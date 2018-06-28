Саммит года: Путин и Трамп встретятся в Финляндии

Встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Это будут первые полноформатные переговоры лидеров двух стран, которые пройдут не «на полях» саммитов.

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Во время беседы главы государств обсудят текущее состояние российско-американских отношений и перспективы их развития, сообщается на сайте Кремля. Кроме того, речь пойдет об актуальных вопросах международной повестки.

«В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

В официальном заявлении Белого дома сказано, что политики обсудят «отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности». Кроме того, госсекретарь Майк Помпео, чью встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым сейчас прорабатывают в Москве, отметил, что во время встречи Путин и Трамп могут обсудить восстановление формата G8 с участием России.

По словам Помпео, Трамп рассматривает возвращение Москвы в международное сообщество как «неизбежное», и «уступки» с ее стороны могут позволить ей присоединиться к G7.

Госсекретарь не смог сказать, какие именно шаги ждут от России, но подчеркнул, что Трамп по-прежнему считает «незаконным» вхождение Крыма в состав РФ в 2014 году, которое и привело к исключению страны из клуба.

Президент Финляндии Саули Ниинистё отмечает, что с ним связались по поводу организации возможной встречи российского и американского лидеров на прошлой неделе. Он подчеркнул, что Финляндия содействует диалогу в рамках международных отношений.

«Президенты будут один день, но логистика всего визита еще будет прорабатываться. Повестка дня встречи президентов Трампа и Путина будет решена в течение следующих двух недель, но они обязательно обсудят общую международную ситуацию и, надеюсь, также вопросы контроля над вооружениями и разоружения. Даже небольшие шаги в снижении напряженности были бы в интересах каждого», — заявил Ниинистё.

Он добавил, что обсудит с Путиным и Трампом напряженную ситуацию в Балтийском море и общие цели в Арктике, а также предположил, что, помимо заявленных тем, президенты также обсудят ситуацию на Украине и в Сирии.

Эксперт клуба «Валдай» и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов отмечает, что времени на подготовку встречи достаточно мало, чтобы подготовить глубоко проработанные совместные документы.

«Поэтому этот саммит будет в чем-то подобен первой встрече Путина и Джорджа Буша-младшего, — говорит эксперт «Газете.Ru». — Тогда повестка дня была открытой, и не ставилось задач достигнуть каких-то конкретных соглашений. Но та встреча задавала определенный тон российско-американским отношениям, что позволило обратить вспять существовавшие тогда негативные тенденции в отношениях. Такого же эффекта, судя по всему, ждут и от встречи Путина с Трампом».

По словам специалиста, выбор столь близкой даты для проведения встречи обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, Трамп хочет закрепить успех своего саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. «Он считает, что у него очень удачно прошла встреча в Сингапуре, и теперь он уверен, что он может повторить и развить этот успех на встрече с Путиным», — говорит эксперт, добавляя, что Трамп воспринимает это как подтверждение эффективности его дипломатии.

Еще более важная причина — возможность использовать эти дипломатические успехи, чтобы поддержать однопартийцев перед промежуточными выборами в конгресс, запланированными на осень. По словам Андрея Кортунова, любые договоренности, достигнутые на этой встрече, можно будет использовать для внутриполитической борьбы.

Наконец, Трамп хочет воспользоваться своим визитом в Европу на саммит НАТО, который, по мнению эксперта, внесет некоторую ясность в отношения США и их союзников. «На этом фоне действительно есть логика в проведении саммита с российским президентом», — отмечает Кортунов.

При этом встреча Трампа и Путина вызывает опасения у союзников Соединенных Штатов, и наибольшее беспокойство проявляют в Великобритании.

Британские власти тревожит тот факт, что никто не может предсказать, о чем будет говорить с Путиным глава Соединенных Штатов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в кабинете министров Великобритании.

Один из собеседников агентства заявил, что высказывания Трампа могут привести к росту напряженности на границе России со странами НАТО, где располагаются в том числе британские войска. Другой источник отметил, что всегда «сложно предсказать» темы, которые Трамп может затронуть на переговорах. Он подчеркнул, что непредсказуемость американского президента уже проявляла себя, когда Трамп вел переговоры с британскими властями.

Газета The Times идет еще дальше, заявляя, что в Лондоне опасаются заключения Путиным и Трампом «определенных договоренностей, которые ударят по позициям НАТО». Источники издания в кабинете министров Великобритании подчеркнули, что на встрече в Хельсинки Трампа якобы могут убедить в необходимости сокращения обязательств Вашингтона перед союзниками в военной сфере. В британском кабмине также беспокоятся, что

после встречи с Путиным Трамп может сократить объемы финансирования НАТО или отказаться от проведения совместных учений в Норвегии, запланированных на ближайшую осень.

Однако руководство альянса таких опасений британских властей, судя по всему, не разделяет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО приветствуют решение о проведении саммита Путина и Трампа в Финляндии. По словам Столтенберга, встреча двух лидеров вписывается в политику, которую альянс проводит по отношению к российской стороне — «совмещение обороны и диалога».

Столтенберг подчеркнул, что встреча Трампа и Путина необходима, так как диалог России и США является признаком силы, а не слабости.