Дипломатия на уровне: Трамп бросил Меркель конфеты

Президент США Дональд Трамп демонстративно бросил в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель две конфеты Starburst во время саммита G7. Об этом в интервью телеканалу CBS рассказал американский политолог Ян Бреммер.

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Эксперта попросили прокомментировать фотографию с саммита G7, которая была опубликована на официальной страничке Меркель в инстаграме. На ней Трамп сидит на стуле, скрестив руки на груди, а Ангела Меркель стоит напротив, опираясь руками на стол, в окружении других участников саммита. По словам Бреммера, на фотографии запечатлен момент, когда Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытались надавить на президента США, принуждая его подписать итоговое заявление лидеров «большой семерки».

«Трамп сидел, скрестив руки, и был явно недоволен, что объединяются против него», — заметил Бреммер.

По словам политолога, Трамп долго сопротивлялся общему мнению, после чего «резко встал, сказал, «Окей, я подпишу его», затем достал из кармана две конфеты Starburst и бросил их на стол перед канцлером Германии со словами: «Вот, Ангела! И не говорите, что я никогда вам ничего не даю».

Однако после этого Трамп призвал представителей США не подписывать итоговое коммюнике. Свое решение он объяснил нечестным поведением премьер-министра Канады Джастина Трюдо. По словам главы Белого дома, во время переговоров Трюдо «вел себя кротко и мягко», а после того как американский лидер покинул Квебек, на пресс-конференции заявил, что новые пошлины США на импорт стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики «были своего рода оскорбительными». Канадский премьер также пригрозил США жесткими ответными мерами.

«Основываясь на ложных заявлениях Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции и на том факте, что Канада взымает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике», — заявил президент США.

Он также добавил, что американские власти «рассматривают возможность введения [новых] тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок».

По итогам переговоров Ангела Меркель назвала встречу лидеров «большой семерки» разочаровывающей. По ее словам, отказ Трампа подписывать совместное заявление стал «удручающим» и «радикальным шагом». Она подчеркнула, что такая ситуация доказывает, что страны ЕС не должны «просто полагаться» на США.

В то же время канцлер призвала сохранять формат G7 и партнерские отношения с Вашингтоном. «Да, в этот раз это было сложно, это было разочаровывающе, но таким образом это не заканчивается», — отметила Меркель в эфире немецкого телеканала.

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что переговоры на саммите не помогли «снять все разногласия». Однако, отметил он, участники G7 приложили все усилия, чтобы найти общее решение. Встреча «позволила в условиях существующей напряженности сохранить единство по всем вопросам, где это было возможно», подчеркнул французский лидер.

Ранее сообщалось, что во время саммита президент США откровенно нагрубил половине участников дипломатических переговоров.

Так, во время обсуждения методов борьбы с терроризмом Трамп заявил, что Макрон «знаком с ситуацией не понаслышке», поскольку «все террористы — в Париже». Об этом американскому изданию The Wall Street Journal рассказал ряд дипломатов из Европы.

По их словам, досталось и председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, которого Трамп объявил «жестоким убийцей» в связи со штрафами, которые Европейский союз наложил на американских производителей.

Премьер-министру Японии Синдзо Абэ Трамп пригрозил послать в Токио 25 млн мексиканцев, и тогда он, по словам главы США, «очень скоро лишится своего поста». Это произошло во время обсуждения миграционного кризиса.

Сам Дональд Трамп обвинил журналистов в обсуждении неудачных фотографий с саммита и заявил, что на переговорах смог наладить отношения со многими европейскими лидерами.

Встреча «большой семерки» прошла в канадском Квебеке 8-9 июня. По итогам саммита лидеры стран все же выпустили итоговое коммюнике, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, все страны G7 обязались «предпринимать конкретные действия», чтобы «защищать» свои «демократические системы» от «иностранных угроз».

В заключительном документе встречи участники G7 призвали Израиль и Палестину к переговорам, а Иран — воздерживаться от дестабилизирующих действий.

Кроме того, они обвинили власти Сирии в применении химического оружия и призвали КНДР к отказу от ядерного оружия и ракетной программы, а также выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море, где существуют разногласия между Китаем, Вьетнамом, Японией и Филиппинами относительно границ и сфер влияния.