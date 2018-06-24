«Политический тролль»: как Трамп раскалывает Европу

«Европа не будет создана сразу или по единому плану. Она будет построена через преодоление трудностей, которые сначала сформируют настоящую солидарность», — писал французский дипломат Жан Монне, который считается одним из отцов-основателей Евросоюза.

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В начале 2017 года, после инаугурации президента США Дональда Трампа эту цитату вспомнил Джонас Дриджер, научный сотрудник Европейского университета во Флоренции. В колонке для портала Euractiv он утверждал: ЕС сегодня сталкивается с беспрецедентным числом кризисов, а новый американский лидер, вопреки прогнозам Монне, не укрепит европейское единство, а, напротив, обострит противоречия и, возможно, даже попытается на них сыграть.

В целом, так и случилось. Несмотря на то, что внешняя политика Трампа на европейском направлении и до выборов в США, и после победы на них не отличалась системностью и цельностью, общий нерв в ней прослеживался.

Как и в любой другой сфере, Трамп предпочел строить отношения с ЕС на простом лозунге «Америка превыше всего». Под ним подразумевалось, что Вашингтон больше не считает союз с Европой чем-то очевидным и непререкаемым.

Трампу было достаточно поставить один вопрос, чтобы расшатать баланс внутри Евросоюза: почему Вашингтон должен платить за Европу? Это не только разделило три основные державы ЕС: Германию, Францию и Великобританию, но и углубила трещину между Западной и Восточной Европой.

Геополитика — это серьезно

В начале июня, спустя полтора года после прихода Трампа ко власти, госдепартамент США предпринял первую попытку объяснить, чего же страна хочет от Европы. Уэс Митчелл, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, выступил с пространной речью о новой стратегии Вашингтона на европейском направлении. Доклад, который чиновник зачитал в штаб-квартире консервативного фонда Heritage Foundation, назывался «Трансатлантические узы: уберечь Запад».

По словам Митчелла, Европа сама виновата в своих бедах. Она слишком беспечно отнеслась к геополитическому противостоянию между Западом, Россией и Китаем. И теперь эти две страны бросают вызов Западной цивилизации, и именно на территории «от Дуная до Кавказа».

«Россия и Китай угрожают Западу по-разному. Москва хочет расколоть и разбить его. Китай — вытеснить его, — рассказывал Митчелл. — Пора отнестись к геополитическим вызовам со всей серьезностью».

США намерены бороться с этой угрозой, прежде всего, наращивая внутренние ресурсы, продолжал он. То есть для того, чтобы продолжать противостояние, страна «должна быть богатой и процветающей». Кроме того, Вашингтон ожидает увеличения военного потенциала Европы (в частности, страны ЕС должны тратить на военный потенциал НАТО не менее 2% своего ВВП), а также — укрепления восточноевропейских стран политически и экономически.

«Митчелл скован тем, что Трамп не одобряет шагов, направленных на сдерживание российской политической агрессии», — пишет в своей статье для The Atlantic Томас Райт, старший научный сотрудник американского Брукингского института.

«Но главная проблема в том, что политический разворот, который предлагает Митчелл, игнорирует интересы трех крупнейших стран Западной Европы: Великобритании, Франции и Германии», — считает эксперт.

Райт утверждает, что Вашингтон особенно активно требует от Великобритании полностью пересмотреть торговую политику с Евросоюзом. «С точки зрения риторики администрация Трампа поддерживает Brexit — выход Великобритании из состава ЕС. На практике, Вашингтон ведет хищную политику, которая нацелена на пересмотр торговых договоренностей, — пишет эксперт. — На двусторонних переговорах это выражается в том, что Трамп требует от Британии согласиться на американские правила или хотя бы выйти из единого рынка ЕС». Это должно окончательно отколоть Лондон от европейского экономического пространства.

Меркель против

За последние несколько месяцев противоречия между Вашингтоном и тремя европейскими странами стали очевидны, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» Дмитрий Данилов, заведующий отделом Евробезопасности Института Европы РАН.

Это проявилось на саммите «большой семерки» 8-9 июня. Трамп не скрывал своего раздражения от того, что европейские коллеги не хотят снижать пошлины на торговлю с США и грозил ответными мерами. Коллеги заняли ту же позицию.

Берлин вступил в клинч с Вашингтоном по поводу строительства трубопровода «Северный поток — 2», который будет снабжать российскими углеводородами Германию и всю Европу в обход Украины.

