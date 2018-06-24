Выборы в Турции: Эрдоган остается

На данный момент, после подсчета 65,6% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает 55,5% голосов, его главный соперник от оппозиции Мухаррем Индже — 29,2% голосов.

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В Турции окончились выборы главы государства и начался подсчет бюллетеней. После обработки Высшей избирательной комиссией 28% бюллетеней в поддержку кандидатуры Реджепа Тайипа Эрдогана отдано более 58% голосов избирателей, сообщило государственное новостное агентство Anadolu.

Таким образом, предварительно Эрдоган побеждает на выборах и остается президентом Турции.

Главный конкурент Эрдогана – кандидат от оппозиции Мухаррем Индже – набирает 27,3%. Однако официальный представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Бюлент Тезджан обвинил агентство Anadolu в тенденциозном и лживом предоставлении данных о подсчете голосов.

Он подчеркнул, что по данным оппозиции, на выборах действительно лидирует Эрдоган — но у него 46% голосов, а в поддержку Индже, предварительно, высказались более 40% избирателей Турции (после подсчета 28%).

По данным НРП, предварительные данные некорректны — сначала Anadolu публикует данные из проправительственных регионов, манипулируя мнением общественности.

Правящая Партия справедливости и развития, после подсчета 13,2% голосов, побеждает с поддержкой 51% голосовавших турецких граждан.

Отметим, что Anadolu обладает эксклюзивным правом публикации результатов работы Высшей избирательной комиссии Турции на президентских и парламентских выборах.

Президентские выборы в Турции закончились в 17.00, всего в них могли принять участие 56,3 миллиона избирателей. В избирательных бюллетенях в качестве кандидатов были представлены действующий глава турецкого государства Реджеп Эрдоган, который представляет правящую Партию справедливости и развития, а также его главный соперник — представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию Мухаррем Индже.

Свои кандидатуры представили также Мераль Акшенер от «Хорошей партии», Догу Перинчек от партии «Родина», Темель Карамоллаоглу от «Партии счастья», и Селахаттин Демирташ от поддерживающей курдское национальное движение «Партии демократии народов».

Ранее президент Турции проголосовал на выборах нового главы государства — Эрдоган опустил бюллетень в ящик на участке в стамбульском районе Ускюдар.

«Явка на выборах в Турции высока. Об этом говорят сообщения, поступающие из разных районов турецкой державы»,

— подчеркнул действующий президент.

На выборах не обошлось и без инцидентов: полицейские открыли огонь в уезде Суруч в провинции Шанлыурфа. Стражи порядка изъяли четыре мешка с избирательными бюллетенями из автомобиля.

В ходе спецоперации полицейские стреляли по автомобилю, который попытался скрыться. В багажнике правоохранители обнаружили четыре мешка с заполненными бланками, которые злоумышленники собирались доставить на один из избирательных участков. Трех человек задержали. В чью поддержку были заполнены бюллетени, не сообщается.

Основная особенность этих выборов — переход к президентской форме правления. Новый глава государства получит расширенные полномочия, в частности он сможет самостоятельно назначать высокопоставленных чиновников и издавать указы без одобрения парламента. При этом пост премьер-министра будет упразднен.

Эти изменения уже закреплены в турецкой конституции по итогам референдума, состоявшегося в апреле 2017 года. Реформа вызвала крайне острую критику со стороны оппозиции, утверждающей, что она приведет к авторитаризации власти и установлению «диктаторского правления Эрдогана».

Сторонники оппозиционера Мухаррема Индже провели в субботу, 23 июня, масштабную акцию в стамбульском районе Малтепе в преддверии запланированных на следующий день президентских и парламентских выборов.

По оценкам самого Индже, передает Deutsche Welle, в мероприятии приняли участие пять миллионов человек. Информагентства сообщают о сотнях тысяч.

Накануне всеобщего дня голосования Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его и российского президента Владимира Путина объединяет большой опыт в руководстве государством.

Турецкий глава отметил, что у него сложились особенные отношения с российским лидером, в частности — по вопросу политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике. Турецкий президент указал и на плотные контакты двух стран, например по линиям разведки и министерств иностранных дел.

«Есть два наиболее опытных политических лидера. Это Путин, и это я. С учетом времени на посту премьер-министра и президента у нас получается продолжающаяся работа на протяжении 15-16 лет», — подчеркнул Эрдоган.