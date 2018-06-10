«Семерка» в раздоре: Трамп открыл России окно в Европу

Канцлер Германии Ангела Меркель, опершись о стол и подавшись вперед, с немым укором смотрит на американского президента Дональда Трампа. Тот сидит с другой стороны стола и демонстративно легкомысленно, сложа руки на груди, смотрит в ответ. Из-за плеча Меркель выглядывает французский лидер Эммануэль Макрон. Он тоже пытается смотреть с укором, но получается у него хуже, чем у германского канцлера. Вокруг — толпа из высокопоставленных политиков из Европы, Америки и Азии.

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Эта фотография с прошедшего 8-9 июля саммита G7 в Канаде мгновенно облетела СМИ и соцсети.

Фоторепортаж: Саммит G7: как Трамп поссорился с союзниками __is_photorep_included11793073: 1

Снимок не только забавный и приятный глазу композицией и гаммой, но и предельно доступно отражает кризис, в котором оказались отношения между Европой и США.

Саммит «большой семерки» развитых стран, которые определяют вектор развития современного западного мира (США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Япония), на этот раз не смог согласовать финальное заявление.

Торг неуместен

Причиной тому стал Трамп. Его яркие и неожиданные действия на саммите оставили коллег в полной растерянности. Он потребовал отменить все торговые пошлины между странами, чтобы никто не мог обвинять друг друга в протекционистских мерах, и назвал заявления канадского премьера Джастина Трюдо об оскорбительности новых пошлин США лживыми. Советник Трампа Ларри Кудлоу пошел в своих словах еще дальше.

«Он (Трюдо) действительно буквально ударил нас ножом в спину. Он оказал плохую услугу для всей G7», — заявил Кудлоу в интервью телеканалу CNN.

В конце концов Трамп в твиттере и вовсе объявил, что не собирается подписывать финальное коммюнике.

На следующий день Германия и Франция сообщили, что вне зависимости от позиции Вашингтона будут придерживаться документа по итогам саммита G7. Впрочем, вопросов это не сняло.

США — мощнейшая экономика мира, и любые экономические схемы «семерки» без участия этой страны теряют смысл, — ведь G7 позиционирует себя как группа стран, от которой зависит мир целиком.

Главная проблема — в тарифах, которые, по мнению Трампа, Европа использует для того, чтобы поддержать собственный бизнес и ограничить влияние американских конкурентов. Поводом для отказа Трампа стала позиция Канады. Трюдо пообещал ввести зеркальные меры в ответ на повышение американских тарифов на торговлю сталью и алюминием с Канадой. Впрочем, другие члены «семерки» также не скрывали: между США и партнерами растут противоречия.

Берлин еще до начала саммита давал понять, что на финальное заявление рассчитывать не стоит.

Как заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung глава германского МИД Хайко Маас, среди G7 существуют проблемы, «которые уже нельзя просто так спрятать под ковер».

Для России это говорит о стремительном изменении ситуации. Страну вывели из состава G7 после перехода Крыма к России и начала донбасского конфликта в 2014 году. Однако разлад внутри «семерки» дает Москве гораздо больше возможностей для того, чтобы повлиять на баланс сил на европейском направлении.

Похолодание «Потока»

Официальная Москва заявляет, что возвращение в G7 больше не является ее политическим приоритетом, однако Кремлю эта ситуация «интересна», рассказал «Газете.Ru» Кирилл Коктыш, доцент Кафедры политической теории МГИМО МИДа России.

«Позитивные изменения во взаимоотношений России и ЕС — опция, которую нельзя исключать», — считает эксперт. С точки зрения РФ, разлад внутри «семерки» может «обеспечить суверенитет Европы». В том смысле, что в регионе будет меньше американского влияния и шире окно возможностей для восстановления российского авторитета.

Разговоры о включении России в состав G7 уже начались. Более того, этот вариант предложил сам Дональд Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что «любит свою страну и стал страшным сном для России», однако «она должна участвовать в этих переговорах».

Из стран «семерки» с Трапом по этому пункту выразила солидарность только Италия. Премьер страны Джузеппе Конте поддержал идею американского лидера в твиттере.

В финальном заявлении по итогам канадского саммита G7 есть глава о России, где говорится, что «группа семи» продолжит оказывать давление на Москву, чтобы повлиять на ее позицию в украинском вопросе. Германия и Франция, в отличие от США, пообещали придерживаться этого документа.

Однако по сути ситуация противоположна, рассказал Кирилл Коктыш. ЕС сейчас стремится показать, что в случае дальнейших разногласий с США направится в сторону России, считает собеседник «Газеты.Ru».

Среди очевидных сигналов такого рода — заявление Германии в поддержку проекта «Северный поток — 2». По данным американских СМИ, Трамп рассматривает идею введения санкций против европейских партнеров этого российского проекта.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом Доме сообщала, что Трамп предлагал Меркель ультиматум: блокировка «Северного потока — 2» взамен урегулирования тарифов на экспорт и импорт. Судя по саммиту G7, Вашингтон и Берлин все-таки не договорились.

Пять месяцев на сближение

«Европейские страны не готовы сегодня выступать единым фронтом против США», — уверен Павел Тимофеев, научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН. Впрочем, Россия может воспользоваться и этим.

«На данный момент контакты с Россией для Германии и Франции — в первую очередь предмет торга с США», — добавил Коктыш. Что будет, если эти торги завершатся ничем, рассуждать слишком рано, добавил он.

Впрочем, до ноября, когда пройдут выборы в конгресс США, ждать изменения стиля и линии поведения Трампа не стоит, считает Кирилл Коктыш. Поэтому ближайшие пять месяцев дают возможности для сближения РФ и Европы.

Помимо «Северного потока — 2», есть иранская «ядерная сделка». Это еще одна инициатива, где можно ждать сближения российской и европейской позиций, считает Павел Тимофеев. Трамп заявил о том, что США разрывают соглашение, которое предполагало заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие международных санкций. Однако Россия и ЕС придерживаются противоположной позиции. Они неоднократно заявляли: новые американские санкции, которые обещает Трамп, могут резко ухудшить безопасность на Ближнем Востоке и возродить гонку ядерных вооружений.

Еврокомиссия ранее подтвердила «Газете.Ru», что уже начала актуализировать старый закон, который запрещает европейским компаниям соблюдать американские санкции. Запрет будет действовать только в контексте иранских мер Вашингтона.

Франция и Германия могут пойти на сближение с Россией и на украинском направлении, уверен собеседник «Газеты.Ru».

Нормандский формат (переговоры между Германией, Францией, Россией и Украиной о преодолении донбасского конфликта) — одна из наиболее удобных площадок для таких инициатив, считает Коктыш.

Сегодня переговоры по Донбассу развиваются вокруг миротворческого контингента ООН, который может появиться в зоне конфликта. Однако главное противоречие в том, на что должен распространяться мандат миротворцев. В Кремле считают, что они должны заниматься обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев же настаивает на размещении миротворцев на всей территории Донбасса — вплоть до границы с Россией.

«Франция и Германия заинтересованы в нормализации конфликта и, вероятно, могут предложить какие-то свежие идеи. Но какие из них будут демонстративным актом, а какие — реальными предложениями, сказать сложно», — рассуждает эксперт.

Так или иначе, углубление противоречий между ЕС и Вашингтоном увеличивает шанс на то, что «минские соглашения будут поддержаны на разумных условиях, а не на условиях Киева и Вашингтона», считает Коктыш.