«Говорят, русские голодают»: в Москву едут конгрессмены

Делегация из представителей американского конгресса на следующей неделе посетит Россию по приглашению посла США в России Джона Хантсмана. Визит группы политиков из США подтвердили телеканалу CNN два источника в делегации — сенатор от Луизианы Джон Кеннеди и сенатор от Алабамы Ричард Шелби.

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Вместе с ними Россию должны посетить сенаторы-республиканцы от штатов Стив Дайнс (Монтана) и Джон Хувен (Северная Дакота). Кроме того, на следующей неделе в Москве ждут советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Член делегации американского конгресса Ричард Шелби отметил, что в повестке будут «встречи на высоком уровне», хотя и отказался уточнять, с кем именно. «Мы думаем, нам будет полезно пообщаться», — добавил сенатор.

По словам сенатора Джона Кеннеди, американская делегация рассчитывает на встречу с президентом Владимиром Путиным и рядом официальных лиц из российского правительства.

«Мы попытаемся установить некоторое взаимопонимание, обсудить взаимные интересы, поговорить об общих проблемах», — заявил американский чиновник.

Кеннеди добавил, что во время поездки рассчитывает увидеть, в каком состоянии находится российская экономика под влиянием антироссийских санкций. «Некоторые говорят, что она в руинах, другие же утверждают, что с повышением цен на нефть в России все стало намного лучше. Кто-то говорит, что они [Россия] тратят все деньги на операцию в Сирии и оборонную промышленность, а люди умирают от голода. А некоторые говорят, что все это неправда. Так что я не знаю», — сказал он CNN.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, для американцев подобные визиты — весьма распространенная практика. «Сенаторы довольно часто посещают зарубежные страны, чтобы сформировать свое мнение о том, что происходит, своими глазами на что-то посмотреть, укрепиться в своей точке зрения. Часто бывает, что у них уже есть изначально какая-то точка зрения, они ее подкрепляют тем, что они наблюдают в стране пребывания. Практика распространенная — люди просто хотят поехать и узнать», — пояснил эксперт.

По словам сенатора Кеннеди, в рамках предстоящего визита делегация также рассчитывает адресовать российским политикам ряд вопросов, касающихся расследований комитетов конгресса и спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. «Об этих вещах надо будет поговорить откровенно», — подчеркнул он.

Посол России в США Анатолий Антонов уже прокомментировал предстоящий визит американских конгрессменов в Москву, выразив мнение, что он послужит импульсом для возобновления межпарламентских связей между странами.

Дипломат отметил, что российская сторона приветствует эту инициативу: «Мы считаем, что приезд сенаторов будет определенным импульсом, чтобы возобновить связи между парламентами двух стран. Мы давно за это выступаем, приглашаем наших американских партнеров».

Антонов добавил, что приезд конгрессменов в Москву имеет большое значение, и выразил надежду, что за ним последует ответный визит представителей Госдумы в Соединенные Штаты.

Быть ли встрече Путина и Трампа?

Тем временем в СМИ активно муссируется тема возможной встречи российского и американского президентов. 21 июня сам глава США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести двустороннюю встречу с Путиным уже в июле. «Мы рассматриваем такую возможность», — сказал американский лидер.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о встрече Путина и Трампа, сказал, что не может предоставить какую-либо информацию. «Если такая встреча будет проходить, мы сделаем соответствующее сообщение», — заявил официальный представитель Кремля.

Программный директор РСМД Иван Тимофеев считает, что

приезд в Москву делегации из представителей американского конгресса не стоит воспринимать как признак подготовки встречи президентов.

«Все-таки практика таких визитов довольно распространена, часто она делается независимо от администрации, это может быть инициатива самих сенаторов или членов тех или иных профильных комитетов палаты представителей. Я бы так жестко не увязывал приезд делегации с предстоящей встречей президентов», — рассуждает эксперт.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ГУ ВШЭ Дмитрий Суслов отмечает, что в случае встречи Путина и Трампа сложится довольно нестандартная ситуация: «Еще ни разу лично не встретились глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео. То есть по телефону они говорили, но это уникальная ситуация, когда у нас готовится саммит, но лично не встречались и не общались в рамках полноформатных двусторонних переговоров министры иностранных дел».

В то же время эксперт обращает внимание, что визиты в Москву и сенаторов, и советника президента США Джона Болтона свидетельствуют, что инициатором встречи с Путиным является лично Трамп, а не внешнеполитический истеблишмент Соединенных Штатов в целом.

«И тот факт, что в Москву приезжают одни республиканцы, говорит о том, что Республиканская партия сплачивается вокруг Трампа и хочет проявить солидарность с теми внешнеполитическими инициативами, которые от него исходят», — считает Суслов.

Контролируемый конфликт лучше

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что ни визит конгрессменов, ни возможная встреча Путина и Трампа не окажут существенного положительного влияния на состояние российско-американских отношений.

По словам Тимофеева, визит американских конгрессменов в Москву вовсе не носит дружественный характер. «Пока он носит характер ознакомительной поездки. Для США Россия — это проблема, они ее считают конкурентом и вызовом, если не врагом. Конечно, они хотят иметь свой взгляд, не факт, что этот взгляд будет дружественным — насколько я знаю, едут республиканцы, далеко не дружески настроенные в отношении России. Поэтому я бы большого энтузиазма по поводу этого визита не испытывал», — заключил специалист.

Дмитрий Суслов также признает, что приезд конгрессменов в Москву и саммит Путин-Трамп не приведет к улучшению отношений Москвы и Вашингтона.

«Я даже думаю, что не наступит конец ухудшения отношений — то есть будут еще новые санкции и демарши с обеих сторон, мы не найдем решения проблем Украины и Сирии», — сказал американист.

При этом эксперты указывают, что сам по себе факт подобного визита — уже хороший знак. «Все-таки люди приезжают, и с ними можно и нужно разговаривать. Другое дело, что американцы любят разговаривать в своем ключе — у них есть позиция, и они в этой узкой позиции ведут диалог», — считает Иван Тимофеев.

Однако все же стоит ожидать, что в ближайшее время контакты между двумя странами активизируются. «К американской стороне приходит понимание, что пускать последовательную деградацию отношений на самотек крайне опасно. Необходимо предотвращать неконтролируемое развитие наших отношений, сделать конфронтацию управляемой, а для этого необходим диалог и понимание мотивации друг друга», — заключил Дмитрий Суслов.