«Трампу все равно»: превратится ли G7 в G6

Итоговый документ саммита «Большой семерки» в канадском Квебеке могут подписать и без участия президента США Дональда Трампа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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В своем твиттере глава Пятой республики подчеркнул: американскому лидеру «все равно, возможно, на его сегодняшнюю изоляцию», но оставшиеся шесть стран G7 «вполне удовлетворены возможностью подписать документ [саммита] без него». Макрон добавил, что шестерка не только воплощает общечеловеческие ценности, но также представляет значительную часть мировой экономики и является реальной силой больше, чем кто бы то ни был еще.

Подписание коммюнике саммита G7 может состояться без Трампа просто по той причине, что

он сократит время своего пребывания в Квебеке, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Трамп пропустит заседание, посвященное проблемам окружающей среды и глобальному изменению климата.

«Президент Трамп уедет с саммита G7 <...> после сессии по женскому равноправию. Президент поедет из Канады сразу в Сингапур в преддверии предстоящей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во вторник», — говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа.

Французский президент также отметил, что к конфронтации с США и Дональдом Трампом ни он, ни его партнеры по G7 не стремятся. Напротив,

шесть стран будут стремиться к продуктивному диалогу и «вежливым отношениям» с американцами. Макрон добавил, что США являются историческими союзниками Франции, и Париж нуждается в поддержке Вашингтона.

При этом 7 июня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Эммануэль Макрон заявил о недопустимости торговой войны. Кроме того, Макрон призвал президента США Дональда Трампа не подталкивать Иран и другие страны к выходу из ядерного соглашения. По его словам, Вашингтону нужно с другими странами работать над более «всеобъемлющей сделкой» по иранской ядерной программе.

Напомним, 1 июня США установили ввозные пошлины на поставку стали в размере 25%, а на алюминий — в размере 10%. Европейский союз в ответ на это решил действовать в трех направлениях: обратиться в Всемирную торговую организацию, наложить пошлины на импорт ряда потребительских товаров из США, и, с определенной долей вероятности, ввести протекционистские меры на «стальном» рынке.

Кстати, в тот же день Трамп и Макрон провели телефонный разговор, обсудив пошлины, введенные американской стороной. Источники в Белом доме отметили, что те переговоры прошли «просто ужасно».

«Очень плохо. Это было ужасно. Макрон считает, что он может говорить все, что думает. Но Трамп не привык к такой критике», — рассказал собеседник телеканала CNN.

Французский президент назвал введенные американской стороной пошлины на сталь и алюминий незаконными. В МИД ФРГ разделили эту позицию. «С нашей точки зрения, эта односторонняя мера американцев противозаконна», — говорится в сообщении германского внешнеполитического ведомства.

Франция — не единственная «изолирующая» США сторона на саммите в Квебеке.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет на саммите G7 в провинции Квебек официальные встречи со всеми лидерами стран «семерки», кроме Дональда Трампа.

Источники в окружении президента США сообщили, что Трамп устал от «учительского» тона Мэй. «Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях», — заявил собеседник газеты Telegraph. Трампа рассердил подход Мэй во время их телефонного разговора, когда вместо общего обсуждения вопросов она сразу углубилась в политические детали.

Как сообщает РИА «Новости», по словам другого источника, Трамп также выразил раздражение по поводу частых просьб британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США.

Встреча в канадском курортном городке Ла Мальбе пройдет на фоне продолжающегося раскола в «Большой семерке». Разделение в неформальном объединении произошло еще на прошлогодней встречи в Италии, где лидеры семи государств впервые не смогли достичь понимания по всем пунктам повестки дня.

Намерение США выйти из Парижского соглашения по климату стало центральным поводом, вызвавшим разногласия между Вашингтоном и другими участниками G7. За прошедший год список противоречий между президентом Трампом и лидерами стран «шестерки» лишь увеличился: туда добавились выход США из Иранской ядерной сделки и решение о введении пошлин на сталь и алюминий.

Кроме США, в G7 входят Великобритания, Франция, Канада, Япония, Италия и Германия.