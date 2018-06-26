От ипотеки до гражданства: что поручил Путин

Президент России Владимир Путин по итогам состоявшейся 7 июня «прямой линии» утвердил список поручений. Об этом сообщается на сайте Кремля. Всего в перечне 15 позиций, на каждую указан исполнитель, а также сроки реализации поручения.

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Ипотека для многодетных семей

В частности, правительству РФ поручено

в срок до 15 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство, предусматривающие субсидирование ипотечного кредита до уровня 6% годовых ставки для многодетных семей — тех, в которых родился четвертый и последующий ребенок.

Дальневосточный гектар

Кроме того, правительство должно будет обеспечить соблюдение требований ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При этом Путин поручил обратить особое внимание кабинета министров на обеспечение транспортной доступности предоставляемых гражданам земельных участков.

Данное поручение должно быть исполнено в срок до 1 сентября 2018 года.

Свалки

Также до 1 сентября 2018 года правительство должно внести предложения для урегулирования деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления. Проблема со свалками наиболее остро стала развиваться в столичном регионе с весны текущего года. Жители некоторых населенных пунктов Московской области выходили на стихийные митинги с требованием закрыть полигоны ТБО. Наиболее острой ситуация развивалась в Волоколамске, где несколько детей попали в больницы с отравлением. Местные жители утверждали, что причина тому — полигон «Ядрово». В то же время, инспектирующие службы не нашли подтверждения этим предположениям.

Авиаперелеты

Президент также ждет предложений по субсидированию внутренних пассажирских авиаперевозок в части расширения маршрутов и категорий граждан, которые смогут воспользоваться такими субсидиями (до 1 октября 2018 года).

Ответственным за этот блок поручений назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Кроме того, президент поручил Федеральной антимонопольной службе организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты с целью предотвратить необоснованный рост цен на них.

Зарплаты бюджетников

Кроме того, Владимир Путин до 15 августа текущего года ждет доклад правительства, администрации президента и региональных органов исполнительной власти с анализом ситуации с зарплатами бюджетников.

Аварийное жилье

До 1 сентября президенту должен быть представлен доклад с анализом ситуации, связанной с предоставлением жилищных сертификатов гражданам, чьи жилые помещения пришли в непригодное для проживания состояние в результате стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий.

Помимо этого Путин рекомендовал правительству Ставропольского края совместно с МЧС срочно принять меры по оказанию поддержки семьям, чьи дома пострадали в результате паводка, произошедшего еще в мае 2017 года.

Обманутые дольщики

Следующим пунктом стала проблема обманутых дольщиков. Президент требует установить постоянный мониторинг объектов строительства, которые возводились с привлечением средств дольщиков, но так и не были введены в эксплуатацию. Первый такой доклад должен быть представлен до 1 сентября 2018 года, а в последующем такие отчеты должны готовиться раз в полгода.

Спортивная инфраструктура

Обратил внимание президент и на «эффективное использование наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», то есть использование инфраструктуры, созданной для ЧМ, который в настоящий момент принимают российские города. Согласно одному из пунктов данного блока, президент рассчитывает, что построенные стадионы будут использоваться как тренировочные базы для российских футбольных команд.

Перечень мер, направленных на реализацию данного поручения, должен быть подготовлен к 15 августа 2018 года.

Школа и больницы

Отдельного внимания президента удостоились районная больница и детская поликлиника города Струнино Владимирской области. В частности, до конца года здесь должны провести капитальный ремонт зданий медицинских учреждений и оснастить их современным медицинским оборудованием.

Во время «прямой линии» поступали жалобы, касающиеся социальной сферы, и из Алтайского края. Жители села Старая Суртайка жаловались на планы местной администрации закрыть единственную школу. Президент поручил Министерству просвещения укомплектовать учебное заведение необходимыми педагогическими кадрами, отремонтировать здание школы и обеспечить подвоз детей из Мост-Иши и Новой Суртайки школьными автобусами.

Гражданство и вид на жительство для иностранцев

До 31 августа 2018 года МВД и Минтруда должны предпринять меры, которые позволят предоставлять разрешения на временное проживание и виды на жительство для иностранных граждан, владеющих русским языком и желающих жить и работать в нашей стране. При необходимости должны быть внесены изменения в законодательство.

Ранее Владимир путин уже подписал указ о предоставлении гражданства украинке Ирине Баракат, обратившейся к нему во время «прямой линии». Баракат является пациенткой военной медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, ранее она пострадала во время авиаударов в Сирии, где работала переводчиком. В результате обстрела женщина лишилась ноги, однако получить протез она не могла из-за отсутствия у нее российского гражданства.

Традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла 7 июня, в ходе которой президент России в течение 4 часов 23 минут отметил на 73 вопроса. Всего же на «линию» поступило 2,58 млн вопросов. Охват аудитории составил более 40 млн человек.