Вопреки всему: мигрантов пустят в Европу добровольно

После девятичасовых переговоров на саммите ЕС в Брюсселе европейские лидеры смогли согласовать план по преодолению миграционного кризиса в Евросоюзе. О том, что страны наконец пришли к соглашению, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Реклама

«Лидеры 28 стран ЕС договорились по заключениям саммита, включая миграцию», — написал он в твиттере.

О достигнутых договоренностях европейские лидеры рассказали журналистам после окончания переговоров в 5:00 утра по местному времени (4:00 мск). Они сообщили, что

теперь страны Евросоюза будут принимать мигрантов «на добровольной основе». Государства могут создавать на своей территории миграционные центры, в которых будут содержаться беженцы во время проверок и рассмотрения прошений об убежище.

Кроме того, европейские политики договорились усилить контроль на внешней границе Евросоюза и пресекать вторичную миграцию. Будет также увеличен размер финансовой помощи для Турции и Северной Африки.

Вечером 28 июня итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что Италия наложит вето на итоговый документ саммита ЕС, если участники переговоров не согласятся ввести принцип распределения миграционной нагрузки между странами союза.

Хотя согласованный европейскими политиками документ не предусматривает такой возможности, по итогам переговоров Конте сказал, что удовлетворен соглашением. Он отметил, что Италия пока не решила, будет ли она размещать миграционный центр на своей территории. «Это решение, которое мы будем принимать вместе в правительстве. Мы вовсе не обязаны это делать», — заявил Конте.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, сказал, что миграционное соглашение является победой «европейского сотрудничества». «Европе придется жить под давлением мигрантов долгое время. Мы должны добиться успеха в борьбе с этим вызовом, оставаясь при этом верными свои ценностям», — подчеркнул французский лидер.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, для которой нынешний саммит особенно важен с учетом давления, которое оказывают на нее в Германии, позитивно оценила итоги переговоров по миграции. Однако, отметила она, Евросоюзу еще «многое предстоит сделать, чтобы объединить различные взгляды».

«В целом, после интенсивной дискуссии по самой острой теме для Европейского союза, а именно — миграции, это хороший сигнал, что мы согласовали совместный текст [соглашения]», — сказала Меркель.

Миграционная повестка составляла главную интригу нынешней встречи.

В Германии вопрос миграции встал ребром — противоречия касательно правил приема беженцев раскололи коалиционное правительство Ангелы Меркель, что грозит ей потерей власти.

Выступая перед депутатами Бундестага перед отправлением в Брюссель, канцлер Германии заявила, что миграционный вопрос «может стать судьбоносным» для Европейского союза.

«Европа сталкивается с множеством трудностей. Но миграционная проблема может стать той, что определит судьбу Европейского союза», — отметила канцлер ФРГ в конце своей почти получасовой речи.

По словам канцлера, у Европы есть лишь два пути — либо Евросоюз справится с этой проблемой, доказав тем самым, что европейцы во всем руководствуются своими ценностями и исповедуют многосторонность, а не односторонность, либо все перестанут верить в систему ценностей, которая сделала Евросоюз таким сильным.

Стоит отметить, что на выступлении Меркель в Бундестаге не присутствовал Хорст Зеехофер — глава МВД и председатель Христианско-социального союза в Баварии (ХСС), который стал главным противником канцлера в коалиционном правительстве.

В середине июня Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум: либо она в срок до 1 июля договаривается с европейскими лидерами о единой позиции по правилам приема беженцев, либо он издает министерский указ, который ограничит въезд беженцев в Германию.

В случае подписания указа о закрытии германской границы, канцлер сможет либо принять решение Зеехофера, либо отправить его в отставку, а это может привести к распаду правящей коалиции и перевыборам.

Поэтому к встрече с европейскими лидерами канцлер начала готовиться заранее и в течение достаточно короткого срока успела встретиться с лидерами ведущих европейских стран.

За несколько дней до саммита в Брюсселе германский лидер провела встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецкой правительственной резиденции Мезенберг. По итогам переговоров политики обговорили ряд возможных путей урегулирования миграционного кризиса, которые Меркель предложила называть «Мезенбергскими соглашениями».

Политики договорились добиваться большего единства мнений стран-членов ЕС в вопросе борьбы с потоком беженцев. Меркель и Макрон также выступили за создание Европейского миграционного бюро для гармонизации миграционного законодательства в странах-членах ЕС, которое будет отвечать за процедуры предоставления беженцам убежища на внешних границах Евросоюза. Кроме того, была высказана идея о создании «подлинной европейской пограничной полиции на основе существующей структуры Frontex».

Интересно, что вечером 28 июня — до того, как в Брюсселе был согласован план государств ЕС по преодолению миграционного кризиса — глава МВД Германии Хорст Зеехофер вдруг заявил, что увидел возможность урегулирования конфликта с Меркель по вопросу миграции.

«Я в значительной степени уверен, что мы решим эту проблему, действуя разумно и сохраняя авторитет обеих сторон. Не могу вам этого гарантировать, однако твердая воля для этого наличествует», — сказал оппонент Меркель.