Россия, вернись: что творится с «Большой семеркой»

В «большой семерке» звучат призывы вернуть формат G8 с участием России. С такими заявлениями выступили Италия и США.

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Трамп заявил о необходимости присутствия России на саммите «большой семерки» в Квебеке 8 июня перед тем, как отправиться в Канаду на встречу с главами государств G7.

«Трамп призвал Россию, которая была исключена из группы ведущих мировых держав после аннексии Крыма, восстановить свое участие [в «большой восьмерке»]», — говорится в сообщении, опубликованном Associated Press.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение американского президента.

«Я согласен с президентом Трампом, Россия должна вернуться в «большую восьмерку». Это в общих интересах», — написал итальянский премьер в своем твиттере.

Заявления зарубежных лидеров о возможном возрождении формата «группы восьми» с участием Москвы уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что российская сторона делает акценты на других форматах.

Кстати, сам Владимир Путин сегодня прибыл в Китай, где пробудет с официальным визитом до 10 июня — сегодня на саммит «большой семерки» он вряд ли попадет, несмотря на призывы Трампа и Конте. Глава РФ уже успел провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего оба лидера отправились на скоростном поезде смотреть товарищеский хоккейный матч российской и китайской юношеских команд.

Пока глава США призывает вернуть Россию в неформальное объединение ведущих мировых держав, другие страны-участницы G7 заявляют, что «группа семи» вполне обойдется без самого Трампа

— такое мнение накануне саммита выразил французский президент Эмманюэль Макрон.

По его словам, страны «Большой семерки» смогут подписать итоговый документ саммита в Квебеке и без участия президента США. Американскому лидеру «все равно, возможно, на его сегодняшнюю изоляцию», но оставшиеся шесть стран G7 «вполне удовлетворены возможностью подписать документ [саммита] без него», — написал Макрон в твиттере.

Подписание коммюнике саммита G7 может действительно может состояться без Трампа, поскольку из-за предстоящей встречи с Ким Чен Ыном он решил он сократить время пребывания в Квебеке. Президент США, в частности, пропустит заседание, посвященное проблемам окружающей среды и глобальному изменению климата.

«Президент Трамп уедет с саммита G7 <...> после сессии по женскому равноправию. Президент поедет из Канады сразу в Сингапур в преддверии предстоящей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во вторник», — говорится в заявлении официального представителя Белого дома Сары Сандерс.

Стоит отметить, что не все лидеры «большой семерки» поддерживают идею о возвращении России в объединение. Так, 7 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что возобновление участия Москвы в данном формате «невозможно».

Меркель аргументировала свою позицию тем, что члены G7 являются сторонниками соблюдения международного правопорядка, а присоединение Россией Крымского полуострова является нарушением международных норм права.

«…исключение России из формата G8 было неизбежным», — сказала канцлер Германии, выступая перед депутатами бундестага.

Между тем именно в немецком парламенте недавно звучали призывы вернуть Россию в состав международного клуба. Об этом, в частности, говорила Сара Вагенкнехт — сопредседатель фракции Левой партии, за которой закреплено 69 из 709 мест немецкого парламента.

«Мы исключили Россию из «Большой восьмерки». Теперь проблема в том, что США проводят политику, которой остальные шесть стран-членов не желают», — сказала Вагенкнехт. По ее словам, обеспечить безопасность в Европе получится только при участии Москвы. Она также подчеркнула, что возвращение России в G8 может создать противодействующую политике США силу.

Впрочем, на высшем политическом уровне в Германии предложений о возвращении формата «группы восьми» с участием России до сих пор не звучало.

Формат G7 появился в 1975 году, это объединение включает в себя семь промышленно развитых стран: США, Великобританию, Францию, Италию, Канаду, Германию и Японию. Организация всегда была в большей степени неформальным клубом, который определял общую повестку экономического развития для ведущих государств.

Членство в этом «элитном клубе» Россия получила во время президентства Бориса Ельцина. Тогда «семерка» стала «восьмеркой». В период кризисов в российско-американских отношениях США часто выступали за исключение России из этой организации. Украинский кризис и смена статуса Крыма привели к тому, что РФ действительно исключили.