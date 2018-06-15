Удар по Трампу: Манафорта отправили в тюрьму

Известный политтехнолог и в прошлом советник избирательной кампании Дональда Трампа обвиняется в отмывании денег, незаконной лоббистской деятельности, а также «заговоре против США». Последнее обвинение в буквальном смысле значит, что Мюллер может быть признан виновным в нанесении ущерба государству. Обвинения против Манафорта были выдвинуты спецпрокурором Робертом Мюллером, сообщает Reuters.

Арест означает, что до суда по его делу, который назначен на 25 июля, Манафорт проведет в следственной тюрьме.

Впрочем, глава Белого дома Дональд Трамп счел решение суда несправедливым.

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«Ого, какой жесткий приговор для Пола Манафорта, который представлял [экс-президента США] Рональда Рейгана, [экс-сенатора] Боба Доула и многих других ведущих политических людей и избирательные штабы. Не знал, что Манафорт был главой шайки. А как насчет [экс-главы ФБР Джеймса] Коми и жуликоватой [экс-госсекретаря] Хиллари [Клинтон] и всех остальных? Очень несправедливо!» — написал Трамп в своем твиттере.

На днях Мюллер опубликовал ряд документов, которые указывают на деятельность лоббистского характера со стороны Манафорта от имени бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает Politico.

Сообщается, что речь идет о двух документах, датированных 2013 годом. В них, в частности, подробно описывается участие Пола Манафорта в попытках оказать влияние на дебаты в конгрессе, а также в американских СМИ в связи с тюремным заключением украинского экс-премьера Юлии Тимошенко.

Манафорт возглавлял команду американских политехнологов, которые работали в избирательной кампании Виктора Януковича, бывшего на тот период кандидатом в президенты Украины.

Ранее Мюллер обвинил Манафорта в попытке давления на свидетелей по своему делу, когда он находился под арестом. Согласно судебному отчету, опубликованному 4 июня, правоохранители выяснили, что Манафорт нарушил условия освобождения из-под стражи, поскольку пытался связаться со свидетелями по своему делу.

В декабре 2017 года Пол Манафорт был освобожден из-под стражи под залог в размере $10 млн. При этом суд обязал его соблюдать режим домашнего ареста и постоянно носить датчик, отслеживающий его местоположение.

Давление на свидетеля уже само по себе является преступлением. Новые обвинения еще сильнее усугубят и без того незавидное положение экс-главы штаба Трампа, которому Роберт Мюллер в октябре 2017 года предъявил обвинения сразу по 12 пунктам. Сам Манафорт тогда добровольно сдался властям, но свою вину не признал. Если суд установит факты, подтверждающие его виновность, ему может грозить до 80 лет тюремного заключения, отмечало в октябре прошлого года агентство Assosiated Press.

Помимо суда по делу о мошенничестве Манафорта, в сентябре начнутся слушания о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, где Манафорт также является одним из фигурантов.

Ранее сообщалось, что экс-главу штаба Трампа обвинили в денежных выплатах европейским политикам от имени партии Януковича.

Также ранее стало известно, что экс-советник президента США Рик Гейтс, признал вину в даче ложных показаний и сговоре.

У Манафорта немало связей с Москвой — в документах ФБР по его делу фигурирует российский бизнесмен Константин Килимник. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий так называемый российский след в американской политике, обвинил Килимника в препятствовании правосудию. Сам бизнесмен живет в России и недоступен для американских правоохранителей.

Британская газета Financial Times писала о Килимнике, что тот родился на Украине в 1970 году, проходил военную службу в России. В начале 1990-х годов после демобилизации его хороший уровень владения английским языком обеспечил ему работу в Международном республиканском институте (IRI) в Москве — неправительственной организации из США.

Спустя 10 лет он стал переводчиком команды Манафорта, которая консультировала украинского олигарха Рината Ахметова, сообщает издание. Позже эта команда переключилась на консультирование Партии регионов под руководством Януковича.