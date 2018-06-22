Трибунал вынес Порошенко приговор

В Луганске Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений киевских властей против граждан Украины заочно приговорил президента Петра Порошенко и семерых украинских политиков к пожизненному заключению с конфискацией всего принадлежащего им имущества.

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Кроме Порошенко УНТ осудил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, премьер-министра Владимира Гройсмана, начальника генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторака, председателя Верховной рады Андрея Парубия и экс-премьера Арсения Яценюка.

Решение было вынесено после судебных заседаний, длившихся на протяжении трех месяцев. За это время жители Донбасса выступали как свидетели военных преступлений. В результате коллегия присяжных заседателей постановила, что обвиняемые украинские политики виновны по 24 статьям Уголовного кодекса Украины.

Порошенко и прочие признаны виновными в организации геноцида, нарушении законов и обычаев войны, пособничестве в совершении террористических актов и организации совершения умышленного убийства.

Срок наказания должно исчислять с момента задержания осужденных, отметила глав Трибунала судья Елена Шишкина.

При вынесении приговора УНТ исходил не только из положений УК Украины, добавила судья, но руководствовался также Уставом Народного уголовного трибунала по Украине, Статутом Международного Уголовного Суда и IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения и гражданских объектов. Кроме того, пояснила Шишкина, приговор вынесен на основании 2-го дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера от 1977 года.

Шишкина добавила, что полный текст приговора будет готов в течение пяти дней — сейчас была оглашена лишь резолюция. После приговор будет направлен в офис прокурора Международного уголовного суда и канцелярию Специального советника ООН по предупреждению геноцида.

Приговор был оглашен в торжественной обстановке на центральной площади Луганска. На оглашение вердикта собрались более 5 тыс. человек. Кроме судей УНТ присутствовал также народный обвинитель Сергей Кожемякин, народный защитник Елена Гридина, коллегия присяжных и секретарь Трибунала.

Напомним, что в начале весны 2018 года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Луганске и Донецке, объявила о создании Украинского народного трибунала.

Первое судебное заседание УНТ состоялось в Донецке 26-27 марта. Именно тогда трибунал выдвинул обвинения против восьми украинских политиков, включая президента. Первое заседание было посвящено рассмотрению обвинений, связанных с использованием вооруженных сил против гражданского населения.

Всего за время производства дела судейский состав Украинского трибунала изучил более 1089 томов материалов.

12 июня президент Украины Петр Порошенко в своем фейсбуке сообщил, что Киев передал в Международный суд ООН расширенный меморандум «о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации».

Порошенко требует, чтобы Россия признала свои действия противозаконными и «вышла из оккупированных районов Крыма и Донбасса». Пока же, по словам украинского главы, Москва «уперто врет, что она не оккупировала украинскую землю». Напомним, что Крым вошел в состав РФ по результатам общенародного референдума, а присутствие российских войск в Донбассе Киев доказать не может, что неоднократно признавал. Москва также отрицает наличие российских войск в регионе.

Кроме того, Киев решил возложить на Россию ответственность за крушение самолета Boeing «Малайзийских авиалиний», гибель мирных жителей в Мариуполе, Краматорске, Авдеевке и Волновахе, а также серию взрывов в Одессе, Харькове и Киеве. Кроме того, Порошенко обвинил Россию в дискриминации украинцев и крымских татар на территории Крыма.

Первый иск в международный суд ООН против России с обвинениями в финансировании терроризма и расовой нетерпимости Украина подала 16 января 2018 года. Киев утверждал, что начиная с 2014 года Москва «усилила свое вмешательство в украинские дела, вторглась в Донбасс, захватила Крым, где проводит культурные и этнические чистки».

В середине весны Международный суд ООН частично удовлетворил требования Украины: в частности, Москве было рекомендовано воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. При этом судьи Организации объединенных наций не нашли никаких доказательств финансирования террористической активности со стороны Российской Федерации.