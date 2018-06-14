«Мы его остановим»: как в ФБР работали против Трампа

«Мы остановим» кандидата в президенты Дональда Трампа, говорится в сообщении, отправленном одним из офицеров ФБР своему коллеге. О том, что такое сообщение присутствует в тексте доклада генерального инспектора минюста США Майкла Горовица, сообщило издание The Washington Post.

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Автор послания — высокопоставленный офицер ФБР Питер Стрзок, который занимался доследственной проверкой возможных нарушений ведения служебной переписки экс-госсекретарем США Хилари Клинтон. Речь шла о служебных письмах, которые она отправляла с частного почтового ящика.

Письмо было отправлено офицером ФБР своему коллеге — юристу Бюро Лизе Пейдж. Слова Стрзока были ответом на вопрос Пейдж, «правда ведь, что Трамп не будет президентом?» При этом известно, что Пейдж и Стрзок состояли в любовной связи.

Издание называет сообщение агента, направленное против Трампа, «наиболее опасной для репутации» ФБР частью доклада инспектора Горовица.

Согласно американскому законодательству, ФБР не имеет права вмешиваться в политику, и в случае если удастся доказать, что переписка — не частное мнение отдельного человека, а группы людей в ФБР, это может быть основанием для судебного преследования.

В то время когда между агентами ФБР осуществлялась переписка, Трамп был кандидатом в президенты США от Республиканской партии, а ФБР возглавлял Джеймс Коми.

И хотя сам Горовиц критически оценил действия офицеров ФБР, в самом докладе нет сведений о том, что проверка ФБР в отношении Клинтон была приостановлена специально, чтобы помочь ей на выборах, пишет The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с содержанием доклада.

В тексте документа также указывается, что Коми не придал должного внимания ситуации вокруг Клинтон и не дал ход делу.

По словам генерального инспектора минюста США Майкла Горовица, эти решения были результатом политической предвзятости со стороны самого Джеймса Коми. Кроме того, пишет агентство Bloomberg, решения Коми отрицательно повлияли на восприятие ФБР и министерства юстиции как справедливых элементов системы правосудия.

В четверг, 14 июня, Трамп ознакомился с содержанием доклада, который насчитывает 500 страниц. Известно, что президент США считает Коми личным врагом и ранее демонстративно уволил его с поста директора ФБР. Правда, сам экс-глава Федерального бюро расследований заявлял, что президент США давил на него, требуя от него «лояльности».

В своей автобиографической книге Коми признавался, что ожидал победы Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

Трамп против ФБР

Генеральный инспектор Горовиц 18 июня выступит перед комитетом по юридическим делам верхней палаты американского парламента и ответит на вопросы сенаторов. Об этом он сообщил в письме, направленном в адрес комитета. Как считают американские эксперты,

Трамп будет активно использовать материалы доклада, чтобы еще больше уничтожить репутацию Коми. Трамп ранее потребовал от минюста выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. По его сведениям, в его избирательном штабе якобы работал внедренный сотрудник спецслужбы.

В то же время Трамп не скрывает, что хочет также использовать ситуацию, чтобы бросить тень и на расследование «российского следа» в его кампании, которое ведет спецпрокурор Герберт Мюллер — сам в прошлом глава ФБР. По возращении из Сингапура, где он провел встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, Трамп вновь обрушился на расследование Мюллера.

По мнению обозревателя Huffington Post Раяна Рейли, сторонники Трампа могут использовать выводы, сделанные генеральным инспектором в качестве «оружия»: «Трамп и его сторонники ведут войну с ФБР и министерством юстиции. Новый отчет обязательно даст им материал для их критики».

Однако обозреватель позволяет себе иронизировать над ФБР: «Если «глубинное государство» хотело остановить избрание Трампа, то оно ужасно справилось со своей задачей».

Термин «глубинное государство» (derin devlet) пришел в английский язык из турецкого, где он использовался для обозначения параллельного государства, состоявшего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.

В период президентской кампании консервативные комментаторы — сторонники Трампа — активно использовали этот термин, заявляя, что в США существует заговор против демократических институтов.

Трамп вряд ли пойдет против ФБР, одной из самых мощных спецслужб страны, которая является главной опорой американского государства в борьбе с преступностью, уверен глава фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. По мнению эксперта критика будет касаться в основном «верхов» агентства.