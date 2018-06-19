Меркель теряет власть: Макрон спешит на помощь

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в немецкой правительственной резиденции Мезеберг, чтобы обсудить вопросы миграции и политики европейской безопасности.

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Визит французского лидера в Германию происходит на фоне серьезного ухудшения отношений между Христианско-демократическим союзом Меркель и их союзниками по коалиции, Христианско-социальным союзом. Председатель ХСС и министр внутренних дел Хорст Зеехофер призывает отказывать мигрантам во въезде в Германию на границе, а канцлер выступает решительно против.

Многие западные СМИ уже выразили опасение, что в случае нарастания конфликта ХСС могут выйти из коалиции, а в стране будут проведены досрочные перевыборы.

Накануне встречи с Макроном конфликт Меркель и председателя ХСС Хорста Зеехофера достиг своего апогея. Представители ХСС выдвинули канцлеру ультиматум, дав ей две недели на то, чтобы убедить европейские власти в необходимости изменений миграционных правил, предлагаемых Зеехофером.

Христианско-социальный союз поставил Меркель перед фактом: в случае, если на саммите Евросоюза 28 июня канцлеру не удастся убедить европейских лидеров внести изменения в правила приема беженцев, представитель ХСС в одностороннем порядке выпустит министерский указ, который закроет германские границы. Меркель эти условия приняла.

На происходящее в Германии вполне ожидаемо отреагировал президент США Дональд Трамп, который всегда отличался особой чувствительностью к вопросу о миграционной политике. Свои эмоции по этому поводу американский лидер выразил в твиттере.

«Народ Германии восстал против своих властей, поскольку вопрос миграционной политики уже расшатывает и без того хрупкую правительственную коалицию. Уровень преступности в Германии растет. Было огромной ошибкой допустить в Европу миллионы людей, которые так сильно и насильно меняют их культуру!», — заявил Трамп.

Американский президент добавил, что жители США «не желают, чтобы в их стране происходило то, что происходит с иммиграцией в Европе».

Научный директор Российско-германского форума Александр Рар в беседет с «Газетой.Ru» выразил мнение, что Меркель будет делать все, чтобы спасти себя. «Ей сейчас не до беженцев. Видно, что она сдает, борется за свою политику, но мне кажется, она уже просто боится того, что потеряет власть. И сейчас она будет делать все для того, чтобы спасти себя», — отметил эксперт.

Рар затруднился ответить, как именно Меркель будет это делать. «У нее не так уж много возможностей для маневра. Она может встречаться с другими европейскими лидерами, которые могут ей дать определенную поддержку. Но они должны согласиться каким-то образом к какой-то новой форме политики предоставления политического убежища в Европе», — отметил Рар.

По мнению эксперта, сейчас Европа к подобным изменениям не готова. «Там абсолютно разные точки зрения, и есть такой либеральный подход госпожи Меркель, которая считает, что надо из принципа оставлять границы открытыми. И есть другой подход — предупредить ситуацию, в которой количество беженцев продолжит расти. В том числе — убедить западных министров, донести до них мысль, что мы не можем допускать сюда новое количество потенциальных террористов, убийц», — рассуждает Рар.

В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что конфликт между ХДС и ХСС не носит «сиюминутный» характер.

«Между ХДС и ХСС существует достаточно серьезный когнитивный разлом. Союз между ними носит исторический характер, но идеологически — это сейчас совершенно разные партии, стоящие в целом на различных позициях, и по-разному видящие будущее своей страны и Европы», — констатировал эксперт, уточнив, что это не мешает им вместе управлять уже второй срок.

«Когда мы говорим о том, что их разделяет — их разделяет очень многое. Выйдет ли ХСС из коалиции — это возможный вариант, если им не удастся договориться», — заключил Брутер.

Европейский раскол?

Между тем разногласия по поводу миграционной политики в Евросоюзе возникли и между другими странами-членами ЕС. Так, на прошлой неделе Италия отменила встречу премьер-министра Джузеппе Конте с французским лидером Эммануэлем Макроном, назначенную на среду. Причиной стало заявление Макрона о том, что Рим действовал «цинично и безответственно», когда не пустил в свои порты спасательный корабль с иммигрантами на борту.

Неделю назад новый министр внутренних дел Италии и лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини запретил судну «Аквариус» вход в итальянские порты. Спасательное судно, на борту которого находилось 629 мигрантов, также получило отказ от властей Мальты и направилось к Испании в сопровождении двух итальянских кораблей. 18 июня судно пришло в Валенсию.

Отказ Италии принять у себя судно с мигрантами возмутил международное сообщество и вызвал критику со стороны Эммануэля Макрона,

однако в ответ премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страну «нет никакой нужды учить всему, что связано с щедростью, благодетельностью, гостеприимством и солидарностью», а также потребовал от Франции официальных извинений.

Он напомнил Парижу, что Франция тоже обещала принимать у себя мигрантов, подписывая соответствующее соглашение ЕС. Конте добавил, что Франция утверждала, будто разместила на своей территории 9816 мигрантов в соответствии со схемой перераспределения, согласованной государствами ЕС, однако в действительности за три года она приняла лишь 640 человек.

«Так что я прошу президента Макрона перейти от слов к делу и пригласить к себе тех 9816 мигрантов, которых Франция и обещала принять», — сказал итальянский премьер. Конте назвал подход Франции к миграционному кризису «лицемерным».

Напомним, после лета 2015 года, когда в Европу хлынул огромный поток мигрантов и беженцев и в ЕС начался миграционный кризис, наибольший поток мигрантов ударил именно по Италии, а также по Греции. В Италию, по оценкам, сейчас прибывают около 170 тыс. беженцев ежегодно, а также в стране находятся свыше полумиллиона незарегистрированных мигрантов.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини на прошлой неделе заявил, что Европа не должна превращаться в «лагерь для беженцев». Он сказал итальянскому сенату, что готов заключить решение по изменению миграционной политики с Германией и Австрией во время саммита Евросоюза, который должен состояться 28 июня.

На встрече будут обсуждаться возможные изменения в законе о предоставлении политического убежища с целью более эффективно распределить миграционную нагрузку между странами-членами ЕС.

Позднее Макрон обратился к Германии и Австрии с просьбой «не поддаваться эмоциям, когда конкретные люди прибегают к манипулированию», подчеркнув также, что Франция, «усердно работает вместе с Италией», чтобы урегулировать проблему миграции. Во французском МИД при этом добавили, что Париж и до заявлений Конте был «более чем в курсе миграционного давления, которое оказывается на Италию».