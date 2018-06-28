Доиграются: в Крыму прокомментировали украинские учения

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе сравнил военные учения ВСУ, проведенные у границ полуострова, с игрой в оловянных солдатиков.

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«Им важно любое военное действие привязать к политике. Делают это они неуклюже и неловко. Иногда складывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянных солдатиков. Но им надо помнить, что это не оловянные солдатики, а живые люди», — заявил Иоффе РИА «Новости».

Он призвал предупредить Киев, что в результате провокаций Москва будет вынуждена перейти «к другим действиям — и это уже будет не игра».

Политик подчеркнул, что российская сторона в настоящее время делает все возможное, чтобы отношения между странами не перешли в разряд «горячих». «Украина же делает все наоборот, потому что стремится ситуацию спровоцировать. Не дай бог, если эти планы безумного украинского руководства воплотятся в жизнь», — заключил глава крымской общественной палаты.

27 июня украинские ВМС заявили о проведении артиллерийских военных учений на границе с Крымом. По официальному сообщению, военные тренировались в корректировке огня, уничтожении условного противника и обороне морского побережья.

Также сообщалось, что особое внимание при учениях было уделено действиям военных в условиях ограниченной видимости и ночью.

Новость об учениях украинских силовиков рядом с российской границей тут же вызвала волну комментариев от политиков и военных экспертов. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков исключил возможность военной агрессии против российского региона со стороны ВСУ.

«Эти учения — не более чем попытка продемонстрировать некую активность украинским националистам и тем, кто воинственно настроен по отношению к Республике Крым. Безусловно, подобные действия необходимо отслеживать, чтобы иметь возможность своевременно реагировать на различные эксцессы. Но еще раз повторюсь, никакой агрессии в отношении Крыма со стороны Украины быть не может. Прежде всего потому, что противник получит такой жесткий ответ, который приведет к полной дезинтеграции Украины и повлечет за собой федерализацию государства», — заключил Цеков в беседе с ФАН.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский вовсе посчитал, что сообщения о военно-морских силах Украины слушать «смешно», поскольку их фактически нет. Он также посоветовал украинским военным ежедневно через интернет просматривать состояние российских вооружений.

«Я думаю, что от просмотра изображения только одного комплекса С-400 у так называемых морских пехотинцев должно отпасть вообще какое бы то ни было желание участвовать в учениях, а тем более с нанесением каких-либо ударов по территории республики Крым», — заявил Полонский.

В середине июня депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал, что украинская сторона создает в районе Азовского моря разнородную ударную группировку. По словам депутата, Украина также размещала у российских границ штурмовую авиацию, что, по его мнению, являлось намеренной провокацией России.

«Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией», — заявил парламентарий.

При этом он добавил, что «истерика» Запада, агрессия с украинской стороны и чемпионат мира не заставят Россию «сдать позиции» и вступить в «сомнительные» переговоры о мире. Бальбек подчеркнул, что любые действия Украины в Азовском море будут рассматриваться как полномасштабное военное наступление, на которое Россия ответит зеркально.

Украинский флот с 1 июня по, предположительно, 1 сентября проводит учения на трех участках Азовского моря. В связи с этим с 1 июня действуют ограничения в акватории возле Мариуполя, а также к востоку от Бердянска.

Ранее заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко сообщил, что ВСУ должны патрулировать азовское побережье для противодействия угрозе со стороны Москвы.

«Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор», — заявил он.

Также адмирал призвал создать мобильные группировки военно-морских сил для сдерживания «худших сценариев в прибрежных водах».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к России проголосовали более 95% крымчан. Украинские власти отказываются признавать Крым территорией РФ и считают полуостров аннексированным. В России неоднократно заявляли, что референдум на полуострове прошел в соответствии с международными нормами, а вопрос территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт.