Два плана убийства: какой могла быть смерть Януковича

Украинские активисты планировали убийство экс-президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года, когда он еще занимал должность главы государства. Об этом во время заседания суда по делу о госизмене Януковича сообщил бывший начальник его службы безопасности Виктор Павленко.

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Свидетель давал показания по видеосвязи, находясь в этот момент в Крыму. Он отметил, что тогда Янукович планировал визиты в Харьков и Донецк. Именно в ту поездку и планировалось убийство украинского лидера. Об этих намерениях радикалов Павленко сообщил сотрудник СБУ, имени которого экс-начальник службы безопасности Януковича не помнит. Когда бывший президент Украины узнал об этом, он решил экстренно бежать в Донецк.

По сообщению телеканала «Звезда», в разработке находилось два плана покушения. Первый предполагал убийство из огнестрельного оружия. Во втором же планировалось либо застрелить президента при выезде кортежа, либо сжечь его заживо, забросав «коктейлями Молотова».

Рассмотрение судом дела о госизмене бывшего президента началось летом прошлого года. Прения сторон вначале были прерваны, и сотрудники внутренних органов вернулись к допросу свидетелей. Новые прения назначили на 30 и 31 июля. Запасной датой поставили следующий день.

Отмечается, что прокуратура собирается добиться для обвиняемого пожизненного заключения. При этом сам экс-президент свою вину категорически отрицает.

В Оболонском районом суде Киева на третьем месяце разбирательства, 6 июля 2017 года, судебный процесс по уголовному делу о госизмене неожиданно повернулся — Виктор Янукович заявил, что не хочет участвовать в предрешенном судебном процессе. Тогда же он отозвал своих адвокатов.

«Я не хочу принимать участие в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны. Это не суд, а чистой воды профанация. Нарушены все возможные принципы и нормы, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы», — отметил экс-президент.

По этой причине Виктору Януковичу назначат государственную защиту, а это фактически означает, что дело будет рассмотрено без участия обвиняемого.

Действующий же президент Украины Петр Порошенко 28 апреля 2017 во время совещания с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым призвал Генпрокуратуру начать судебный процесс по делу о беглом президенте Викторе Януковиче и «его шайки» в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

«Речь идет о том, чтобы преступники, даже если они скрываются в Российской Федерации, оказались на скамье подсудимых и были осуждены украинским судом. Поэтому я прошу этот темп продолжать и в кратчайшие сроки начать судебное заседание против бывшего президента Януковича и его шайки», — сказал генеральному прокурору Порошенко.

После в своем твиттере Порошенко написал, что суд над четвертым президентом Украины начнется 4 мая 2017 года. «Это — шаг к восстановлению справедливости», — отметил Порошенко.

Уже в текущем году, 21 февраля, Петр Порошенко начал давать показания по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском суде. Президент отвечал на вопросы в режиме видеоконференции, находясь в своей администрации. Трансляция проводилась на платформе популярного видеохостинга. Главу украинского государства допросили в качестве свидетеля стороны обвинения.

На здании суда была усилена охрана бойцами Национальной гвардии. Тогда проходил тщательный досмотр входивших, и особенно девушек. По сообщению издания «Деловая столица», некоторым даже приходилось раздеваться.

Порошенко рассказал, что в феврале 2014 года, когда он был еще только народным депутатом, неизвестные люди пытались не пустить его в Крым, но ему удалось прорваться через оцепление. «Там я сделал заявление. В нем указывалось, что Крым является украинским, и мы сделаем все, чтобы препятствовать провокаторам. Мы готовы немедленно создать рабочую группу из депутатов Верховной рады и депутатов парламента Крыма для того, чтобы в рабочем режиме очень быстро решить все вопросы, которые могут стоять на повестке дня», — отметил Порошенко.

По словам президента Украины, в 2014 году в парламенте он предложил в срочном порядке вылететь в Крым, чтобы лично провести переговоры с депутатами крымского парламента и прервать разрушительные процессы, начавшиеся с попыток объявления «незаконного» референдума.