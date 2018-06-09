«Будьте в первом ряду»: Порошенко позвали на гей-парад

Депутаты Европейского парламента призвали президента Украины Петра Порошенко, кабинет министров страны и депутатов Верховной Рады поддержать традиционный гей-парад «Марш равенства», проходящий в Киеве. Открытое письмо опубликовано на сайте депутата Ребекки Хармс, инициировавшей обращение.

Реклама

Парламентарии подчеркнули, что обеспечение равных прав для всех людей, независимо от их пола, национальности, цвета кожи или сексуальной ориентации является одним из главенствующих принципов Европейского союза. Депутаты также поддержали прогресс, которого достигла украинская сторона для равенства ЛГБТ-сообщества.

Парламент отметил также, что предыдущие два парада сексменьшинств, прошедшие в Киеве в 2016 и 2017 годах, обошлись, по информации депутатов, без насилия, что «продемонстрировало приверженность страны к праву на мирные собрания, ради которого люди пожертвовали свои жизни во время революции на майдане». Европа также призвала украинские власти обеспечить безопасность участников и на будущем «Марше равенства». Парламентарии также ожидают от Киева продолжения работы по обеспечению ЛГБТ-сообщества на Украине основными правами.

«Мы сожалеем, что законодательный прогресс застопорился, в то время как неправительственные организации зафиксировали многочисленные высказывания, разжигающие ненависть, и преступления на почве ненависти на Украине в 2017 году. Украина остается одним из последних мест в Европе, где нет законов, защищающих ЛГБТ-меньшинства», — гласит письмо от депутатов.

Они также отметили, что «большие изменения часто начинаются с символических жестов», и поэтому призвали украинскую власть поучаствовать в «Марше равенства» вместе с гражданами 17 июня. Так, по мнению парламентариев, они сделают исторический шаг.

«Будьте в первом ряду, пока украинцы идут к тому, чтоб стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье государств», — говорится в письме, которое подписали 35 депутатов.

Прошлый «Марш равенства» прошел на Украине 18 июня 2017 года. Тогда глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко сообщил о задержании на шествии нескольких людей. «Были незначительные стычки. При охране общественного порядка полицией было задержано шесть человек», — заявил Крищенко. Он также отметил, что двое полицейских в ходе задержания получили телесные повреждения.

Сообщалось, что в этот день украинские националисты, выступавшие против проходящего в Киеве гей-парада, отняли у его участников флаг ЛГБТ-сообщества. Конфликт произошел возле корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Отмечается, что радужный флаг был сожжен националистами под крики «Слава Украине!» и «Украина превыше всего!»

За день до шествия неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, где написали угрозы его участникам. На странице украинского гей-сообщества появился текст и картинка, на которой была показана расправа над представителями ЛГБТ-комьюнити. В сообщении также подчеркивалось, что у полиции не получится оказать помощь тем, кто примет участие в параде.

До этого, 16 июня, представители «Правого сектора» (запрещен в РФ) объявили, что проведут свое шествие, которое помешает проведению ЛГБТ-мероприятия.

«Акция ЛГБТ начинается в воскресенье. И в воскресенье мы позвали всех собраться в 7 часов утра», — рассказал пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский украинскому изданию «Цензор». Он также подчеркнул, что вместе с активистами представляемого им движения в акции примут участие сторонники националистической партии «Свобода».

По словам Скоропадского, националисты не станут «нападать на каких-то участников». «Если у нас будет возможность заблокировать марш утром — хорошо, попробуем заблокировать. Нет — значит, нет», — сказал пресс-секретарь ПС и уточнил, что «отдельно избивать» радикалы никого не собираются.

В 2016 году во время «Марша равенства» в Киеве задержали гораздо больше противников акции — 50 человек. О задержании сообщила киевская полиция, отметив, что люди были агрессивно настроены и на самом гей-параде не реагировали на замечания сотрудников правоохранительных органов.

Полиция окружала конкретных людей, которые стояли на тротуаре и выкрикивали «позор» в адрес шествующих. Некоторые из задержанных являлись активистами «штаба Корчинского» (Дмитрий Корчинский — глава запрещенной в России украинской экстремистской организации «Братство»).

Советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, однако, отметил, что задержанных в ходе проведения парада не было. При этом он уточнил, что нескольким людям сделали предупреждения. Полиция, по его словам, сработала профессионально, а само мероприятие прошло совершенно спокойно.