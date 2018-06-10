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Черные джипы, синий галстук: Трамп приехал в Сингапур

Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур

Президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур на борту Air Force One и с авиабазы Пайя Лебар отправился в отель «Шангри-Ла», где остановится на время саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча с северокорейским главой запланирована у Трампа на утро вторника. В Белом доме рассчитывают, что Пхеньян настроен на продуктивный диалог.

Самолет президента США Air Force One приземлился на аэродроме сингапурской базы Пайя Лебар во второй половине дня воскресенья, 10 июня. Оттуда президент США Дональд Трамп с дипломатическими сотрудниками и охранниками отправился в отель «Шангри-Ла», расположенный в 750 метрах от отеля «Сент-Реджис», где уже остановился лидер КНДР Ким Чен Ын.

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Сингапурская газета The Straits Times опубликовала фотографии американского президентского кортежа, который ехал от базы к отелю. Черные внедорожники сопровождали бронированный лимузин, а улицы были перекрыты.

Безопасность саммита обеспечивают около 23 тыс. сингапурских силовиков: кроме полицейских, встречу лидеров США и КНДР охраняют военные армии Сингапура, частные охранные фирмы и солдаты-гуркхи из Непала.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на понедельник, 12 июня, на 4 часа утра мск. Саммит пройдет в отеле «Капелла» на острове Сентоса и вряд ли продлится более суток. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что самолет Ким Чен Ына предварительно должен вылететь из Сингапура в тот же день.

Перед вылетом из Канады, где он находился на напряженном саммите «Большой семерки», президент США Дональд Трамп заявил, что отправляется на встречу с Кимом «полным уверенности в себе и славно подготовившимся». Американский лидер предположил, что глава КНДР хочет воспользоваться «единственной возможностью сделать что-то позитивное для своего народа, семьи и его самого».

Трамп подчеркнул, что Вашингтон будет сохранять бдительность и опираться на своих союзников и партнеров в регионе: Южную Корею, Японию и Китайскую народную республику. По его словам, Пекин, Токио и Сеул полностью поддерживают саммит в Сингапуре.

При этом перед общей встречей лидеров пяти государств Трамп хочет встретиться с Кимом тет-а-тет: вместе с лидерами КНДР и США в комнате будут присутствовать только переводчики.

Самолет лидера КНДР Ким Чен Ына приземлился в аэропорту Сингапура на шесть часов раньше борта Трампа: утром воскресенья самолет Air China уже был на острове. Сойдя с трапа, северокорейский лидер встретился с сингапурским министром иностранных дел Вивианом Балакришнаном, о чем глава МИД Сингапура написал в своем твиттере. Политики поприветствовали друг друга рукопожатием, после чего автокортеж Ким Чен Ына отправился в фешенебельную гостиницу St. Regis, расположенную в районе Танглин в южной части города-государства.

Бронированный лимузин Mercedes Benz S600 Pullman Ким Чен Ына сопровождал эскорт из 20 мотоциклистов, а также два десятка дипломатических и полицейских автомобилей. Возле парадного входа в отель кортеж скрылся за большой защитной ширмой, установленной прямо на улице. Движение по дороге в этот момент было перекрыто, но после полицейские сняли внешний кордон.

Перед кортежем лидера КНДР в St. Regis прибыл автобус с личной охраной Ким Чен Ына — около полусотни сотрудников северокорейской службы безопасности, проверивших отель на различные угрозы.

Сингапура выделил на проведение американо-северокорейского саммита около 20 млн сингапурских долларов (порядка $15 млн — «Газета.Ru»). Премьер-министр Ли Сянь Лун, с которым Ким Чен Ын встретился после прилета, заявил, что принятие саммита КНДР и США укрепит международный авторитет и известность Сингапура во всем мире.

Ли Сянь Лун отметил, что Сингапур не предлагал проводить саммит, к властям островной республики обратились американцы и северные корейцы. После этого «они не могли отказать» и решили совершить хорошее дело; затраты же на его проведение должны окупиться развитием международных отношений, в котором заинтересован Сингапур.

Для реализации полной денуклеаризации в рамках северокорейской ядерной программы, вероятно, понадобится еще несколько саммитов, пишет Associated Press.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут столкнуться с большими трудностями, если будут намерены заключить сделку без других участников. Отмечается, что такой исход событий может привести не к установлению мира, а к глобальной катастрофе.

В материале AP говорится, что Трамп может счесть быстрое заключение мирного договора как «довольно безболезненный путь к Нобелевской премии мира». Между тем, мотивация Ким Чен Ына, возможно, заключается в том, чтобы вывести из южной части Корейского полуострова американские войска, а кроме этого, в долгосрочной перспективе — смягчить санкции США в отношении Северной Кореи.

Несмотря на предположения о мотивациях со стороны США и КНДР, обе страны выглядят готовыми к заключению мирного договора, который фактически положил бы конец Корейскому кризису.

Однако для заключения мирного договора может быть недостаточно участия Южной Кореи и Китая. AP отмечает, что заключение подобного мирного договора, который имел бы обязательную юридическую силу, в июньском Сингапуре «маловероятно».