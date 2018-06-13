Подарок к дню рождения: Трампу расскажут о письмах Клинтон

Генеральный инспектор американского минюста Майкл Горовиц в день рождения президента США Дональда Трампа, 14 июня, обнародует доклад об итогах проверки действий ФБР во время расследования по делу о неправомерном использовании электронной почты бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон.

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Об этом Горовиц сообщил в письме, направленном комитету по юридическим делам сената США, которое цитирует The Washington Post. Генеральный инспектор также добавил, что готов выступить перед комитетом и ответить на вопросы сенаторов 18 июня.

Как отмечает издание, в документе могут содержаться критические замечания о действиях по «делу Клинтон» со стороны минюста США и Джеймса Коми, который тогда возглавлял ФБР.

Клинтон играла с ящиком

Речь идет о скандале, связанном с Клинтон во времена ее пребывания на посту госсекретаря США. Занимая эту должность, она использовала личный почтовый ящик в служебных целях, что является нарушением закона о госслужбе. ФБР во главе с Коми начало доследственную проверку действий Клинтон, однако оснований для возбуждения уголовного дела не нашло.

Действия самого Коми в рамках расследования казались непоследовательными. Сначала глава ФБР заявил об отсутствии доказательств того, что Клинтон могла передавать конфиденциальную информацию, используя незащищенный почтовый ящик.

Затем он, однако, сообщил, что были обнаружены новые письма, которые тоже нуждаются в проверке на предмет содержания в них информации, представляющей гостайну, так что дело фаворитки предвыборной гонки Хиллари Клинтон нужно снова открыть.

Это серьезно изменило баланс сил в американской политике, и если до заявлений Коми Клинтон серьезно — на несколько пунктов — опережала Трампа, то после них популярность обоих кандидатов практически сравнялась.

Вскоре Коми доложил, что проверка не выявила нарушений закона, но охарактеризовал поведение Клинтон как «крайне безалаберное».

После этих заявлений главы ФБР команда Клинтон обвинила Коми в том, что он, будучи главой ФБР, использует административный ресурс, чтобы повлиять на результаты предстоящих выборов.

В недавно опубликованной автобиографической книге Коми признавался, что ожидал победы Хиллари Клинтон на выборах 2016 года и много раз задавал себе вопрос, насколько ситуация могла повлиять на его решение: «Конечно, не сознательно, но я был бы глупцом, если бы сказал, что это не оказало на меня влияние».

Как отмечает The Washington Post, доклад генерального инспектора о результатах проверки действий ФБР будет обязательно использован Трампом для дискредитации своего личного врага — Джеймса Коми. Президент США не скрывал, что с нетерпением ожидает окончания проверки.

Трамп ждет с нетерпением

В одном из своих недавних постов в твиттере Трамп посетовал, что проверка в отношении «жуликоватой Клинтон» и «скользкого Коми» «затягивается». Президент США также выразил опасение, что в итоговый документ могут быть внесены изменения, которые его выхолостят. «Надеюсь, что доклад не изменен и не смягчен. Много ужасных вещей, и люди должны знать», — написал Трамп.

В случае если проверка докажет, что Коми закрыл глаза на явные правонарушения со стороны Клинтон, бывшего главу ФБР может ожидать уголовное преследование.

На это, в частности, намекал адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. В недавнем интервью радиостанции АМ 970 Джулиани заявил: проверки Горовица подтвердят, что Коми «действовал неправомерно» в отношении расследования Клинтон.

Стоит отметить, что офис генерального инспектора излагает в своем докладе лишь информацию фактического характера, не давая при этом никаких рекомендаций.

Все дальнейшие решения будет принимать министерство юстиции США, которое может и не согласиться с выводами, изложенными в докладе Горовица. При этом к подобным докладам в Минюсте относятся весьма серьезно, пишет издание Atlantic Monthly со ссылкой на бывшего сотрудника ведомства Мэтью Миллера, который работал в аппарате министерства.

Сам генеральный инспектор Минюста США Горовиц — опытный юрист, он был назначен на свою нынешнюю должность еще при президенте США Бараке Обаме. Именно он в январе 2018 года в своем письме сенаторам США сообщил о найденной переписке сотрудников ФБР, в которой содержались оскорбительные комментарии в адрес Дональда Трампа — тогда еще только кандидата в президенты США.

Речь шла о переписке «любовников из ФБР» Питера Стрзока и Лизы Пейдж, которые, как утверждали сторонники Трампа, являлись участниками тайной кампании их кандидата. Горовиц заявил, что не будет возражать против того, чтобы их сообщения были продемонстрированы комитетам конгресса.

Если доклад ударит по репутации Коми, это будет и ударом по репутации ФБР, для которого его бывший руководитель долгое время являлся символом офицерской чести.

Глава ФБР был популярен среди своих сотрудников — Трамп знает это и не упустит возможности принизить ведомство, считают эксперты. Как рассказал «Газете.Ru» один из бывших сотрудников американских спецслужб, Трамп «глубоко не доверяет спецслужбам».

Сам Трамп потребовал от министерства юстиции выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. По его сведениям, в его избирательном штабе якобы работал внедренный сотрудник спецслужбы.

Глава фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев считает, что для Трампа важно еще раз ударить по репутации своего соперника Хиллари Клинтон, которая по-прежнему является влиятельной фигурой в Демократической партии. Сама Клинтон уже вряд ли будет выдвигаться на какие-либо высшие посты в государстве, однако ее мнение важно для демократов в преддверии промежуточных выборов в конгресс.