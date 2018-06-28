«Могли бы и промолчать»: ЕР накажет критиков реформы

Региональным отделениям «Единой России» разослали техзадание в течение июля обсудить предложения по пенсионной реформе, рассказал «Газете.Ru» источник в партии. По его словам, о наличии этого поручения заявил секретарь президиума генсовета партии Андрей Турчак на заседании совета руководителей фракции. Турчак отметил, что

цель предстоящих обсуждений и встреч — собрать конкретные предложения, которые будут учтены руководством фракции при подготовке законопроекта ко второму чтению.

По плану, региональные структуры ЕР должны привлечь к обсуждениям представителей исполнительной и законодательной властей, профильных экспертов, членов региональных Общественных палат и профсоюзных организаций. Как сообщил источник, все предложения должны быть переданы в центральный исполком партии. От регионов ждут сведения о проектах, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста. Кроме того, им поручено доложить об основных проблемах при реализации «пенсионного маневра».

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При этом, продолжает собеседник «Газеты.Ru», до региональных отделений «по всем каналам» доведут информацию, что

позиция партии и ее официальных представителей должна быть сформулирована и публично представлена только после обсуждения. Высказывания вне партийных рамок, тем более с критикой реформы, не приветствуются.

«Сначала необходимо собрать и проанализировать все имеющиеся в обществе позиции и предложения и только потом принимать конкретные решения и делать публичные заявления», — поясняет источник.

Другой источник, близкий руководству ЕР, добавил, что дискуссии по поводу реформы могут идти на партийных площадках во внутреннем режиме. Выносить их вовне не стоит, так как, по его мнению, позиция партии должна быть консолидирована.

Ранее СМИ уже писали о том, что местные единороссы получили техзадание и что там якобы содержится рекомендация избегать тезисов в том числе и о поддержке партией ЕР реформы, а также указание приглашать на дискуссии только журналистов дружественных СМИ. Источник «Газеты.Ru» утверждает, что в финальном варианте техзадания, ушедшего в регионы, такого требования не содержится. Что касается открытости или закрытости обсуждения реформы с журналистами, то она остается на усмотрение региональных единороссов.

В целом, за последнее время единороссы недвусмысленно свою позицию озвучили, хотя все дискуссии идут в закрытом режиме. Так, 22 июня прошло заседание фракции с представителями правительства, а 28 июня — и совет руководителей фракций, на котором собрались представители партии из регионов. На обсуждении, в частности, присутствовал председатель совета и глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фактически единороссам наказано поддержать пенсионную реформу. По информации РБК, в прошлую пятницу на встрече с депутатами Госдумы это заявил и секретарь президиума генсовета Андрей Турчак, а также предупредил о «недопустимости противоречивости мнений». Впрочем, официально ЕР эти сведения не комментирует. Хотя в кулуарах партии подлинность самих цитат не опровергают, указывая лишь на то, что речь идет именно о заявлении публичной позиции.

«К нам премьер-министр и председатель нашей партии обратился за поддержкой, и партия должна эту поддержку оказать», — прокомментировал «Газете.Ru» заместитель секретаря президиума Генсовета Евгений Ревенко.

При этом источники в партии говорят, что депутаты могут думать о некоторых сопутствующих повышению пенсионного возраста мерах. Например, о гарантиях трудоустройства для людей предпенсионного возраста, создания — при необходимости — условий для переквалификации.

Разговоры о смягчении параметров повышения пенсионного возраста, по словам собеседников «Газеты.Ru» в депутатском корпусе и партии, пока не ведутся.

Вместе с тем уже есть прецедент наказания за критику идеи пенсионной реформы. Теперь уже экс-секретарь ярославского отделения ЕР Михаил Боровицкий лишился своего поста из-за того, что областная дума выступила с обращением к Госдуме, в котором говорилось, что решение о пенсионной реформе стало неожиданным для большинства граждан России и вызвало резонанс.

Кроме того, региональные единороссы раскритиковали отсутствие широкого обсуждения инициативы. По их мнению, этому не предшествовали ни дискуссии, ни экспертная проработка его обоснованности, цитировал обращение «Коммерсант».

