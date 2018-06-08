«Поплыли туманы над Янцзы»: как Путина встретили в Китае

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин встретил президента Российской Федерации Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний в Пекине. После встречи двух лидеров, духовой оркестр Народно-освободительной армии Китая исполнил гимны России и КНР, а после — известную советскую песню «Катюша».

Пока Путин и Си проходили по красной ковровой дорожке, оркестр продолжал играть «Катюшу», а группа из сорока девушек приветствовала лидеров активным размахиванием флажками и букетами цветов.

Вся церемония встречи сопровождалась артиллерийскими залпами. После окончания торжественной части Путин и Си покинули двор вместе со своими переводчиками.

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В ходе переговоров Москвы и Пекина Владимир Путин заявил, что РФ будет всячески способствовать продвижению российско-китайских интересов в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Переговоры с Си Цзиньпином Путин назвал «полезными»: на них обсуждался «широкий круг вопросов, в том числе — международная повестка». Путин отметил важность ШОС как региональной площадки, а также выразил уверенность в успехе саммита ШОС, который пройдет в Циндао с 9 по 10 июня.

Си Цзиньпин заявил, в свою очередь, что Россия и Китай всегда смотрят друг на друга как на приоритетных партнеров, невзирая на обстановку на мировой арене.

Он отметил, что РФ и КНР более интенсивно сотрудничают в экономике, торговле, инвестициях, энергетическом и гуманитарном секторах. Москва и Пекин, по словам Си Цзиньпина, играют ведущую роль в формировании нового типа международных отношений.

Утром 8 июня президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Как ранее сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина, ожидается подписание целого ряда двусторонних документов, охватывающих множество разных сфер российско-китайского сотрудничества.

Также Путин планирует встретиться с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Накануне своего визита в Китай Путин в интервью Медиакорпорации Китая также заявил, что КНР — «традиционный и надежный партнер, союзник и друг» Российской Федерации.

Двусторонние отношения между державами он хотел бы выстроить так, чтобы поспособствовать взаимному достижению целей с помощью науки и грамотного управления государственными процессами.

Кроме того, президент России отметил давние добрососедские отношения с Китаем: общение идет «на протяжении столетий», и две нации имеют «очень глубокие исторические связи и корни».

Кроме того, в интервью президент РФ заявил, что приготовил сюрприз для лидера КНР Си Цзиньпина, однако отказался рассказать, что это за подарок. «Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок. Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и вами, я потом вам на ухо шепну», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Отмечается, что в 2016 году Путин подарил Си Цзиньпину целый ящик мороженого. Тогда в начале двусторонней встречи президент России напомнил, что китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое, и он обещал его привезти. По словам Путина, он и председатель Си «обмениваются некоторыми мелочами».

После переговоров в Пекине Владимир Путин вместе с Си Цзиньпином отправится на скоростном поезде в город Тяньцзинь, где пройдет товарищеский матч юношеских хоккейных команд из России и Китая.

Визит Путин обе стороны рассматривают как многообещающий шаг: 29 мая в МИД России заявили, что рассчитывают на новый импульс для реализации потенциала стратегического партнерства стран на фоне визита в Китай президента России. Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов заявил также, что к 2020 году торговый оборот между КНР и РФ планируется увеличить до $200 млрд ежегодно.

По словам Моргулова, в настоящее время китайская сторона «закрепилась» в качестве ведущего торгово-экономического партнера России.