Да будут санкции: как Европа накажет Польшу

Европейские министры согласовали дату слушаний по поводу запуска санкционной процедуры в отношении Польши — они встретятся 26 июня. Причиной стала реформа польских властей, которая, как считают в Брюсселе, ущемляет независимость судебной системы в стране.

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Европейская редакция газеты Politico отмечает, что решение дипломатов ЕС провести слушания по запросу Еврокомиссии свидетельствует о том, что Брюссель так и не увидел со стороны Варшавы достаточных усилий по урегулированию ситуации с судами.

Выступая на пленарном заседании Европарламента 13 июня, первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Польша фактически проигнорировала требования Евросоюза касательно судебной реформы.

«Я вынужден с сожалением сообщить, что в целом, несмотря на законодательные изменения, обозначенные Еврокомиссией, ключевые обеспокоенности не были учтены», — констатировал чиновник.

Главная претензия ЕС относится к закону о Верховном суде, который должен вступить в силу с 3 июля. Особенно беспокоит европейских министров тот факт, что после этого польские власти смогут отправить на пенсию около 40% судей Верховного суда. Между тем в Варшаве утверждают, что изменения полностью законны и являются внутренним делом Польши, в которое не должен вмешиваться Евросоюз.

В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала запуск дисциплинарной процедуры в отношении Польши в соответствии с 7-й статьей Лиссабонского договора о ЕС. Страну обвинили в отходе от европейских демократических ценностей и попытках установить политический контроль над судебной властью.

Тогда же власти Польши получили от исполнительной коллегии Евросоюза четыре рекомендации, которые позволили бы Варшаве привести законодательство в соответствие с юридическими нормами, действующими в Европейском союзе.

По словам доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, можно ожидать, что Евросоюз все же задействует санкционные механизмы в отношении Польши — например, лишит страну права голоса в Совете Европы. При этом эксперт отмечает, что на первом этапе эти меры могут быть введены на небольшой срок.

«Наверное, [Евросоюзу] будет сложно пытаться сходу ввести какие-то жесткие санкции, все-таки они попытаются опять найти компромиссы и заставить поляков видоизменить систему формирования судов. Но мы наблюдаем за этой ситуацией второй год, и ничего не меняется, поэтому сложно ожидать, что Варшава измененит свою позицию», — рассуждает Топорнин.

Что не так с польскими судами

Конфликт Брюсселя и Варшавы по поводу судебной реформы в Польше начался еще в 2016 году, когда польские власти только начали вносить изменения в законодательство.

15 декабря 2017 года сенат Польши одобрил законы о Верховном суде и Национальном судебном совете — они предусматривают возможность внесения жалоб на решение суда любого уровня в Верховный суд, а также устанавливают пенсионный возраст для судей на уровне 65 лет. Продлить срок своих полномочий судьи могут, написав обращение на имя президента.

Именно тогда Еврокомиссия активировала 7-ю статью Лиссабонского соглашения, объявив, что Варшава пытается подчинить судебную власть исполнительной. Упомянутая статья предусматривает возможность применения внутренних санкций за «серьезное нарушение европейских ценностей».

Демократические принципы Евросоюза, в попрании которых обвиняют Варшаву, перечислены во 2-й статье того же документа — в случае с Польшей основой претензий Евросоюза стало несоблюдение принципов верховенства права и разделения властей.

Стоит отметить, что для запуска санкционного механизма в отношении Польши потребуются голоса как минимум 22 из 27 государств-членов Евросоюза.

С конца прошлого года противостояние Варшавы и Брюсселя неуклонно нарастало. В январе 2018 года председатель Европейского совета Дональд Туск даже выразил мнение, что Польша может выйти из Евросоюза в случае если перестанет получать дотации из еврофонда.

«Я могу с легкостью представить ситуацию, когда Польша окажется среди чистых доноров, тогда правительство Польши может решить, что настало время спросить поляков, хотят ли они, чтобы Польша продолжила оставаться в ЕС», — отметил Туск в интервью польскому изданию Tygodnik Powszechny 18 января.

Стоит отметить, что сам Туск — поляк, в 2001 году он стал одним из основателей польской либерально-консервативной партии «Гражданская платформа», а в 2005 году даже баллотировался на президентских выборах, однако проиграл Леху Качиньскому.

В 2007 году «Гражданская платформа» одержала победу на выборах в парламент, а Туск был назначен премьер-министром — на посту главы польского кабмина он оставался до 2014 года, после чего сложил с себя премьерские полномочия, получив назначение в Евросовете.

В беседе с «Газетой.Ru» Николай Топорнин отметил, что для Дональда Туска нынешняя ситуация особенно тяжела. «У него очень сложные отношения с Ярославом Качиньским и вообще с руководством партии «Право и справедливость» [правящая партия Польши]. И у него уже наступил последний срок на посту председателя Евросовета, после чего он будет возвращаться в Польшу. Он серьезный оппонент для польских властей, и те, вероятно, постараются впоследствии использовать нынешний конфликт Варшавы и Брюсселя против него», — считает Топорнин.

Все упирается в деньги

Напряжение в отношениях между Брюсселем и Варшавой существует довольно давно — и Польша во многом намеренно вызывает вопросы у европейского руководства.

Буквально недавно стало известно, что Варшава в обход структур ЕС и НАТО предложила Вашингтону заплатить до $2 млрд за размещение на своей территории постоянной американской военной базы.

При этом в стране уже и так присутствуют вооруженные силы США — более того, в Польше расположен один из четырех многонациональных комбинированных батальонов НАТО.

Тем не менее, польские власти обратились к Соединенным Штатам с предложением разместить американских военных на постоянной основе — Варшава даже готова за свой счет отстроить всю необходимую инфраструктуру, включая жилье, больницы, школы для детей военнослужащих и даже спортивные залы для их семей. Эти планы были изложены в письме польского военного ведомства, направленном в Пентагон 31 мая.

Инициатива Варшавы «из своего кармана» заплатить США $2 млрд за военную базу выглядит странно, поскольку Польша до сих пор получает миллиарды евро поддержки из еврофондов. Так в 2017 году страна получила от Евросоюза дотации в размере €7,7 млрд, рассчитанные на период до 2020 года, — это почти 30% от общей суммы дотаций ЕС, выданных всем странам-членам Евросоюза, которые получили суммарно €23 млрд.

Между тем, после пресловутого Brexit (выхода Великобритании из состава ЕС) ситуация должна измениться, и Польша начнет отдавать в общеевропейский бюджет больше, чем получать.

Впрочем, темпы роста экономики Польши существенно превышают аналогичный показатель многих государств ЕС — по темпам экономического роста страна занимает 13-е место в рейтинге Всемирного банка.

Но, как ранее отмечал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш, именно грядущее сокращение дотаций Евросоюза могло стать фактором, подстегивающим Варшаву к противостоянию с ЕС — ведь страна окажется в ситуации, когда привилегии заканчиваются, а обязанности остаются. «Польша вполне осознанно шла на конфронтацию с Брюсселем», — подчеркивал эксперт.