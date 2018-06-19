Тюрьма или сума: куда заведет поддержка санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как изменится законопроект об ответственности за исполнение антироссийских санкций. По его словам,

почти наверняка уголовный состав преступления, касающийся бизнеса, из законопроекта исчезнет, а регулироваться этот вопрос будет административным кодексом.

По замыслу, это сохранит инвестиционную привлекательность страны. «Более жесткий состав [правонарушения] мог бы оттолкнуть бизнес, сотрудничающий с Россией», — пояснил спикер Госдумы.

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Это потребует как исправления старого, так и внесения нового законопроекта. Все инициативы по изменениям в административном кодексе должны представляться отдельно и требуют рассылки на 30 дней в регионы, поскольку этот процесс находится в совместном ведении федерального центра и субъектов. Впрочем, также остается шанс, что законопроектом будет предусмотрен принцип «преюдиции», то есть

уголовная ответственность все-таки может наступить при повторяющихся административных правонарушениях.

Напомним, что законопроект об ответственности за исполнение санкций был внесен еще в мае текущего года и сразу встретил серьезную критическую реакцию со стороны представителей бизнеса и общества. В своем изначальном виде документ предлагал ввести уголовную ответственность для бизнеса за соблюдение санкций, введенных против России.

Авторами законопроекта выступили сам Вячеслав Володин, руководители всех думских фракций, а также спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Как правило, это значит, что инициатива поддерживается и Кремлем.

Сами авторы инициативы приводили пример, когда российские банки отказывались выдавать кредит предпринимателю, попавшему под ограничения.

Второе, не менее резонансное, положение законопроекта предполагало уголовное наказание за «публичные призывы» к исполнению или принятию решения о санкциях. Здесь, по словам законодателей, речь идет о случаях, когда представители российской оппозиции приезжают в другие страны и публично одобряют и призывают продолжить санкционную политику.

Важно, что закон не будет иметь обратной силы. То есть осудить за уже совершенные поступки будет нельзя. Однако эксперты опасались, что состав может применяться слишком широко.

Представители бизнеса в лице президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина также ранее просили изменить законопроект, чтобы освободить от ответственности бизнес в случае, если неисполнение санкций ведет к серьезному ущербу для России или лиц, их соблюдающих. Например, если отказ от исполнения санкций банком в отношении счетов одного лица приведет к заморозке счетов других граждан РФ. Однако Володин отметил, что это предложение пока что вызывает дискуссию.

Однозначно в законопроекте останется статья, касающаяся публичных призывов к введению санкций. Здесь, по словам спикера Государственной думы, возражающих нет и присутствует консенсус.

Ранее поступали предложения приравнять этот состав к госизмене. Однако, по мнению законодателей, в настоящее время такое изменение законопроекта выглядит «чрезмерным».

Известно, что депутаты планирует рассмотреть документ на совете по законотворчеству Госдумы еще в весеннюю сессию, которая заканчивается 29 июля.

Пока текст законопроекта прошел первое чтение и по-прежнему содержит все эти положения. Вместе с тем в конце мая в Госдуме уже состоялся совет по законотворчеству, где Шохин и другие представители бизнеса обрушились с критикой на документ. Основное их предложение как раз и состояло в том, чтобы перенести уголовную ответственность в административную.

В этот же день в СМИ попало интервью главы ВТБ Андрея Костина телеканалу CNBC, который рассказал о том, что его банк будет вынужден соблюдать санкции. По словам предпринимателя, ВТБ вынужден будет отказать в дальнейших займах Олегу Дерипаске и принадлежащих ему структурам. В случае если банк поступит иначе, он сам попадет под вторичные санкции и пострадают и другие его клиенты. Отсюда и родилось предложение вообще освободить от санкций компании в случае, если это нанесет подобный урон.

После обсуждения на совете по законотворчеству, вице-спикер Госдумы Андрей Исаев в разговоре с «Газетой.Ru» частично согласился с этой критикой и признал, что законопроект должен учитывать подобные ситуации. Однако, исходя из заявления Володина, сейчас внесение этого положения под вопросом.