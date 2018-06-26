Демократия в опасности: граждане США теряют доверие к власти

Половина американцев опасаются, что США «стоят перед опасностью стать недемократической авторитарной страной». Такого развития событий опасаются около 50% граждан США, говорится в докладе, подготовленном по заказу Института Джорджа Буша, Центра Байдена при Университете Пенсильвании и общественно-политического института Freedom House.

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При этом, отмечают авторы исследования, распределение отношения по этому вопросу отличается от демократов к республиканцам. Если 57% сторонников Демократической партии называют такой сценарий развития событий реальным, то среди республиканцев такого мнения придерживаются уже 37%.

В то же время 55% опрошенных считают, что американская демократия «слаба», а 68% считают, что она «ослабевает».

Вместе с тем в тексте доклада указывается, что 84% респондентов считают «крайне важным» жить в условиях демократического общества. При этом среди сторонников демократов уровень поддержки этого пункта выше — 92%, в то время как у республиканцев — 81%.

В предисловии к докладу авторы пишут, что демократия сегодня испытывает серьезные проблемы из-за напора популистских и националистических движений.

Аналитические центры, которые представляют эти данные, основаны экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим и бывшим вице-президентам США при Бараке Обаме Джо Байденом. В свою очередь, Freedom House изучает положение демократии в различных странах мира. Это консервативный институт, часто выступающий с критикой ситуации с демократическим процессом в России.

«Американцы очень озабочены состоянием демократии и хотят сделать ее сильнее. Ощущается кризис доверия к функционированию демократии, и это не вопрос который имеет «партийное» измерение», — прокомментировал доклад президент Freedom House Майкл Абрамович.

Авторы исследования также спросили респондентов об их отношениях к влиянию денег на американскую политику. По мнению 8 из 10 американцев, влияние денег на политику США ухудшает, а не улучшает ситуацию. Кроме этого 3 из 4 американцев полагают, что законы, принимаемые правительством страны, отражают интересы и желания лоббистских групп. Такого мнения придерживаются 81% демократов и 70% республиканцев.

Опрос проходил в два этапа. На первом было опрошено десять различных групп американцев, которые включали в себя религиозных деятелей, лидеров общественного мнения, действующих и бывших военных, владельцев малого бизнеса, консервативных белых избирателей и избирателей-прогрессистов. Во второй части опроса приняло участие 1700 человек из различных американских штатов. Опрос проводился с 28 апреля по 8 мая 2018 года.

Стоит отметить, что демократ Байден и республиканец Буш были активными критиками главы Белого дома Дональда Трампа и его политики. Буш, чей брат Джеб был кандидатом на праймериз от Республиканской партии, отказался поддерживать Трампа.

Либеральная пресса, активно критикующая президента США, неоднократно называла его лидером, склонным к авторитарным тенденциям. Правда, недавно этим отличились и консерваторы. Недавно американская телеведущая Эбби Хантсман в передаче Fox & Friends назвала саммит Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына встречей «двух диктаторов». При этом ее гость, бывший директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи не обратил внимания на эти слова. Стоит отметить что телеведущая — дочь посла США в России Джона Хантсмана, который близко знаком с президентом США.

Кроме веры в демократию, американцы теряют и доверие к прессе. В 2016 году агентство Gallup зафиксировало беспрецедентное падение до 32% уровня доверия к СМИ. При этом еще в 2015 году 40% респондентов утверждали, что журналисты «сообщают новости точно и достоверно».

Социологическое агентство связывает это падение в первую очередь с особенностями последней президентской гонки. Известно, что американская пресса значительно лучше относилась к оппоненту Трампа по предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Дело в том, что подавляющее большинство журналистов — хорошо образованных людей среднего и высокого достатка, — это исторически ядерный электорат демократического кандидата.