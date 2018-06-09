Донбасс и заключенные: о чем Путин говорил с Порошенко

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе украинского президента.

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В Кремле рассказали о темах, которые обсуждали президенты в ходе общения.

«Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского «комплекса мер», в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств нормандского формата», — сообщается на сайте Кремля. Кроме того, «Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине».

По итогам переговоров достигнута договоренность о посещении заключенных граждан уполномоченными по правам человека обеих стран, резюмируется коммюнике.

Ранее о факте разговора сообщили в пресс-службе украинского президента. «Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан», — рассказали в пресс-службе Порошенко, передает РИА «Новости».

Последний раз главы государств созванивались 14 февраля. Об этом также сообщали в администрации Порошенко.

«Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене», — заявили в пресс-службе украинского лидера. Там также подчеркнули, что телефонный разговор состоялся в координации с партнерами по нормандскому формату. Однако данную информацию Кремль официально не подтверждал.

Вопрос обмена политзаключенными между Россией и Украиной стоит довольно остро на протяжении уже долгого времени. 2 июня глава украинского МИД Павел Климкин написал письма своим коллегам из других стран, в которых просил оказать помощь в давлении на Россию. Об этом заявил сам политик.

«Отправил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил [Виктора] Балуха, [Олега] Сенцова, [Александра] Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления России, в том числе усилением санкций», — подчеркнул Климкин.

16 мая появилась информация, что украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов, обвиненный еще в мае 2014 года в организации теракта и заключенный под стражу на 20 лет, объявил голодовку. Такая акция протеста с его стороны была направлена на освобождение всех украинцев, заключенных в России.

«Адвокат говорит, что пока выглядит нормально. Надо понимать, что прошел всего день. Его пытались отговорить от этого шага, и адвокат в том числе, но Олег не согласился, стоит на своем», — говорила тогда телеканалу «112 Украина» двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан.

Спустя почти две недели голода режиссер начал получать поддерживающую терапию. Об этом говорилось на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание... [он] начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие», — отмечается в сообщении ведомства.

При этом за все время отказа от пищи ухудшения состояния здоровья медиками зафиксировано не было. Сразу после начала терапии оно оценивалось как «удовлетворительное». В сообщении с сайта ведомства заявили, что с ним «проводятся беседы» о негативном влиянии голодания на организм.

Возвращаясь к теме обмена политзаключенными между Киевом и Москвой, отметим, что 7 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности обмена главного редактора РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, которого арестовали в Херсоне, на режиссера Олега Сенцова, находящегося под стражей в России.

Российский лидер заявил, что речи о подобном обмене пока не заходило. При этом президент подчеркнул, что Вышинского арестовали за журналистскую деятельность, а Сенцова осудили за террористическую. «Это разные и несопоставимые вещи. Здравый смысл должен восторжествовать. И надеюсь, что мы добьемся освобождения Вышинского при помощи международных организаций», — отметил Путин.

Ранее возможность обмена арестованного главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на пребывающего в российской тюрьме украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова допустила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Еще в начале апреля первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Киев может обменяться с Москвой заключенными. «Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших узников», — отметила Геращенко, не уточнив при этом конкретное число украинцев, которых хочет обменять украинская сторона.