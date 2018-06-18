Меркель выдвинули ультиматум в Германии

Президиум баварской партии Христианско-социальный союз постановил предоставить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель две недели для того, чтобы найти общее для Европы решение по вопросу с беженцами, передает РИА «Новости».

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Как отмечается, такое предложение было внесено лидером ХСС и одновременно главой МВД Германии Хорстом Зеехофером и поддержано единогласно.

Участники заседания рассказали, что Меркель приняла выдвинутый ультиматум, но отметила, что в ее партии — Христианско-демократический союз, которая объединена с ХСС в одну фракцию в Бундестаге, критикуют «односторонние, несогласованные и противоречащие интересам третьих стран» шаги.

«В ХДС поддерживают инициативу главы МВД Зеехофера о создании дополнительного генерального плана по миграционной политике», — добавила Меркель.

В ХСС, в свою очередь, выразили надежду на то, что на ближайшем саммите Евросоюза, который состоится 28 июня, канцлеру удастся согласовать с партнерами компромиссное решение.

В противном случае нелегальным беженцам, зарегистрированным в других странах, начнут отказывать во въезде. Кроме того, уже находящихся в Германии мигрантов с регистрацией для пребывания на территории ЕС вышлют из страны.

На том же заседании стало известно, что члены президиума ХСС единогласно поддержали запрет на въезд в Германию лицам, которые ранее получили статус беженцев в других странах Европы.

«Мы единогласно поддерживаем формулировку о запретах, которые должны соблюдаться на границе, с одной стороны, в отношении лиц, которым запрещен въезд или запрещено пребывание в Германии, с другой стороны, для людей, которые уже в одном из государств-членов ЕС запросили убежище либо зарегистрированы как лица в поисках убежища», — сказал Зеехофер.

Чуть позже Меркель в ходе встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте заявила, что Европа должна сообща решать проблему с мигрантами.

«Германия очень затронута миграцией, и поэтому мы будем говорить сегодня о том, как нам усилить нашу двустороннюю работу в этой области. Мы намерены поддержать желание Италии в вопросе о солидарности и надеемся, что и Германия найдет понимание в вопросе о солидарности Европы в связи с вопросами миграции», — сказала немецкий политик.

Она также указала на необходимость укрепления внешних границ ЕС, а также на экономическую поддержку стран Африки. Вместе с тем, также 18 июня по итогам заседания руководящих органов Меркель указала, что меры по контролированию миграционных потоков на границе ФРГ могут спровоцировать негативный эффект домино в Европейском союзе.

Канцлер сообщила, что в ходе переговоров пришла к договоренности со своей партией о возможности заключения с партнерами в Европе двусторонних соглашений по контролю и противодействию нелегальной миграции, передает ФАН.

В этот же день Frontex — агентство ЕС по безопасности внешних границ — сообщило о снижении на 46% нелегальных пересечений границы со странами Европы.

По данным организации, в мае нынешнего года на основных миграционных маршрутах ЕС было установлено около 12 тыс. 100 незаконных пересечений границы. Данный показатель на 56% ниже, чем в этом же месяце прошлого года.

«За первые пять месяцев 2018 года общее число нелегальных пересечений границы сократилось на 46% по сравнению с прошлым годом, примерно до 43 тыс. 200 человек, главным образом из-за более низкого миграционного давления на средиземноморский маршрут», — отмечалось в сообщении.

По информации Frontex, число мигрантов, которые прибыли в Италию по средиземноморскому маршруту в мае, сократилось приблизительно до 4,1 тыс. Это на 82% меньше, чем в мае прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с мигрантами в Европе негативно воздействует на правящую коалицию ФРГ. Об этом он написал в своем твиттере.

«Люди Германии поворачиваются спиной к своим лидерам из-за того, что миграция раскачивает и без того слабую берлинскую коалицию. Уровень преступности в Германии слишком высок», — написал глава Белого дома.

Также, указал американский лидер, власти европейских стран допустили «большую ошибку», впустив в Европу «миллионы» людей, которые «насильственным» образом изменили культуру.

Днем ранее Зеехофер заявил коллегам по партии, что больше не может работать с Меркель из-за разногласий по миграционной политике, передает НСН.