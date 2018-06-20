«Скрытый коммунист»: на Украине взялись за Богдана Хмельницкого

В Верховную раду внесли предложение переименовать город Переяслав-Хмельницкий в просто Переяслав, сообщил в фейсбуке народный депутат от «Радикальной партии Олега Ляшко» Игорь Попов. Намерение убрать вторую часть из наименования населенного пункта вызвано тем, что

гетман малороссийских казаков Богдан Хмельницкий, в честь которого называется город, в XVI веке решил пойти на воссоединение земель Левобережной Украины с Московским царством.

По словам Попова, Хмельницкий «оказался скрытым коммунистом и агентом [президента РФ Владимира] Путина». Кроме переименования города, депутат предложил также сменить название Хмельницкой улицы в Киеве и заменить голову памятника Богдану Хмельницкому «на более политкорректную».

Реклама

Бывший вице-спикер Верховной рады, украинский националист Николай Томенко в контексте этой инициативы заявил, что город назывался Переяславом исторически, а вторую часть названия добавили в Советском Союзе в честь юбилея Переяславской рады, сообщает ФАН.

Город был переименован в Переяслав-Хмельницкий в 1943 году, после его освобождения Красной Армией от войск нацистской Германии.

В 1654 году по созыву Богдана Хмельницкого в Переяславе (который также известен как Переяслав-Русский) собралась Переяславская рада, на которой перед лицом царского посла Василия Бутурлина гетман принес присягу на верность русскому царю Алексею Михайловичу и подписал соглашение, предусматривающее вхождение Войска Запорожского на правах автономии в состав Русского царства.

В 1661 — 1662 годах город безуспешно осаждался изменившим России сыном Богдана Хмельницкого — Юрием Хмельницким.

На Украине в наши дни продолжается последовательная политика декоммунизации и дерусификации в исторической памяти и топографии. В начале мая 2017 года директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что на Украине будут переименованы две области.

По его словам, в настоящее время были «декоммунизированы» порядка тысячи топонимов, а в ближайшее время изменения коснутся еще девяти населенных пунктов.

«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию»,

— заявил Вятрович.

Глава института национальной памяти отметил, что для запуска процесса переименования уже собрано необходимое число подписей депутатов. Напомним, что в рамках закона о «декоммунизации», переименованию на Украине подлежат все топонимы, связанные с периодом СССР — причем им возвращаются отнюдь не русские названия эпохи Российской Империи.

К примеру, город Днепропетровск (русский Екатеринослав) стал Днепром, Кировоград, бывший до революции Елисаветградом, стал городом Кропивницким, а построенный уже при советской власти город Комсомольск превратился в Горишние плавни.

В середине июня 2018 года депутаты городского совета Киева приняли решение о переименовании 11 улиц украинской столицы, объяснив свое решение намерением «демократизировать общество» и увековечить память «выдающихся украинских деятелей».

На сайте горсовета говорится, что будут переименованы улицы Александра Бойченко — на Украинского Пласта (скаутской организации, созданной в 1911 году на территории Австро-Венгрии. — «Газета.Ru»), Невская сменит название на «Нивську» в соответствии с украинской орфографией, улица Желябова будет переименована в улицу Марии Капнист — репрессированной в СССР графини, предком которой был кошевой атаман Серко. Улица Кировская, Мельникова, Павла Пестеля, Александра Сабурова и Тверская также будут переименованы.

Кроме того, киевскими властями планируется сменить название площади Красная Пресня, переулков Баумана и Невского.

Отмечается, что все переименования прошли общественные обсуждения на сайте территориальной общины. Также на сайте горсовета добавили, что «данное решение будет способствовать демократизации общества».

За месяц до этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что в рамках закона о декоммунизации были переименованы 52 тыс. площадей и улиц и почти тысяча украинских населенных пунктов, а кроме того — уничтожены или демонтированы порядка 1,5 тыс. памятников советскому лидеру Владимиру Ленину.