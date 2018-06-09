Двое против Трампа: Путин и Си Цзиньпин преломили хлеб

Президент России Владимир Путин с 8 по 10 июня пребывает в Китае. Российский лидер посетил КНР не только ради участия на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском городе Циндао с 9 по 10 июня, но и для переговоров с китайской стороной.

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Накануне Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отправились на скоростном поезде из Пекина в соседний портовый город Тяньцзин, где присутствовали на матче юношеских сборных по хоккею двух стран. Здесь же лидеры государств приготовили местные деликатесы, в частности гоубули (аналог пельменей). Кроме того, Путин попробовал блюдо, похожее на фаршированные блины.

Поездка Путина в Китай стала первым государственным визитом после его вступления в должность президента

(недавний визит в Австрию имел статус рабочего визита). На этот факт обратил внимание и председатель КНР Си Цзиньпин: «Это полностью свидетельствует о большом внимании российской стороны к развитию китайско-российских отношений», — заявил он по итогам переговоров.

Не нефтью единой

Помимо встречи с председателем КНР, программа визита включала также переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном. По их итогам было подписано более десяти соглашений, меморандумов и рамочных контрактов, в том числе меморандум об организации скоростных и высокоскоростных грузовых железнодорожных трансграничных перевозок в сообщении Китай — Россия — Европа.

Крайне важно то, что результаты этого визита отразили заметный рост интереса китайской стороны к совместному сотрудничеству с Россией, говорит главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов.

«Китай всегда был заинтересован в России, просто мы об этом почему-то не любили говорить»,

— отмечает, в свою очередь, руководитель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. Впрочем, эксперт добавляет, что традиционный интерес Китая к своему северному соседу был в первую очередь направлен на энергетический сектор.

За последние полгода на 26% выросли поставки российской нефти в Китай. В то же время «Газпром» отчитывается о скором завершении работ над «Силой Сибири» — газопровод построен на 85%, а поставки планируют начать уже в декабре 2019 года.

«Структура наращивания отношений лежит в традиционной сфере. Однако Россия начала диверсифицировать свои предложения в отношении Китая. Раньше мы предлагали наращивать нефтегазовые поставки, что, разумеется, принесло бы мгновенную большую прибыль. Сейчас же Россия предлагает совместные проекты в области высоких технологий, пытается продавить космическую программу. Это дает перспективы на будущее», — отмечает Маслов.

И действительно: существенная часть подписанных ныне документов предусматривает не только совместную работу России и Китая в традиционных хозяйственных вопросах, но и сотрудничество в областях цифровой экономики, научной деятельности и даже исследовании Луны и дальнего космоса.

«Интерес Китая к укреплению торгово-экономического, научно-технического, производственного и другого сотрудничества с Россией стал более заметным», — комментирует эти изменения Ломанов.

Как отмечает Алексей Маслов, еще один важный тренд, который прослеживается в этом визите, заключается в том, что

Россия начала изучать китайский рынок и делать точечные грамотные предложения в тех сферах, в которых Пекин нуждается.

В качестве примера эксперт приводит подписанные соглашения о сооружении российскими специалистами атомных энергоблоков на нескольких китайских электростанциях.

Все эти соглашения подписываются на фоне и без того активно развивающегося товарооборота: по итогам 2017 года его объем составил $87 млрд. За первый квартал текущего года объем российско-китайской торговли вырос еще на 31%.

«И если нам удастся сохранить темпы роста, то к концу года мы сможем выйти на рекордные показатели, на уровень, о котором мы говорили в течение последних нескольких лет, — $100 млрд», — делился своими чаяниями на пресс-конференции российский президент.

Лучшие друзья

После встречи двух лидеров духовой оркестр Народно-освободительной армии Китая исполнил гимны России и КНР, а после — известную советскую песню «Катюша». Вся церемония встречи сопровождалась артиллерийскими залпами. Однако этим торжественная часть визита Путина в Китай не ограничилась.

В рамках состоявшегося визита прошла церемония награждения Владимира Путина китайским орденом Дружбы. Российский президент стал первым человеком, удостоенным этой награды.