США считают, что таким образом Европа станет еще более зависимой от российского газа и, соответственно, от политической воли Москвы. Трамп уже грозил введением санкций против любых компаний, которые будут участвовать в «Северном потоке — 2» (то есть в том числе европейских).

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, отказалась идти на поводу у Трампа и объяснила реализацию проекта исключительно экономическими причинами. Позиция Берлина вызывает возмущение, в свою очередь, у Украины и стран Балтии. Они считают, что после начала работы «Северного потока — 2» Россия начнет агрессивными мерами наращивать влияние по всей Восточной Европе.

«На самом деле, Европа разделяется сама, этот процесс нельзя объяснить только политикой Трампа. Американский президент с удовольствием играет на интересах стран-членов ЕС, причем делает это успешно. Но и кое-кто в Европе тоже выигрывает от этого, — считает Данилов. — Взять хотя бы Польшу, которая легко выполняет свое обязательство в рамках НАТО и финансирует этот союз на 2% своего ВВП — это достигается путем крупных закупок американского вооружения».

Варшава позиционирует себя как новый полюс силы в Восточной Европе, который уже бросил вызов Брюсселю и Берлину (не без поддержки США).

Центральные власти ЕС критикуют консервативные власти Польши за антидемократические реформы. Варшава, в свою очередь, считает это давление тенденциозным.

Еще менее позитивный имидж среди центральных властей ЕС сохраняет венгерский премьер Виктор Орбан. В Брюсселе его не любят из-за ксенофобской популистской риторики и демонстративного сближения с Москвой. Орбан уже нашел общий язык с Трампом: в ходе телефонного разговора 17 июня политики сошлись на том, что границы надо укреплять. То есть не допускать бесконтрольного движения беженцев и мигрантов.

Это была очередная шпилька в адрес Меркель, которая настаивает на максимально открытой политике по отношению к мигрантам из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Трамп придерживается противоположной позиции: он принял ряд крайне неоднозначных законов против латиноамериканских мигрантов, которые стремятся в США через границу с Мексикой.

На почве борьбы с мигрантами у германского канцлера возник жесткий конфликт с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, главой Христианско-социального союза, который входит в коалицию с Христианско-демократическим союзом Меркель. Тот заявил, что готов разорвать политический союз. Впрочем, этот кризис официальному Берлину на данном этапе удалось преодолеть.

Интуиция против будущего

«Я не вижу какого-то целенаправленного плана Трампа в Европе. Это не стратегия. Она не прорисовывается. Это, скорее, последовательность конъюнктурных решений, которые вызывают противоречия в Европе. Но все они не смертельны, — заявил «Газете.Ru» программный директор РСМД Иван Тимофеев. — НАТО точно не прекратит существовать из-за спора вокруг трат на оборонку, а Америка в любом случае останется привлекательным рынком для ЕС, вне зависимости от конфликта вокруг пошлин».

«Трамп — это политик, у которого интуиция преобладает над политическим рацио. Он интуитивно чувствует мнение своего ядерного электората. И выстраивает свои действия, исходя из этого. Поэтому происходят все эти коллизии», — считает собеседник «Газеты.Ru».

«Для европейских лидеров он подчас выглядит «политическим троллем». Но параллельно среди американского электората Трамп набирает очки», — уверен эксперт.

«Решение Трампа разорвать «ядерную сделку» с Ираном тоже вызывает большое возмущение внутри Евросоюза. Но для американцев это просто выполнение предвыборного обещания», — добавил Тимофеев.

«ЕС сегодня встал перед выбором. Выбор этот стратегически антитрамповский», — считает Данилов. Европа пытается понять, как жить после Трампа и готовится к концу его срока.

Но такое планирование подразумевает большие потери в нынешнем взаимодействии с США, считает эксперт. В этом контексте обвинения в адрес России, что та систематически пытается «расшатать» единство ЕС, не выдерживают критики, уверен Данилов. «Противоречия в Европе были всегда, и Вашингтон пользуется ими так же, как и Москва», — считает он.

«Может ли Трамп выиграть в Европе? Ответ: «Да». Но этот выигрыш тактический, который нацелен на укрепление позиций президента внутри США. Европе он ставит жесткие условия, от которых та не может отказаться, — рассуждает Дмитрий Данилов. — Он увеличивает американский бюджет и пытается цементировать европейскую зависимость от экономики США. Но это сильно бьет по трансатлантическому доверию».

«Вне зависимости от того, переизберут ли Трампа, уже после его первого срока мир станет гораздо сложнее. В том числе для США», — предполагает эксперт.