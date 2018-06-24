Тирасполь высказал несогласие с резолюцией ООН

Министерство иностранных дел непризнанной ООН Приднестровской Молдавской республики вслед за Москвой выступило против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с требованием полного вывода российского военного контингента из ПМР.

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«Авторство проекта документа, а также инициатива о его принятии принадлежит Молдавии — стороне неурегулированного конфликта и участнику трехсторонней миротворческой операции, разделяющем ответственность за сохранение мира и стабильности на Днестре.

Кишинев сохраняет приверженность реваншистским идеям и тактике разрушения доказавшего свою эффективность миротворческого формата в целях вытеснения российского миротворческого присутствия», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ПМР.

В ПМР подчеркнули, что российские военнослужащие в Приднестровье выполняют задачи исключительно по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории республики нет, передает ФАН.

«Присутствие миротворческого контингента РФ закреплено и регламентировано основополагающими документами об урегулировании вооруженного конфликта, включая Соглашение 1992 года, а трансформация миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдавией, что подтверждается в том числе совместным заявлением президентов России, Молдавии и Приднестровья от 18 марта 2009 года», — указывается в коммюнике.

Дипведомство пояснило, что таким образом, подобного род демарши со стороны Молдавии с задействованием авторитетных международных площадок заведомо обречены на провал и вносят дополнительное напряжение в отношения участников переговорного процесса.

Также в МИД ПМР обратили внимание на заявление главы молдавского МИД Тудора Ульяновского о том, что молдо-приднестровский конфликт не является внутренней проблемой Молдовы, передает НСН.

«Это свидетельствует о четком понимании молдавской стороной международного характера переговоров с Приднестровьем как на двустороннем уровне между высшим руководством двух государств, так и в международных форматах «5+2» и в рамках механизмов управления миротворческой операцией на Днестре, включая Объединенную Контрольную Комиссию», — поясняется в комментарии ПМР.

Днем ранее президент Молдавии Игорь Додон расценил резолюцию ООН как инструмент дестабилизации отношений Москвы и Кишинева и эскалации ситуации в самой республике.

«Молдавское правительство выдвинуло в ООН инициативу, касающуюся вывода российских войск с территории Молдавии, направленную исключительно на обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба молдавско-российским отношениям.

Резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе, с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта», — заявил политик.

В Департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства отметили, что именно благодаря вмешательству войск России удалось прекратить кровопролитие на Днестре и были созданы условия для начала процесса мирного урегулирования.

«Принятие же резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования», — подчеркивалось в заявлении.

В целом, МИД указал, на популистский характер резолюции ООН.

«В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов», — пояснялось в комментарии.

В ведомстве также призвали отказаться от «деструктивных действий», которые уводят от урегулирования конфликта.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предположил, что резолюция была подготовлена при поддержке американской стороны и НАТО.

«С этой точки зрения наличие там пусть и небольшого контингента российских войск — кость в горле для тех, кто хотел бы втянуть Молдову вместе с Приднестровьем в Румынию», — заявил Затулин.

Он заметил, что многие страны, принимавшие участие в голосовании, могли не разбираться в ситуации и не знать, что контингент войск России в регионе стал гарантом невозобновления военного конфликта. Затулин также допустил, что голосовавшие могли руководствоваться принципом наличия «чьих-то войск на чужой территории».

Резолюцию ООН поддержали 64 государства, 15 делегаций выступили против и 83 страны воздержались. Инициаторами создания резолюции выступили Молдавия, Грузия, Канада, Латвия, Литва, Румыния, Украина и Эстония.