Гайдар уходит из Одесского облсовета

В воскресенье, 10 июня, появилась информация о том, что Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета.

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Об этом сказано в проекте решения облсовета. «Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», – текст проекта решения передает украинское издание УНИАН.

На данный момент неизвестно, почему Гайдар решила покинуть место работы. Решение о досрочном снятии полномочий будет принято на этой неделе во время очередной сессии облсовета.

Также сообщается, что решение госоргана будет принято с учетом личного заявления Гайдар.

С 2015 году Гайдар работала в команде губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в частности занимала должность заместителя губернатора Одесской области по социальным вопросам. В том же году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства Гайдар и вскоре лично вручил паспорта граждан Украины российской общественной деятельнице Марии Гайдар и российскому журналисту, бывшему главному редактору Forbes-Украина Владимиру Федорину.

В мае 2016 года она сложила с себя полномочия вице-губернатора в связи с новым украинским законом о госслужбе, который запрещает занимать государственные должности лицам с каким-либо иным гражданством, кроме украинского. Тем не менее Гайдар продолжила работу в команде Саакашвили в качестве внештатного советника. Также она была избрана депутатом одесского облсовета от «Блока Петра Порошенко» «Солидарность».

В конце 2016 года политик приняла решение отказаться от российского гражданства. В пресс-релизе МВД России сообщалось, что Гайдар обосновала свое обращение «вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России».

«В Главное управление по вопросам миграции МВД России поступило обращение гражданки России М.Е. Гайдар, в котором она сообщает о желании выхода из гражданства России в связи со вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России», — приводит РИА Новости сообщение МВД.

В марте 2017 года Гайдар продолжила политическую карьеру, став внештатным советником президента Порошенко.

Тогда Михаил Саакашвили прокомментировал это назначение и заявил, что Порошенко переманивает к себе представителей его «супер-команды» из Одессы.

«Это означает одно из двух: или Порошенко кривил душой, когда говорил, что в Одессе я был неэффективен, а сам считает как раз наоборот, что в Одессе у нас была супер-команда и он хочет переманить к себе ее представителей, или он меня очень боится и считает, что я могу ему сильно навредить, и пытается оставить без команды», - написал Саакашвили в своей странице на фейсбуке.

Мария Гайдар — российский и украинский государственный и общественный деятель, дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара, который в начале 19990-х годов проводил в стране экономические реформы. Она также является правнучкой известного российского писателя Аркадия Гайдара, автора детской повести «Чук и Гек».

В 2005 году Гайдар с красным дипломом закончила факультет экономических и социальных найк РАНХиГС (Академия народного хозяйства при Правительстве РФ).

На выборах 2007 года баллотировалась в Государственную думу от либеральной политической партии «Союз правых сил».

В том же году вместе с Борисом Немцовым официально участвовала в акции российской оппозиции «Марш несогласных» от Союза правых сил.

В 2009-2011-х годах Гайдар годах занимала должность заместителя председателя правительства Кировской области в команде губернатора Никиты Белых.

С 2012 года Гайдар занимала должность советника на общественных началах вице-мэра Москвы по социальным вопросам, в том числе занималась реформой здравоохранения в городе.

Также работала в созданном ее фонде социальной помощи и поддержки населения «Социальный запрос».