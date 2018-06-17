Ошибка Хармс: Порошенко открестился от закона о ЛГБТ

В администрации президента Украины опровергли информацию о подготовке законопроекта, защищающего права ЛГБТ-сообщества, распространенную ранее депутатом Европарламента Ребеккой Хармс.

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Как сообщает пресс-служба администрации Петра Порошенко,

никто не звонил депутату Хармс. В Киеве предположили, что европарламентарий стала жертвой чьего-то розыгрыша.

Ранее сама Ребекка Хармс сообщила в своем твиттере, что она и работники ее офиса «систематически» получали сообщения об ЛГБТ-законопроекте на Украине и готовности Порошенко им заниматься.

Хармс добавила, что ей в офис постоянно звонили с разных телефонов и писали письма на электронную почту, подписываясь главой администрации президента Украины. Евродепутат добавила, что сожалеет из-за вызванных этим «недопониманием» проблем.

17 июня в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали 56 противников «Марша равенства», организованного представителями ЛГБТ-сообщества.

По данным правоохранительных органов, утром воскресенья около 150 человек попытались перекрыть дорогу на маршруте гей-парада. Полиция оттеснила их с дороги, при этом некоторые мужчины использовали против полицейских газовые баллончики.

За неделю до «Марша равенства» группа депутатов Европейского парламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко, а также депутатам Верховной рады с призывом присоединиться к гей-параду в Киеве.

«Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду, пока украинцы идут к тому, чтобы стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье»,

— говорится в письме, опубликованном на сайте Ребекки Хармс.

В канун «Марша» представители «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) объявили, что проведут свое собственное шествие, призванное помешать представителям ЛГБТ-сообщества проводить свое мероприятие.

«Акция ЛГБТ начинается в воскресенье. И в воскресенье мы позвали всех собраться в 7 часов утра», — рассказал пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский украинскому изданию «Цензор». Украинский националист также подчеркнул, что вместе с активистами представляемого им движения в акции хотели участвовать члены националистической партии «Свобода».

По словам Скоропадского,

украинские националисты не планировали атаковать участников ЛГБТ-шествия, и «отдельно избивать» радикалы никого не собирались.

В 2017 году перед «Маршем равенства» с резкой критикой в адрес ЛГБТ-сообщества выступили украинские националисты и религиозные деятели.

В 2016 году «КиевПрайд» состоялся 12 июня. В нем, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тыс. человек. Участники акции за 20 минут прошли от центрального корпуса Национального университета им. Т. Шевченко к площади Льва Толстого. Правопорядок охраняли 5,5 тыс. полицейских и 1,2 тыс. бойцов Национальной гвардии. За хулиганство и нарушение общественного порядка были задержаны 57 противников марша.

В том же году в министерстве внутренних дел Украины сообщили, что некоторые полицейские отказались защищать гей-парад в Киеве, заявил советник главы МВД Иван Варченко.

«Полиция выполнит взятые на себя обязательства по обеспечению общественного порядка. Все заявления — это личное видение отдельных граждан, отдельных полицейских. Мы заинтересованы, чтобы было меньше провокаций, в том числе и подобных», — сказал Варченко.

В свою очередь в пресс-службе киевской полиции также прокомментировали информацию о защите гей-парада: заместитель главы пресс-службы полиции Киева Ирина Левченко подчеркнула, что «три человека — это еще не вся полиция».

Ранее в фейсбуке Всеукраинского союза ветеранов АТО (так называемая Антитеррористическая операция в Донбассе — «Газета.Ru») был опубликован пост, в котором говорилось, что сотрудники национальной полиции отказались защищать участников ЛГБТ-парада в Киеве. «Мы отказываемся выполнять преступные приказы руководства — бить патриотов, которые будут противодействовать гей-параду», — заявили в союзе ветеранов АТО.