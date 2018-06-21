«Дороги в НАТО украинский закон не открывает»

Верховная рада приняла закон «О национальной безопасности». Фактически этот документ заменяет собой три документа, действовавших ранее — «Об основах национальной безопасности» (2003), «Об организации оборонного планирования» (2005) и «О демократическом контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства» (2003). После вступления нового закона в силу они утратят свою силу.

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Формально принятие нового закона объяснялось тем, что прежние нормы были заложены в мирное время, а потому не учитывали всех тонкостей, которые стали очевидны за последние годы, когда стране пришлось срочно восстанавливать свою обороноспособность.

Однако никто не скрывал, что на самом деле этот документ был принят по настоянию западных партнеров и является логическим продолжением стремления Украины в НАТО.

Сложилось впечатление, что во время внесения правок авторы законопроекта гораздо больше хотели получить одобрение у американских советников, чем со стороны собственных коллег по депутатскому корпусу.

«Этот закон важен не только для реформирования ВСУ, но и для приведения их к стандартам НАТО. Это чрезвычайно важно, потому что 11−12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО. Туда приглашена Украина, надеюсь, там мы получим хорошие новости. Было критически важно, чтобы этот закон был принят до саммита… Направление в НАТО — стратегический вектор Украины. Была непростая дискуссия. Было важно согласовать позиции между фракциями, с партнерами по НАТО», — заявил в интервью телеканалу «112 Украина» спикер Рады Андрей Парубий.

Также он добавил, что принятие закона о нацбезопасности — это «решительный шаг Украины в НАТО».

Что изменит новый украинский закон

Министр обороны и его заместители будут выбираться из числа гражданских лиц. Это приблизит структуру Вооруженных сил Украины (ВСУ) к натовской, или — в трактовке сторонников законодательной инициативы — приведет украинскую армию в соответствие с международными стандартами.

Впрочем, эксперты довольно благосклонно оценивают эти изменения. Министр обороны — фигура скорее политическая. Он отстаивает интересы военных в высших коридорах власти, выбивает финансирование, занимается общей деятельностью ведомства. А вот непосредственно боевые действия он не контролирует. Однако граждане часто именно этой должностной фигуре адресуют претензии относительно происходящего в Донбассе.

Кроме того, будут разделены должности главнокомандующего и начальника генштаба.

Главнокомандующий ВСУ будет осуществлять общее руководство и иметь в своем подчинении генштаб, все виды войск и другие вспомогательные службы, которые будут подчиняться его приказам и отчитываться ему об их исполнении.

Контроль над армией будет осуществляться в том числе президентом, депутатами Верховной рады, правительством, судами и общественными организациями, для чего будут создаваться специальные комиссии и комитеты. По задумке, таким образом граждане смогут видеть, куда расходуются выделенные на армию средства, а также контролировать соблюдение прав и свобод человека.

Есть пункт и о экономической составляющей. В законе прописаны все стратегические программы, которые должны четко векторы безопасности в долгосрочной перспективе. В этот перечень входят стратегия военной безопасности, стратегия национальной безопасности, стратегия развития оборонно-промышленного комплекса и еще ряд подобных документов.

Все для выборов

Эксперты утверждают, что именно на этом больше всего настаивали западные партнеры. Это неудивительно, ведь пока, несмотря на все старания, выданные МВФ и другими экономическими донорами кредиты расходуются не слишком эффективно и совершенно непрозрачно.

За принятие закона проголосовало 248 народных депутатов, 17 были против, еще 32 воздержались. Наибольшее число отрицательных голосов принадлежат партии «Оппозиционный блок». Ситуацию прокомментировал Юрий Бойко, сопредседатель фракции оппозиционеров:

«Национальная безопасность — это комплексная вещь, в которую входит и военная безопасность, и энергетическая, и экономическая, и продовольственная, и экологическая, и медицинская безопасность. А то, что нам предлагали голосовать, — это документ, который — к тому же только частично — учитывает военную безопасность. Именно поэтому мы не поддержали соответствующий закон», — заявил он.

Как заявил в четверг в Киеве журналистам политолог Игорь Петренко, этот закон важен прежде всего для президента Украины Петра Порошенко, поскольку открывает новые возможности для интеграции в НАТО. По словам эксперта, положения закона синхронизируют целый ряд положений, которые необходимы для сотрудничества не столько в экономической, сколько в политической, оборонной и военной сферах.

Политолог Руслан Бортник в интервью украинским телеканалам отметил, что

законопроект усилит влияние Порошенко на военных, что всегда было предметом его особой заботы и опасений, плюс это важно и накануне начала активной фазы избирательной кампании по выборам президента Украины.

Новый закон разделил гражданского министра обороны и руководителя генштаба из числа военнослужащих, и все финансовые вопросы по линии министерства будут курироваться лично президентом. «Военный и финансовый секторы будут разделены. Президент усиливает свое влияние на министерство обороны. Президент будет контролировать финансирование этого сектора. Министр обороны станет завхозом… Это будет вызывать элементы хаоса», — добавил Бортник.

Плюс ко всему, закон не достигнет своей главной цели, считает экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов. «Никакой путь в НАТО этот закон не открывает. Закон повторяет десятки предыдущих, миксует уже ранее установленные нормы. <…> Гораздо интереснее, что после первого чтения в законе появилась незаметная поправка в закон о коммерческом учете природного газа. Значит, будет новый передел нефтеперерабатывающей отрасли в Украине», — написал Портнов в своем фейсбуке.

Другая проблема принятого документа, считает генерал-майор СБУ Василий Вовк, — то, что в нем мало конкретики. Об этом он рассказал в беседе с украинскими журналистами. «Наши намерения идти в НАТО — это хорошо. Но сферу безопасности и обороны нужно реформировать комплексно, а не такими разовыми акциями, как этот закон», — подчеркнул он.