«Беспрецедентно»: в Германии требуют выслать посла США

В Германии разгорелся политический скандал из-за высказывания посла США в этой стране Ричарда Гренелла, который в интервью изданию Breitbart London заявил, что считает канцлера Австрии Себастьяна Курца «рок-звездой» европейской политики, а также выразил мнение, что «консерваторы по всей Европе» должны укреплять свои позиции.

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Кроме того, американский дипломат считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году привела к усилению позиций консервативных партий в Европе, и их необходимо и дальше «вдохновлять». «Я совершенно точно хочу вдохновить и других консерваторов по всей Европе, других лидеров», — сказал Гренелл.

Высказывания американского посла, который, кстати, занял свой пост в мае текущего года, вызвали раздражение со стороны германских политиков. В частности, экс-лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц указал, что дипломат в своей работе должен придерживаться нейтральной позиции по отношению к принимающей стороне, в то время как Гренелл ведет себя как представитель политического движения.

«То, что делает тот человек, беспрецедентно в международной дипломатии», — подчеркнул Шульц.

Лидер фракции «Левых» Сара Вагенкнехт пошла еще дальше и потребовала немедленной высылки американского посла из страны.

«Тот, кто, как и американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат», — цитирует РИА «Новости» слова политика.

Стоит отметить, что Гренелл, занимая пост посла США в Германии несколько недель, уже успел несколько раз сделать заявления, которые немецкие политики воспринимали весьма неоднозначно, отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

В начале мая американский дипломат призвал немецкие компании покинуть иранский рынок. «Как заявил [президент США] Дональд Трамп, американские санкции ударят по критическим секторам иранской экономики. Немецким организациям, занимающимся бизнесом в Иране, следует немедленно свернуть свою деятельность», — писал Гренелл в твиттере.

Накануне этого заявления Трамп объявил о решении выйти из так называемой ядерной сделки с Тегераном, что вызвало некоторую напряженность в отношениях между европейскими странами, не желающими отказываться от договоренностей, и Вашингтоном.

«Поэтому высказывания о том, что рост поддержки правопопулистских партий — хороший тренд в Европе, расценивается германскими политиками как прямое вмешательство в политику Евросоюза», — подчеркнул Белов.

Собеседник «Газеты.Ru» вместе с тем отметил, что Гренелл изначально является «человеком Трампа», и даже назвал его «трампированным послом». Однако еще до назначения Гренелла просили не путать работу посла с политической деятельностью. «Посол представляет официальную политику своей страны и не может выходить за пределы, которые поставлены перед ним соответствующим ведомством, и в случае с США это Госдепартамент. В немецкой прессе даже была информация, что Гренелл давал конгрессменам обещание быть послом, а не экспертом, у которого есть собственное мнение», — сказал Белов.

Вместе с тем, по мнению Белова, Трамп, по всей видимости, через назначение «человека-скандалиста» «провоцирует своих европейских коллег».

При этом даже в США, вероятно, есть понимание, что Гренелла, вызывающего раздражение со стороны европейских партнеров, «неплохо было бы заменить», полагает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

«Чтобы спустить это дело на тормозах, желательно, чтобы Трамп забрал американского посла. Другое дело, что в Германии не знают, как достучаться до Госдепартамента», — продолжает эксперт, подчеркивая, что «ответить адекватно Берлин в настоящее время не может».

Однако шанс положительно решить этот вопрос у Берлина есть — для этого необходимо «зацепить внимание хотя бы заместителей госсекретаря США Майка Помпео». «Если это удастся сделать, вполне возможно, американцы решат, что такого рода скандалы им не нужны», — подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

Однозначно ответить на вопрос, пойдут ли германские политики в своих требованиях до конца, непросто, особенно учитывая, что Гренелл — «человек Трампа».

«Можно сказать точно, что если это будет одностороннее решение, то Трамп им подобного не простит», — считает Владимир Брутер.

Впрочем, канцлер Германии Ангела Меркель на данном этапе дистанцировалась от скандала и не стала комментировать высказывания Гренелла. По ее словам, МИД страны собирается провести беседу с послом США в ФРГ.