от Евросоюза. Мы не ведем так дела, тем более между давними партнерами, друзьями и союзниками», — подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер осудил действия США, отметив, что Евросоюз обратится во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы урегулировать спор.

Его поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что введенные Штатами пошлины на сталь и алюминий вне закона. Меркель подчеркнула, что Германия намерена продолжать переговоры по данному вопросу. «Каким образом мы вступим в эти переговоры, это мы должны обсудить, но нужно предотвратить введение дальнейших пошлин и, таким образом, осуществление дальнейших шагов в направлении торговой войны», — подчеркнула канцлер.

В то же время Вашингтон обвинил партнеров по «большой семерке» в завышении торговых пошлин на американские товары.