Боровицкий по совместительству является председателем облдумы. По итогам конфликта он был вынужден подать заявление об отставке с позиции секретаря. Тогда источник, присутствующий на заседании, назвал это «сигналом» и для других региональных отделений.

«Могли бы и промолчать», — заявляет собеседник «Газеты.Ru», близкий руководству ЕР, отметив, что такие дискуссии, если и должны были проходить, то внутри партии.

Среди думских депутатов двое уже заявили, что пока собираются голосовать против реформы. Один из них — первый заместитель главы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Сам он не состоит в партии ЕР, но ранее являлся деятелем Общероссийского народного фронта. В социальных сетях Лысаков высказался жестко. Он пообещал голосовать против пенсионной реформы, аргументируя это тем, что граждане могут и не дожить до пенсии в случае реализации реформы.

Источник, близкий руководству фракции ЕР в Госдуме, заявил, что с Лысаковым может провести беседу фракционное руководство. Собеседник «Газеты.Ru» намекает, что депутат, являющийся замглавой данного комитета, не должен выступать против общего решения.

В начале недели руководитель фракции ЕР Сергей Неверов заявил, что Лысаков не заявлял свою критику на партийных мероприятиях. «Нигде он не обозначил свою позицию. Наверное, в фейсбуке ему удобнее. Мы же ведем открытый диалог, формулируем свои предложения», — заявил руководитель фракции ЕР.

Помимо Лысакова, неоднозначную оценку реформе дала Наталья Поклонская, которая сообщила о намерении воздержаться при голосовании.

Впрочем, по информации «Газеты.Ru», сейчас Поклонская занята сбором предложений по реформе в Крыму вместе с губернатором Крыма Сергеем Аксеновым. Если их поправки будут приняты, она может изменить свое мнение.

Источник, близкий к Кремлю, в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что именно ЕР фактически бросили отстаивать реформу. По его мнению, есть впечатление, что их «не жалко». Причем больший урон понесут даже не столько региональные отделения, сколько федеральные депутаты и политики. «Все-таки на уровне регионов большее влияние оказывает расклад элит», — считает собеседник.

Еще один источник «Газеты.Ru», присутствовавший на партийном мероприятии, утверждает, что не все представители региональных отделений так однозначно одобряют ситуацию с ярославским партийным отделением, которое фактически публично наказали за выраженную позицию, вместо того чтобы пригласить к обсуждению.

При этом ко второму чтению, по словам осведомленного источника, законопроект подойдет вряд ли раньше второй половины сентября.

Политолог, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева считает, что сказать, будто ЕР находится сейчас в непростой ситуации — не сказать ничего. Особенно трудно тем депутатам и региональным отделениям, которые в сентябре должны пройти через выборы. Уйти от обсуждения этого вопроса в ходе предвыборных баталий, по мнению эксперта, невозможно.

«Можно попытаться дисциплинированно и скрупулезно донести позицию партии, но как искренне, чтобы тебе поверили твои избиратели, ответить на вопрос: «А какова ваша личная позиция?» — задается вопросом политолог.

Вместе с тем ЕР определила конкретный формат дискуссии, считает политолог Дмитрий Орлов. «Партийцы могут говорить о дополнении или коррекции законопроекта, а не его принципиальном неприятии. Рамка задана — партия в общем понимании этой проблемы солидарно с правительством», — говорит он в беседе с «Газетой.Ru».

При этом, по мнению эксперта, формат предполагает возможность для «Единой России» показать свою собственную субъектность.

«Цель дискуссии все-таки не транслировать восторги, а показать, что партия, собирая и интегрируя различные мнения, играет особую роль в проведении реформы», — заключает Орлов.

Более того, широкое обсуждение на площадке партии — единственно верный выход для реализации реформы, считает глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. «Пенсионная реформа неизбежна, и вопрос не в том, чтобы просто отрицать ее или просто голосовать «за». Вопрос в том, чтобы ее максимально обсуждать и делать ее параметры оптимальными», — отмечает он.