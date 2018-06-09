Захарченко назвал пути решения конфликта в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал о мирных путях решения конфликта в Донбассе, уточнив, что их реализация полностью зависит от украинских властей в Киеве.

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«Есть два варианта. Первый — Украина капитулирует, и мы занимаем территорию, которую считаем исконно нашей. Второй — Украину возглавляют те люди, с которыми можно будет сесть за стол переговоров», — детализировал военный.

При этом он напомнил, что ДНР считает своей всю территорию Донецкой области, а не только ту часть, которую ополченцы контролируют сейчас, передает ФАН.

«Мы хотим освободить нашу землю. Здесь в 2014 году прошел референдум о независимости. И все города и села, участвовавшие в плебисците, — это территория Донецкой народной республики», — заключил Захарченко.

Он также подчеркнул, что «общая задача ЛНР и ДНР — занять ту территорию, которую самопровозглашенные республики считают своей», передает RT.

«Как только мы этого добьемся, мы будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, может, это будет объединение или присоединение. И на каких условиях это все будет организовано», — детализировал военный.

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минского формата переговоров по ситуации в Донбассе для Киева не существует. Украинский лидер сделал такое заявление на встрече со студентами в Киевском национальном университете имени Шевченко.

По его словам, «минского формата» переговоров не существует. Кроме того, бывший украинский президент Леонид Кучма не участвует в таком формате переговоров, подчеркнул Порошенко, добавив, что существует только «нормандский формат».

«Кто принимает участие в «нормандском формате»? Президент Порошенко, президент (Франции) Эммануэль Макрон, канцлер (ФРГ Ангела) Меркель и президент (России Владимир) Путин», — сказал Порошенко.

Он добавил, что будет готов обсуждать любой другой формат, который будет предполагать взаимодействие с президентом России.

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Донбасс будет возвращен под административный контроль Киева в ходе полицейской операции. По словам главы силового ведомства, процесс возвращения региона в состав Украины не является простым, это будет сложная операция, не военная, которая будет включать в себя несколько компонентов.

«Это, вероятнее всего, будет полицейская операция без применения вооруженных сил», — заявил Аваков.

Тогда же, однако, депутат Верховной рады Игорь Луценко заявил, что Киев теряет административный контроль над Одессой — в регионе начинают происходить процессы, подобные тем, что имели место в 2014 году в ДНР и ЛНР.

В этой связи депутат попросил секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Александра Турчинова срочно созвать заседание ведомства.

«Одесса является третьим по величине исторически украинским городом, его утрата является угрозой национальным интересам Украины», — резюмировал парламентарий.

В среду 6 июня Совет безопасности ООН принял специальное заявление с осуждением нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. В документе содержится призыв к немедленному выполнению положений Минского соглашения, передает НСН.

В заявлении была выражена глубокая обеспокоенность обострением обстановки на юго-востоке Украины. Совбез также осудил применение тяжелого вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. При этом в ООН поддержали «суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».

За день до этого Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила об ухудшении ситуации с безопасностью на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил первый заместитель руководителя миссии Александр Хуг.

«Ситуация с безопасностью ухудшилась в мае этого года, и она остается по-прежнему крайне непредсказуемой сейчас в начале июня… С 28 мая и до сегодня показатель количества нарушений режима прекращения огня менялся от 400 за сутки до более чем 1,7 тысячи. Это крайне беспокоящий показатель, потому что последнее время количество нарушений еще не опускалось ниже трехзначных цифр», — сказал дипломат.