Конец абортам: Трамп назначит нового судью

Судья Верховного суда США Энтони Кеннеди 27 июня объявил об отставке, что дает право президенту Дональду Трампу назначить на его место нового судью. В настоящее время в Верховном суде США девять cудей, включая его председателя. Несмотря на то что суд независим, считается, что при вынесении решений судьи выражают и идеологические предпочтения.

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Так, половина судей считается представителями консервативного, а половина — либерального крыла, и это влияет на принятие решений. Как правило, если голоса судей при спорных вердиктах делятся пополам, голос одного из них, поддержавшего то или иное решение, имеет решающее значение при рассмотрении важнейших законопроектов. Кандидат президента на замену ушедшему в отставку судьи должен пройти слушания в юридическом комитете сената, а затем быть утвержден в должности общим голосованием верхней палаты.

Уходящий в отставку cудя Кеннеди был назначен на эту должность консервативным республиканцем Рональдом Рейганом, однако считается при этом «центристом».

По версии журналистов газеты Financial Times, назначение на его место президентом США Дональдом Трампом более консервативного судьи может повлиять на рассмотрение судьбоносных вопросов. «Это шаг, который может значительно изменить идеологическую линию суда на долгие годы», — подчеркивается в одной из статей.

Верховный суд, здание которого отдаленно напоминает Большой театр в Москве, часто показывают в американском кино, — это один из ключевых элементов системы сдержек и противовесов американской конституции. Девиз Верховного суда — «Правосудие для каждого под сенью закона». Верховный Суд — главная судебная инстанция страны.

Главный юридический институт США принято считать оплотом консерватизма, однако история знает и другие периоды. Например, в эпоху председательства Эрла Уоррена в конце 1950-х — начале 1960-х годов судом было принято немало реформаторских законов.

Его решения являются важнейшими для жизни страны, в его стенах рассматриваются вопросы, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность государства. Судьи Верховного суда назначаются пожизненно, однако могут уйти в отставку сами по уважительным причинам. Зарплата судьи составляет $244 400 в год, председателя суда — $255 500.

Cудьи в мыле

Белый дом уже пообещал, что процесс поиска нового судьи не займет много времени. В администрации подготовлен список из 25 кандидатов, который, правда, активно критикуют демократы. Им не нравится, что в нем отсутствуют женщины, а также чернокожие кандидатуры.

Демократы также опасаются, что суд будет поддерживать консервативные идеи Трампа в отношении таких вопросов, как аборт и права мигрантов.

Стоит отметить, что на днях Верховный суд признал правомочным иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, который запрещает въезд на территорию страны гражданам ряда мусульманских стран. Таким образом, суд отказался от ранее принятого решения о неконституционном характере указа в связи с дискриминацией по религиозному признаку.

В марте 2017 года Трамп произвел свое первое назначение в Верховном суде после смерти в феврале 2016 года 79-летнего судьи Верховного суда Антонио Скалии.

Новым судьей стал Нейл Горсач, самый молодой на этой должности — ему 49 лет. Трамп охарактеризовал его как человека, обладающего «блестящим умом» и «невероятной дисциплиной». Однокурсник экс-президента США Барака Обамы (они вместе учились на юрфаке Гарвардского университета), Горсач ранее уже работал в Верховном суде в качестве клерка. Он также занимал пост заместителя генерального прокурора США, а в 2006 году был назначен президентом США Джорджем Бушем-младшим в Апелляционный суд США 10-го округа.

Два назначения в Верховный суд произвел и президент США Барак Обама Он назначил на пост судьи Верховного суда Мерика Гарлэнда, который до этого занимал пост главного судьи апелляционного суда округа Колумбия. Еще одним назначением стала Соня Сотомайор, первая латиноамериканка и третья в истории женщина, занявшая должность судьи Верховного суда США.