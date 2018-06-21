«Трамп может признать Крым»

Власти Великобритании обеспокоены возможной встречей президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом перед саммитом НАТО, говорится в публикации британской газеты The Times. Авторы статьи отмечают, что

если переговоры Трампа и Путина «обгонят» саммит, то отношение американского лидера к Североатлантическому альянсу может измениться на более холодное.

Лондон предпочел бы, пишет The Times, чтобы встреча Путина и Трампа тет-а-тет прошла даже после визита президента США в Великобританию 13 июля. В этом случае «влияние Путина» может быть предупреждено.

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Кроме того, британские журналисты напомнили слова Трампа о «необходимости вернуть Россию в «большую восьмерку», передает НСН.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что встреча Путина и Трампа может состояться в июле этого года. Знакомые с ситуацией собеседники агентства заявили, что двусторонние переговоры планируется провести в ходе визита Трампа в Европу — они могут пройти как до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, так и после визита Трампа в Великобританию, запланированного на 13 июля.

«Скорее всего, местом встречи станет Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которыми являются США и Россия»,

— сообщает ФАН.

Белый дом отказался комментировать сведения источников, сами же они подчеркивают — планы организовать российско-американские переговоры «пока еще не окончательны». Анонимный высокопоставленный представитель администрации США и два сотрудника Госдепартамента США также заявили, что Трамп хочет встретиться с Путиным в Европе, передает газета The Washington Post.

Отношения между США и Россией долгое время были «ужасными», и теперь трудно понять, как это положение можно изменить, говорится в статье The Spectator.

Однако эту ситуацию можно исправить, если президент Трамп окажется таким же талантливым, как в «саморекламе», говорится в материале. Колумнист издания Дэн Депетрис называет потенциальную встречу Путина и Трампа «блокбастером». Кроме того в статье отмечается, что

в случае возможной встречи между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным есть опасная вероятность, что президент США «совершит какую-нибудь глупость», например, признает Крым российским или разгромит НАТО — «клуб прихлебателей».

Сам же Трамп 21 июня заявил на митинге своих сторонников, что американские власти хотели бы улучшить отношения с Россией. Трансляция выступления Трампа опубликована в президентском твиттере @POTUS.

«Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией», — сказал Трамп на митинге своих сторонников, который проходил в городе Дулут в штате Миннесота.

10 июня в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао президент России Владимир Путин заявил, что проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, «как только американская сторона будет к этому готова».

«Как только, так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, ну исходя, конечно, и из моего рабочего графика», — сказал Путин.

Он отметил, что место встречи не обсуждалось, однако многие страны, в том числе Австрия, были готовы оказать содействие.

«В общем, это мне кажется вопрос технический, важно, чтобы эти встречи, если они состоятся или она состоится, эта встреча, были наполнены конкретным содержанием», — подытожил президент РФ.

Вскоре после этого заявления пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет понимания по возможной встрече российского лидера и его американского коллеги. «Как только будет понятно, мы сообщим», — подчеркнул он.