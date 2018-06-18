Российский флаг в руки: из-за чего протестует Македония

Македонская и греческая оппозиция с негодованием встретили подписание соглашения между Афинами и Скопье о новом названии для «бывшей югославской республики». На одном из кадров, распространенных в социальных сетях, видно, что один из участников демонстрации держит в руке российский триколор, украшенный двуглавым орлом.

Представители оппозиции в бывшей югославской республике действительно не скрывают своих симпатий в отношении России. В понедельник, 18 июня, лидер оппозиционной партии «Единая Македония» Янко Бачев во время одной из демонстраций против соглашения начал размахивать флагом России.

Многочисленные демонстрации также проходят и в Греции, где часть населения выступает против соглашения. Они выступают против того, что в новом названии все равно останется слово «Македония».

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Однако генсек ООН Антониу Гуттериш приветствовал подписанное Афинами и Скопье соглашение о новом наименовании Македонии, назвал его историческим и призвал стороны к его ратификации. Об этом генсек написал в своем твитере. Вместе с тем он выразил признательность премьер-министрам Греции Алексису Ципрасу и Македонии Зорану Заеву.

Ципрас стал первым посетившим Македонию главой правительства Греции для церемонии подписания соглашения. Сама церемония прошла 17 июня, в воскресенье.

До того как согласованное между государствами новое название страны «Северная Македония» будет утверждено парламентом и подписано президентом, наименование государства остается прежним — «Бывшая югославская республика Македония».

Изначально Афины выступали против того, чтобы Скопье участвовала в международных процессах, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием. Собственно, тот факт, что в новом имени для государства остается «Македония», вызвал волну возмущения в обеих странах.

В частности, македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ призвала жителей страны выйти на массовый протестный марш против договора с Грецией о переименовании страны.

По мнению оппозиции, данный договор «противоречит государственным и национальным интересам Республики Македония, а также подрывает суверенитет страны», цитирует заявление оппозиции РИА «Новости».

Против подписания соглашения выступает и президент страны Георге Иванов, который представляет партию ВМРО-ДПМНЕ.

Иванов в категорической форме заявил, что не собирается поддаваться «шантажу» и подписывать соглашение.

Впрочем, если президент не подпишет документ, он вернется в парламент, депутаты смогут вновь проголосовать за него и преодолеть вето.

Дорога в НАТО, но не в ЕС

Когда все препятствия будут устранены, для Македонии будет открыта дверь для вступления в НАТО. Заведующий сектором исследований Европейского союза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин прогнозирует, что ситуация разрешится в сентябре.

Дело в том, что военный блок заинтересован в интеграции Македонии, отмечает эксперт и напоминает, что соседнюю Албанию приняли в НАТО «без особых проблем».

В свою очередь, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт напоминает, что НАТО ценит прошлые заслуги Македонии перед альянсом. «Во время операции в Косово Македония оказала не меньше помощи, чем Болгария, Румыния и Венгрия», — подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

Желание альянса побыстрее принять Македонию в НАТО связано и с «российским фактором». Как отмечает Квашнин, у стран НАТО «возросла озабоченность» влиянием России в Македонии.

Он напоминает, что отношения Москвы и Скопье во времена премьерства Николы Груевского (до 2016 года) были весьма теплыми.

Стоит отметить, что глава МИД России Сергей Лавров отметил, что РФ поддержит решение, которое будет отвечать интересам Македонии и Греции. Правда, в январе он также дал понять, что активизация в вопросе названия Македонии связана с желанием США «втянуть» эту страну в НАТО.

Несмотря на оппозиционные настроения, вступление Македонии в НАТО не за горами, так как вопрос вступления в альянс является предметом «консенсуса», говорит Георгий Энгельгардт. «Все правительства Македонии четко декламировали ориентацию на евроатлантические ценности, воспринимая их как безальтернативный вариант. Поэтому Македония пойдет в НАТО со скоростью Черногории», — прогнозирует эксперт.

Предложение вступить в альянс может быть сделано Македонии уже на саммите альянса, который пройдет в июле этого года в Брюсселе. Таким образом, Македония станет уже второй бывшей республикой Югославии, принятой в НАТО при президентстве Дональда Трампа.

После вступления в НАТО Черногории альянс получил практически все побережье Адриатики, входящей в Средиземное море. Черногория также граничит и с Сербией, которая пока не собирается вступать в военный блок. Однако в случае, если ее соседкой с юга станет новый член НАТО, Македония, на Сербию будет оказываться большее давление, считает Энгельгардт. По мнению эксперта, «один из эффектов всей этой истории — дополнительное давление на Сербию».

При этом если вступление в НАТО для Македонии — дело недалекого будущего, то с вступлением в Европейский союз придется повременить, считает Квашнин из ИМЭМО РАН.

В самой Македонии вступление в ЕС видят как благо из-за того, что оно поможет сгладить различные межэтнические противоречия между местными македонцами и албанцами. Но в самом Европейском союзе не очень хотят видеть в рядах государство с множеством межэтнических проблем.

Квашнин также напоминает, что последнее расширение ЕС произошло в 2013 году, когда в политическое объединение вступила Хорватия, и в настоящее время европейская интеграция «замедлилась».

Эксперты отмечают, что сегодня — не самая лучшая ситуация, чтобы получать европейские дотации. Их слова подтверждают выводы, сделанные в новой концепции ЕС по отношению к Западным Балканам в январе 2018 года. Согласно документу, даже самые беспроблемные государства — Сербия и Черногория — смогут рассчитывать на членство в ЕС не раньше 2025 года. Правда, в документе отмечаются успехи Албании и Македонии — в Брюсселе считают, что эти две страны достигли «значительного прогресса на европейском пути». Комиссия даже заявила о готовности начать «готовить рекомендации для переговорного процесса».