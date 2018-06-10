Черные джипы, синий галстук: Трамп приехал в Сингапур

Самолет президента США Air Force One приземлился на аэродроме сингапурской базы Пайя Лебар во второй половине дня воскресенья, 10 июня. Оттуда президент США Дональд Трамп с дипломатическими сотрудниками и охранниками отправился в отель «Шангри-Ла», расположенный в 750 метрах от отеля «Сент-Реджис», где уже остановился лидер КНДР Ким Чен Ын.

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Сингапурская газета The Straits Times опубликовала фотографии американского президентского кортежа, который ехал от базы к отелю. Черные внедорожники сопровождали бронированный лимузин, а улицы были перекрыты.

Безопасность саммита обеспечивают около 23 тыс. сингапурских силовиков: кроме полицейских, встречу лидеров США и КНДР охраняют военные армии Сингапура, частные охранные фирмы и солдаты-гуркхи из Непала.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на понедельник, 12 июня, на 4 часа утра мск. Саммит пройдет в отеле «Капелла» на острове Сентоса и вряд ли продлится более суток. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что самолет Ким Чен Ына предварительно должен вылететь из Сингапура в тот же день.

Перед вылетом из Канады, где он находился на напряженном саммите «Большой семерки», президент США Дональд Трамп заявил, что отправляется на встречу с Кимом «полным уверенности в себе и славно подготовившимся». Американский лидер предположил, что глава КНДР хочет воспользоваться «единственной возможностью сделать что-то позитивное для своего народа, семьи и его самого».

Трамп подчеркнул, что Вашингтон будет сохранять бдительность и опираться на своих союзников и партнеров в регионе: Южную Корею, Японию и Китайскую народную республику. По его словам, Пекин, Токио и Сеул полностью поддерживают саммит в Сингапуре.

При этом перед общей встречей лидеров пяти государств Трамп хочет встретиться с Кимом тет-а-тет: вместе с лидерами КНДР и США в комнате будут присутствовать только переводчики.

Самолет лидера КНДР Ким Чен Ына приземлился в аэропорту Сингапура на шесть часов раньше борта Трампа: утром воскресенья самолет Air China уже был на острове. Сойдя с трапа, северокорейский лидер встретился с сингапурским министром иностранных дел Вивианом Балакришнаном, о чем глава МИД Сингапура написал в своем твиттере. Политики поприветствовали друг друга рукопожатием, после чего автокортеж Ким Чен Ына отправился в фешенебельную гостиницу St. Regis, расположенную в районе Танглин в южной части города-государства.

Бронированный лимузин Mercedes Benz S600 Pullman Ким Чен Ына сопровождал эскорт из 20 мотоциклистов, а также два десятка дипломатических и полицейских автомобилей. Возле парадного входа в отель кортеж скрылся за большой защитной ширмой, установленной прямо на улице. Движение по дороге в этот момент было перекрыто, но после полицейские сняли внешний кордон.

Перед кортежем лидера КНДР в St. Regis прибыл автобус с личной охраной Ким Чен Ына — около полусотни сотрудников северокорейской службы безопасности, проверивших отель на различные угрозы.

Сингапура выделил на проведение американо-северокорейского саммита около 20 млн сингапурских долларов (порядка $15 млн — «Газета.Ru»). Премьер-министр Ли Сянь Лун, с которым Ким Чен Ын встретился после прилета, заявил, что принятие саммита КНДР и США укрепит международный авторитет и известность Сингапура во всем мире.

Ли Сянь Лун отметил, что Сингапур не предлагал проводить саммит, к властям островной республики обратились американцы и северные корейцы. После этого «они не могли отказать» и решили совершить хорошее дело; затраты же на его проведение должны окупиться развитием международных отношений, в котором заинтересован Сингапур.

Для реализации полной денуклеаризации в рамках северокорейской ядерной программы, вероятно, понадобится еще несколько саммитов, пишет Associated Press.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут столкнуться с большими трудностями, если будут намерены заключить сделку без других участников. Отмечается, что такой исход событий может привести не к установлению мира, а к глобальной катастрофе.

В материале AP говорится, что Трамп может счесть быстрое заключение мирного договора как «довольно безболезненный путь к Нобелевской премии мира». Между тем, мотивация Ким Чен Ына, возможно, заключается в том, чтобы вывести из южной части Корейского полуострова американские войска, а кроме этого, в долгосрочной перспективе — смягчить санкции США в отношении Северной Кореи.

Несмотря на предположения о мотивациях со стороны США и КНДР, обе страны выглядят готовыми к заключению мирного договора, который фактически положил бы конец Корейскому кризису.

Однако для заключения мирного договора может быть недостаточно участия Южной Кореи и Китая. AP отмечает, что заключение подобного мирного договора, который имел бы обязательную юридическую силу, в июньском Сингапуре «маловероятно».