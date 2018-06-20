«Корыстная структура»: Трамп защитит права человека без ООН

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты выходят из Совета по правам человека при организации, передает Reuters. Она отметила, что никто из стран-участниц ООН не захотел принять участие в «борьбе» для реформирования Совета. Также она подчеркнула, что Совет стал «лицемерным и корыстным».

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«Я бы хотела сделать кристально ясным тот факт, что выход США [из Совета по правам человека] не является отступлением от наших обязательств в области прав человека», — отметила Хейли.

Американский постпред подчеркивает, что США продолжат заниматься вопросами прав человека, несмотря на выход из СПЧ. «Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться», — заявила Хейли.

Из-за Израиля и американского избирателя

Выход США из СПЧ ООН напрямую связан с позицией органа по палестино-израильскому конфликту. О том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выхода страны из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций, издание Politico писало еще в начале 2017 года.

Примерно тогда же Никки Хейли написала для газеты The Washington Post статью, в которой призывала СПЧ ООН «отказаться от избирательной критики Израиля».

«Совет принял более 70 резолюций, содержащих критику в отношении Израиля — страны с высоким уровнем защиты прав человека. В то же время Совет принял лишь семь резолюций, критикующих Иран — страну, где права человека нарушаются грубейшим образом. Тут явно есть серьезные проблемы», — сетовала Хейли.

Отчасти обвинения в антиизраильской позиции СПЧ справедливы, хотя и гипертрофированы, считает заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

В СПЧ, как и во всех многосторонних структурах ООН, в том числе Генассамблее, преобладают страны третьего мира, которые традиционно солидарны со странами Ближнего Востока, в то время как Израиль, США и другие страны Запада находятся в меньшинстве.

«По этому принципу, следуя логике американцев, тогда вся Организация Объединенных Наций должна носить антиизраильский характер», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» бывший заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

«Генеральная ассамблея ООН ежегодно принимает резолюции по израильскому вопросу, и Соединенные Штаты регулярно голосуют против. Во всех резолюциях по этому вопросу содержится довольно простая формула: территория Иерусалима должна быть поделена между двумя государствами — Израилем и Палестиной, которые должны жить в мире. Это основа основ принципиальной позиции ООН за исключением США», — говорит эксперт.

Однако выход США из СПЧ связан не столько с внешнеполитической позицией Вашингтона, сколько с внутриполитическими процессами, связанными с электоральным циклом.

«Выход США из СПЧ очень важен для Трампа в преддверии промежуточных и стремительно приближающихся президентских выборов, поскольку он делает очень большую ставку на израильское лобби и евангелистов, — говорит Суслов. — Упирая на то, что США выходят из СПЧ из-за его антиизраильской позиции, Трамп консолидирует свой электорат. Здесь та же ситуация, что и с переносом американского посольства в Иерусалим».

Действия США уже успели положительно оценить в Израиле, который традиционно считает, что СПЧ ООН является «антиизраильской, враждебной, предвзятой организацией». Эту позицию в очередной раз озвучил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который также поблагодарил администрацию Трампа «за храброе решение пойти против лицемерия и лжи СПЧ».

Традиционная ненависть

Совет по правам человека ООН был создан еще в 2006 году, однако США вступили в него лишь в 2009-м — в первый год президентства Барака Обамы.

«Конечно, отчасти выход США из СПЧ — это стремление Трампа демонтировать внешнеполитическое наследие Обамы и подчеркнуть, что он проводит качественно иную, во многом противоположную политику. Но с другой стороны, крайне негативное отношение к СПЧ ООН — это традиционный подход Республиканской партии», — рассуждает в разговоре с «Газетой.Ru» Дмитрий Суслов.

При администрации Джорджа Буша-младшего, при котором СПЧ собственно и создавался, США в него так и не вошла. Более того, на протяжении всего президентства Буша-младшего, США жестко критиковали деятельность организации.

Часто критика в адрес СПЧ слышалась со стороны Джона Болтона — нынешнего советника по национальной безопасности в администрации Трампа.

Тогда он занимал позицию постпреда США при ООН и играл не последнюю роль в администрации Буша-младшего.

При этом, когда существовала организация-предшественник СПЧ — Комиссия ООН по правам человека, именно администрация Буша-младшего настаивала на реформировании Комиссии и ее преобразовании в Совет. Однако в тот раз США просчитались — реформа Комиссии ООН не принесла необходимых Вашингтону результатов.

«От перестановки мест слагаемых сумма не меняется, — говорит Суслов. — Или можно вспомнить басню «Квартет». Название поменялось, но смысл работы и природа организации осталась прежней. Совет не стал организацией, лояльной США. Напротив, обновленная структура в лучших традициях упраздненной Комиссии критиковала внешнюю политику США и Израиль».

По словам эксперта, выход США из СПЧ при любом республиканском президенте был фактически предрешен и оставался лишь вопросом времени.

«И потом, они не в первый раз вышли из Совета по правам человека — тогда он еще Комиссией назывался, и они тоже то выходили, то входили. Потом, выходили тоже из Конвенции по морскому праву, которая содержала очень крупные вопросы. А потом другая администрация решала иначе. Так что посмотрим. Не при этой администрации, но при следующих двух ситуация точно изменится», — отмечает в свою очередь Сергей Орджоникидзе.

Представитель Совета ООН по правам человека Воислав Шуц отмечает, что решение о замене США в СПЧ должна принять Генеральная ассамблея.

Пресс-секретарь российской миссии в ООН Федор Стржижовский уже заявил, что Россия будет участвовать в выборах в состав СПЧ ООН. «Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека», — сказал Стржижовский.