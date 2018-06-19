«Ограничить этот поток»: что решили Меркель и Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели встречу в немецкой правительственной резиденции Мезеберг, обсудив, в частности, экономическое будущее ЕС, а также европейскую миграционную политику и безопасность. На пресс-конференции по итогам переговоров с французским президентом Меркель заявила, что они «нашли хорошее решение» для улучшения экономической ситуации в Евросоюзе.

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Лидеры двух стран договорились о создании «бюджета еврозоны» с использованием уже существующих структур ЕС. «Бюджет еврозоны будет использован, в частности, для более активного инвестирования в экономику стран валютного сообщества с целью ее укрепления перед лицом кризисов», — приводит ТАСС слова Меркель.

Смысл создания общего бюджета еврозоны заключается в возможности переводить средства более богатых членов ЕС в качестве помощи более слабым.

Меркель и Макрон считают, что в рамках общего бюджета еврозоны страны ЕС смогут увеличить экономическое взаимодействие стран. По задумке политиков, новый бюджет может заработать к 2021 году, но его детали еще предстоит согласовать.

В то же время по некоторым другим европейским вопросам позиции лидеров Франции и Германии не совпадают. Как отмечает радиостанция Deutsche Welle, оба политика считают необходимым провести реформу Европейской комиссии (ЕК), но видят это по-разному.

По мнению Меркель, изменения должны состоять в частичном уменьшении власти Еврокомиссии, в то время как Макрон более радикален — французский лидер хочет серьезно сократить количество комиссий этого ведомства. Еще один камень преткновения — процедура выбора президента ЕК. Идея Меркель состоит в том, чтобы претенденты на пост главы Комиссии соревновались друг с другом, однако Макрон относится к этому скептически.

По-разному лидеры двух стран смотрят и на проблемы вооруженных сил ЕС. Несмотря на существование НАТО, в Евросоюзе периодически поднимается вопрос о создании европейской армии. Как отмечает Deutsche Welle, Меркель поддерживает эту идею, но не хочет, чтобы такая армия принимала участие в миссиях за рубежом. Франция, имеющая большой опыт участия в зарубежных военных миссиях, придерживается противоположного мнения.

Несмотря на разногласия Франции и Германии по ряду европейских вопросов, и Меркель, и Макрон признали насущность миграционной проблемы. На переговорах 19 июня главы двух государств согласились, что поток беженцев в Европу необходимо ограничить.

Миграционная политика стала одной из главных тем, которые обсуждались на сегодняшней встрече. Для Германии этот вопрос важен хотя бы потому, что страна входит в число европейских лидеров по приему беженцев. Пик пришелся на 2015 год, когда в страну прибыли около миллиона человек. Сегодня этот поток значительно сократился — в 2017 году в Германию прибыло порядка 170 тыс. мигрантов.

Однако в последние дни миграционный вопрос встал особенно остро, поскольку буквально расколол правящую коалицию в Германии. Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС) под руководством главы МВД Германии Хорста Зеехофера требует немедленно и без согласования с другими членами ЕС изменить правила приема беженцев на германской границе. Меркель же настаивает, что подобные решения должны приниматься сообща и попросила дать ей время до саммита ЕС, который состоится 28 июня.

В ходе этого конфликта глава МВД Германии Хорст Зеехофер даже заявил, что «больше не может работать с этой женщиной», подразумевая Ангелу Меркель. Об этом министр высказался не публично, однако его заявление выглядит весьма показательно.

18 июня баварские депутаты выдвинули канцлеру ультиматум — Меркель дали время до саммита ЕС, чтобы она договорилась об изменениях с европейскими лидерами, однако, если ей это не удастся, Зеехофер издаст министерский указ о закрытии германской границы.

Канцлер согласилась на условия ХСС, и на сегодняшней встрече они с Макроном сумели достичь ряда договоренностей в миграционной сфере, которые Меркель уже предложила называть «Мезенбергскими соглашениями».

По итогам переговоров главы Франции и Германии отметили, что будут добиваться большего единства мнений стран-членов ЕС в вопросе борьбы с потоком беженцев. «Мы считаем это общим вызовом, при котором надо в первую очередь бороться с причинами миграции», — отметила канцлер ФРГ на итоговой пресс-конференции. По ее словам, для этого Евросоюз должен активизировать мирную работу в регионах конфликтов, таких как Сирия и Украина.

Меркель и Макрон также выступили за создание Европейского миграционного бюро для гармонизации миграционного законодательства в странах-членах ЕС, которое будет отвечать за процедуры предоставления беженцам убежища на внешних границах Евросоюза. Кроме того, была высказана идея о создании «подлинной европейской пограничной полиции на основе существующей структуры Frontex».

Трамп-разрушитель семей

Миграционный кризис в Европе и происходящее в Германии вызвали достаточно бурную реакцию со стороны президента США Дональда Трампа. По его словам, американцы не желают повторения в Соединенных Штатах проблем с мигрантами, с которыми сталкивается Европа.

«Народ Германии поворачивается спиной к своим лидерам из-за того, что миграция расшатывает и без того слабую [правящую] коалицию. Власти европейских стран допустили большую ошибку, впустив в Европу миллионы людей, которые насильственным образом изменили их культуру», — пишет Трамп в твиттере.

Правда, сейчас самого Трампа и его администрацию обвиняют в жестких мерах по отношению к мигрантам. Из-за того, что американские миграционные службы разделяют семьи нелегальных мигрантов, разлучая родителей с детьми, разгорелся настоящий скандал. В распоряжении Associated Press оказалась аудиозапись, на которой слышны «душераздирающие» крики испаноязычных детей, находящихся в иммиграционном центре США.

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что французская сторона не разделяет позицию США в вопросе миграционной политики. Комментируя разделение семей на американо-мексиканской границе, представитель французского правительства сказал, что не хочет, чтобы в Европе происходило то же самое.