Рада настроена воинственно: как подрались украинские депутаты

На заседании парламента Верховной рады депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза устроил драку. Он напал на своего коллегу из «Оппозиционного блока» Александра Долженкова. Драка была заснята присутствующими в зале операторами и попала в прямой эфир местных телеканалов.

Произошло все совершенно внезапно. Долженков находился возле своего места и ни о чем не подозревал, когда к нему неожиданно подбежал Береза и резко схватил его за ворот пиджака. Долженков отбивался от напавшего коллеги при помощи других депутатов, которые разняли дерущихся, после чего вывели Березу из зала заседаний.

Этому предшествовало заявление другого депутата Сергея Пашинского, который с трибуны обвинил своего коллегу Евгения Мураева в том, что тот в эфире одного из украинских телеканалов назвал политзаключенного режиссера Олега Сенцова террористом. Однако этот прецедент до драки не довел.

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«Я публично обращаюсь к председателю СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111 «Государственная измена», — заявил Пашинский и тут же попросил генерального прокурора Украины Юрия Луценко возбудить против Мураева дело по ст. 383 (предоставление заведомо ложного сообщения о совершении преступления).

Поводом к этому стало заявление Мураева о том, что Сенцова можно воспринимать по-разному. «Для националистической части он является героем. Время расставит все на свои места — кто прав, а кто нет, и кто, как эту ситуацию воспринимает», — высказался Мураев.

Украинский режиссер Олег Сенцов был признан Северо-Кавказским окружным военным судом виновным в подготовке терактов в Крыму и 25 августа 2015 года был приговорен к 20 годам колонии.

Суд установил, что Сенцов основал террористическое сообщество, действовавшее на территории Крыма. Весной 2014 года его участники совершили в Симферополе две диверсии — поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России».

Помимо этого, террористы планировали взорвать памятник Ленину. Сенцов вину не признал и назвал возбужденное дело политическим.

Еще двое фигурантов дела — Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний — ранее уже имели судимость и отсидели по семь лет каждый. До этого в процессе прений сторон прокурор добивался назначения Сенцову 23 лет лишения свободы, а его подельнику Александру Кольченко — 12.

5 июня 2018 года Олег Сенцов написал главам стран G7 («Большой семерки») письмо с благодарностью за действия, предпринятые ими в отношении Украины.

Фотографию письма обнародовал телеканал «Громадське». Ее сделала сестра заключенного Наталья Каплан.

«Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом», — гласит письмо.

Сенцов также выразил надежду, что главы стран-участниц G7 окажут влияние на ситуацию с украинскими политическими заключенными. В письме режиссера отмечается, что усилия стран не должны сосредотачиваться на каком-то конкретном человеке.

Возвращаясь к теме потасовки в Раде, нужно отметить, что это далеко не первый случай. Так, 19 апреля депутат Верховной рады Сергей Мельничук в прямом эфире украинского телеканала NewsOne подрался с Дмитрием Линько, своим бывшим коллегой по Радикальной партии.

Телеканал отмечает, что конфликт произошел в результате исключения Мельничука из фракции партии.

«Нардепы довольно напряженно общались друг с другом. Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий Василий Голованов не дал этого сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены. Как только они вышли из эфира, произошла драка», — сообщает NewsOne.

После эфира Линько сказал, что не станет писать заявление в полицию, но нос у него, вероятно, все же сломан. Он добавил, что сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону. «Ну а пока я домой — спать», — заключил Линько.

Отметим, что Мельничук был исключен из фракции Радикальной партии еще 5 февраля 2015 года. Сами радикалы объяснили это действиями, «дискредитирующими депутата».

Еще раньше, 22 марта, депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк после отказа сдать оружие при входе в здание парламента начал драку с сотрудниками управления государственной охраны.

До этого президентом Украины Петром Порошенко был подписан закон, запрещающий депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной рады, администрацию президента и кабмин.

«Нардеп Парасюк при проходе через рамки (металлоискателя) отказался выкладывать оружие и начал толкаться с бойцами УГО. Возникла потасовка», — сообщал портал «Страна.ua».