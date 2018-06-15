Не хуже Обамы: Трамп присвоит премию Кима

Двое членов правящей Партии прогресса Норвегии Христиан Тибринг-Гьедде и Пер-Вилли Амундсен выступили с заявлением о необходимости рассмотреть выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его заслуги в области поиска мирного решения о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом пишет Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK).

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«Происходящие сейчас события имеют историческое значение. Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру. Пока это еще очень хрупкий процесс, и поэтому

мы должны делать все от нас зависящее, чтобы он принес хорошие результаты. Я считаю, что мы можем это сделать, четко обозначив нашу позицию, и наградив Трампа премией мира»,

— заявил Амундсен, который ранее занимал пост министра юстиции Норвегии.

Кроме того, в заявлении политиков подчеркивается, что именно Трамп способствовал прорыву в отношениях с КНДР. Такая оценка со стороны норвежских парламентариев была дана прошедшему 12 июня в Сингапуре саммиту президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Соглашение между Вашингтоном и Пхеньяном говорит о приверженности двух стран к установлению новых отношений и стремлении Пхеньяна к избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия. «Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия для построения длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове», — говорится в одном из пунктов соглашения.

Также норвежские политики утверждают, что корейский конфликт — один из самых сложных для урегулирования, а его эскалация может затронуть многие страны. При этом тема ядерного разоружения сегодня — одна из важнейших по установлению безопасности в мире.

Стоит отметить, что выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира поддержал и президент Южной Кореи.

Сам Трамп, правда, еще до встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном дал оценку возможности получения главной премии в сфере достижения мира. «Об этом [о том, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию] говорят все, но я такого никогда не скажу», — заявил Трамп.

«Получить» против «заслужить»

Премия мира вручается Нобелевским комитетом в Осло с 1901 года. В различные годы ее лауреатами становились такие личности, как ученый Андрей Сахаров, глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадеи, президент США Джимми Картер.

Обладателями премии могут стать физические лица и организации, которые, по мнению комитета, внесли «выдающийся вклад в области укрепления мира».

Трамп — уже второй президент США за последнее время, которого могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Его предшественник Барак Обама не только был номинирован, но и получил награду в 2009 году. Причем президент США был выдвинут на премию лишь спустя год нахождения у власти в отличие от других лидеров, которые получали премию спустя несколько лет. Обама стал лауреатом премии за свою приверженность «ядерному нераспространению» и налаживанию диалогу с мусульманским миром.

Нобелевский комитет заявил, что премия дается президенту США не за то, что «он совершит в будущем», а за его заслуги в текущем году.

Сам Обама рассказал, что был «удивлен» выдвижением, однако с благодарностью принял награду. По иронии судьбы спустя год США вместе с Францией и Италией приняли участие во вторжении в Ливию.

Эта история впоследствии дала повод экспертам говорить, что премия деградировала. В 2015 году глава Нобелевского комитета Гейр Лундестад заявил, что сожалеет о том, что Обама был удостоен премии.

Сегодня Белый дом, зная об отношении Трампа к наследию своего предшественника, пытается уйти от любых параллелей, связанных с Обамой. Советник американского президента Келлиэнн Конуэй заявила, что если Обама «получил» свою премию, то Трамп ее «заслужит».

При этом в Вашингтоне есть те, кто считает, что если на Нобелевскую премию за усилия по денуклиаризации Корейского полуострова выдвинут Трампа, то вместе с ним должен быть номинирован и глава КНДР Ким Чен Ын.

Об этом, в частности, написал в апреле этого года обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. «Если они достигнут мира в Корее, они будут настоящими героями, кем бы они при этом ни были», — отмечал автор.

Прецеденты, когда Нобелевскую премию получают представители противоборствующих сторон, в истории уже были. В 1994 году за достижение мирного соглашения между Палестиной и Израилем Нобелевская премия мира была присуждена премьер-министру Израиля Ицхаку Рабину, главе МИДа этой страны Шимону Пересу и лидеру Организации освобождения Палестины Ясиру Арафату.

При этом в отличие от соглашения между Трампом и Кимом, которое, по оценкам экспертов, пока всего лишь является декларацией о намерениях, Израиль и Палестина в то время действительно смогли достичь гораздо большего, чем на данном этапе удалось Трампу и Киму.

Несмотря на то что конфликт между Израилем и Палестиной до сих пор не разрешен, положения соглашения до сих пор определяют отношения сторон.

В то же время заведующий сектором Центра проблем разоружения ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев считает, что хотя в желании сделать Трампа лауреатом Нобелевской премии «много субъективного», рациональное зерно в этом есть. «Трамп еще во время предвыборной кампании сказал, что будет стремиться к улучшению отношений с КНДР, и он сдержал свое слово», — подчеркнул эксперт.

Что же касается лидера КНДР, то, по мнению эксперта, его вряд ли выдвинут на премию из-за того, что его фигура по-прежнему выглядит одиозной в глазах мирового сообщества»: «Это человек, который грозил всем ядерными ракетами, держал в страхе полмира, и вдруг ему дается премия мира? Такое кажется нонсенсом».

При этом эксперт предупреждает, что в любом случае процесс выдвижения кандидата будет долгим, и за это время Трамп «может сильно испортить» себе репутацию.