Этот орден был утвержден в качестве основной государственной награды законом, который вступил в силу 1 января 2016 года. В соответствии с положениями закона, им награждаются иностранцы за особый вклад в государственное строительство и модернизацию Китая, а также за вклад в развитие связей и сотрудничества страны с иностранными государствами и поддержание мира.

В каком-то смысле это мероприятие стало китайским ответом на состоявшееся год назад в Москве вручение Си Цзиньпину ордена Святого апостола Андрея Первозванного — высшей государственной награды России. По словам российского президента, награждение китайского лидера стало признанием его вклада в укрепление дружбы между народами России и Китая.

Как отмечает Александр Ломанов, этот жест китайской стороны также говорит о заинтересованности Китая в продолжении развития российско-китайских отношений. «Китайская сторона придает дружбе очень глубокий символизм. Поэтому если Китай говорит, что отношения с Россией носят тесный, партнерский характер и являются образцом межгосударственных отношений, у этого должно быть символическое подтверждение», — говорит эксперт.

Вручая Путину орден Дружбы, Си Цзиньпин назвал его «основателем нынешних китайско-российских отношений» и «своим хорошим и близким другом».

О близких отношения с китайским председателем не стесняется говорить и сам Путин. В опубликованном недавно интервью российского президента Медиакорпорации Китая он также называет Си Цзиньпина «хорошим и надежным другом». Путин даже рассказал историю о том, как он однажды отмечал с китайским председателем свой день рождения.

«Позитивная конструктивная динамика началась не с Владимира Путина и Си Цзиньпина, а с Бориса Ельцина и Цзян Цзэминя еще в середине 1990-х годов. В случае российско-китайских отношений интересы двух стран доминируют над личностным фактором. Однако то, что при Путине и Си отношения стали глубже и в них появилось дополнительное личное доверие двух лидеров, — тоже факт», — говорит Александр Ломанов.

По словам эксперта, этот позитивный фактор служит хорошим стимулом, чтобы можно было более эффективно и более надежно договариваться.

Эффект «личной химии» на отношения двух стран описывает и сам российский президент: «Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Си Цзиньпином о чем-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств».

Дружба против Трампа

На состоявшихся недавно в Москве «Примаковских чтениях» профессор Школы международных и общественных отношений Shanghai International Studies University Ян Чэн отметил, что «экономически Россия не очень могучая страна». Однако, подчеркнул профессор, благодаря военной мощи ее международное значение больше, чем у Китая. «Мы относимся друг к другу как равные партнеры», — говорит китайский эксперт.

Политическая поддержка России особенно важна для Китая сейчас, во время реализации «Шелкового пути». «Китайский проект «Один пояс — один путь», развиваясь, автоматически набирает не только друзей, но и недругов. Потому что очень много стран начинают бояться нашествие Китая, многие страны не хотят попасть в экономическую зависимость от Китая.

Россия же — одна из немногих стран, которая, не присоединяясь к проекту «пояса и пути», поддерживает подавляющее большинство китайских инициатив.

«Такая политическая поддержка со стороны России для Китая оказалась даже важнее, чем экономическое сотрудничество между двумя странами», — говорит Алексей Маслов.

Александр Ломанов, в свою очередь, отмечает и другой фактор, повлиявший на усилившееся сближение России и Китая. «Не только Россия сталкивается с проблемами в отношениях с Западом, но и Китай столкнулся с очень серьезной угрозой торговой войны с США, с трениями в военно-политической сфере», — указывает эксперт.

Угрозами «торговых войн» президент США Дональд Трамп сильно донимает китайское руководство, считает Ломанов. У Китая возникло очень неприятное ощущение, что традиционная и привычная для него, сложившаяся за последние несколько десятилетий система экономических связей начинает разрушаться благодаря гиперактивной экономической политике Трампа.

«И именно этот «фактор Трампа» играет немалую роль в наблюдающемся укреплении российско-китайских отношений. До тех пор, пока Трамп остается в Белом доме, перспективы российско-китайских отношений будут просто беспрецедентно высокими», — говорит Ломанов.

«У Китая не так много вариантов противостояния в экономической войне с США в одностороннем порядке», — соглашается Алексей Маслов, предостерегая: «важно не бросать сейчас эту ситуацию, а дожимать и укреплять политический союз».