Новые рекорды «Прямой линии»

Охват аудитории «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей 7 июня 2018 года, составил более 40 млн человек, а СМИ упомянули о данном мероприятии более 250 раз, следует из открытых данных, проанализированных «Газетой.Ru».

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Интересна также статистика популярности «Прямой линии» в соцсетях, где также проходила трансляция – в «Одноклассниках» общение граждан с главой государства посмотрело почти 10 млн человек, трансляция набрала чуть более 36,5 тыс. «лайков», 14 тыс. комментариев и 6 тыс. репостов. Во «ВКонтакте» «Прямую линию» посмотрели 3,9 млн. зрителей, поставивших 82. тыс. «лайков» и оставивших 28 тыс. комментариев.

«Прямая линия» транслировалась с помощью VK, OK и через лидеров мнений в Instagram. Были опубликованы демотиваторы, видеоролики и stories.

Сравнивая количество просмотров в официальных сообществах, можно увидеть многократное увеличение интереса пользователей к прямой линии президента. За год активной работы с интернет-аудиторией существенно увеличились ее интерес и лояльность к Владимиру Путину», — говорится в отчете.

В «Прямой линии» приняли участие восемь лидеров мнения, общей аудиторией более 16 000 000 человек. Было произведено 50 единиц контента, в их числе: текстовые посты, видео, stories, прямые трансляции. Стоит отметить, что в прошлом году суммарное количество зрителей «Прямой линии» на площадках VK и OK составило лишь 3,7 млн человек.

В нынешнем году 16-я традиционная «Прямая линия» с президентом России продолжалась 4 часа 23 минуты, за это время Путин успел ответить на 73 вопроса.%

По ТВ ее посмотрело почти 5,8 млн человек. Граждане страны задавали Путину вопросы из самых разных сфер жизни государства — социальной, экономической, политической. Некоторые россияне попросили президента ответить на личные вопросы, в частности, о том, как он определяет, можно верить человеку или нет. Всего россияне направили главе страны более 1,5 млн вопросов.

Нововведением нынешней «Прямой линии» стало отсутствие зрителей в зале с Путиным, все вопросы задавались только удаленно.

Кроме того, на связи с президентом были министры и губернаторы, к которым глава государства перенаправлял вопросы граждан. Завершая «Прямую линию», президент России отметил, что вопросов было намного больше, чем он бы мог ответить — их поступило 2,58 млн.

При этом Путин пообещал, что все поступившие обращения будут проанализированы. Спустя три дня после общения со страной Путин прокомментировал «Прямую линию».

«Важно, чтобы только за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали. Россияне должны знать, кто отвечает за решение того или иного вопроса, именно поэтому чиновники самого разного уровня выводились на экраны во время общения президента с народом», — отметил глава государства.

В ходе «Прямой линии» президент имел возможность напрямую пообщаться не только с населением России, но и с членами правительства, и с главами регионов, поэтому данное мероприятие практически стало новым форматом управления страной, заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Такое селекторное совещание с участием населения страны — это действительно новелла. Это впечатляет. «Прямая линия», как любой проект, переживала и беспрецедентное внимание со стороны населения, и потерю этого внимания, но, в конце концов, получилось, что «Прямая линия» стала инструментом прямого решения целого ряда проблем и конфликтов, которые население страны с большим удовольствием доводит до президента. Это уже не национальный вид спорта, это уже одна из форм управления страной», — приводит РИА «Новости» слова эксперта.

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин отметил новаторство в виде прямой связи с губернаторами. Он обратил внимание на эти два контура общения президента — с населением с одной стороны и с местными властями с другой. При этом второй контур был также публичным, добавил политолог.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов указал, что включить в «Прямую линию» элемент ответственности региональных властей было правильным решением. По его словам, раньше губернаторы имели несколько дней в запасе после прямой линии, чтобы ответить перед государством за поступившие к президенту жалобы.