Арест не помеха: экс-глава штаба Трампа давил на свидетелей

Экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обвиняют в оказании давления на свидетелей по делу о нарушении налогового законодательства, отмывании денег и незаконном лоббировании интересов Украины в последние годы президентства Виктора Януковича. О новых обвинениях сообщил спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование «российского вмешательства» в выборы 2016 года.

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По данным судебного отчета, опубликованного 4 июня, правоохранители, работающие на Мюллера, выяснили, что Манафорт нарушил условия освобождения из-под стражи, поскольку пытался связаться со свидетелями по своему делу. В связи с этим сторона обвинения просит федерального судью организовать слушания, чтобы пересмотреть меру пресечения для Манафорта, пока тот ожидает суда.

Напомним, в декабре 2017 года Пол Манафорт был освобожден из-под стражи под залог в размере $10 млн. При этом суд обязал его соблюдать режим домашнего ареста и постоянно носить датчик, отслеживающий его местоположение.

Сейчас команда Мюллера утверждает, что в феврале Манафорт пытался связаться со свидетелями по телефону, через посредника, а также с помощью программы-мессенджера. В распоряжении сотрудников ФБР оказались тексты некоторых сообщений. Один из свидетелей интерпретировал действия Манафорта как попытку склонить его к даче ложных показаний.

Согласно судебному отчету, в конце февраля текущего года Манафорт начал «регулярно контактировать» со свидетелями, ранее участвовавшими в лоббистской работе в США и Европе, организатором которой он являлся. Его попытки связаться с ними начались, когда было вынесено обвинительное заключение о незарегистрированной лоббистской деятельности, связанной с так называемой «Габсбургской группой».

Последняя, как выяснилось в ходе расследования, представляла из себя группу бывших европейских политиков, которые в 2012-2013 годах создавали видимость дачи независимых оценок деятельности правительства экс-президента Украины Виктора Януковича. По факту же они лоббировали интересы Киева, получая за это деньги (более 2 млн евро) от команды Манафорта.

В опубликованном 4 июня судебном отчете сказано, что свидетели, на которых «оказывал давление» экс-глава предвыборного штаба Трампа, ранее помогали Манафорту организовать встречи «Габсбургской группы» с американскими сенаторами и опубликовать в газете The Hill статью, в которой высказывалось одобрение политики экс-президента Украины Виктора Януковича. В документе имена этих свидетелей не названы — они фигурируют под кодовыми обозначениями D1 и D2.

Первые звонки и сообщения от Манафорта начали поступать свидетелям непосредственно после того, как 23 февраля признал свою вину его деловой партнер Рик Гейтс, которому в октябре прошлого года были предъявлены те же обвинения, что и экс-главе предвыборного штаба Трампа.

Через два дня после признания Гейтса Манафорт отправил свидетелю, фигурирующему в отчете как D1, статью о раскрытии «Габсбургской группы» и написал: «Нам надо поговорить». В тех сообщениях экс-глава штаба Трампа просил D1 и D2 заявить, что лоббистская работа по Украине осуществлялась только в Европе.

При этом к опубликованному в понедельник судебному отчету прикреплены сообщения электронной почты, датированные 2011 и 2013 годом, в которых содержатся данные о встречах «Габсбургской группы» с членами американского конгресса в США. О лоббистской деятельности «Габсбургской группы» в США было по личному опыту известно и одному из свидетелей, который также утверждает, что об этом прекрасно знал и сам Манафорт.

В феврале свидетель D1 пытался избегать контактов с Манафортом и, по словам сотрудников ФБР, даже сбрасывал его телефонные звонки. Тогда с ним попытался связаться посредник — доверенное лицо Манафорта, которое отправляло обоим свидетелям «краткое содержание» его позиции по «Габсбургской группе». «Наши друзья [Габсбургская группа] никогда не вели лоббистской работы в США», — говорилось в тех сообщениях.

Давление на свидетеля уже само по себе является преступлением. Новые обвинения еще сильнее усугубят и без того незавидное положение экс-главы штаба Трампа, которому Роберт Мюллер в октябре предъявил обвинения сразу по 12 пунктам. Сам Манафорт тогда добровольно сдался властям, но свою вину не признал. Если суд признает его виновным, ему может грозить до 80 лет тюрьмы, отмечало в октябре прошлого года издание Assosiated Press.

В апреле адвокаты, представляющие интересы Манафорта, пытались добиться смягчения меры пресечения для своего клиента — они просили судей позволить ему перемещаться по стране с деловыми целями. Однако суд отказался пойти навстречу Манафорту.

Сам спецпрокурор Роберт Мюллер неоднократно подчеркивал, что он против изменения меры пресечения.

В США параллельно проводятся сразу несколько расследований «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Расследование при министерстве юстиции США, возглавляемое спецпрокурором Робертом Мюллером с мая 2017 года, считается самым известным и важным из них.

Оно касается прежде всего возможных связей президента США Дональда Трампа и его команды с Кремлем, однако самыми первыми обвинениями, выдвинутыми Мюллером в рамках этого дело, были те самые 12 пунктов в отношении Пола Манафорта. Правда, эти обвинения никак не затрагивали, собственно, Россию — они были связаны с незаконным лоббированием интересов правительства Украины и «Партии регионов».

За год с момента начала расследования Мюллеру так и не удалось обнаружить доказательства того, что нынешний американский президент находился в сговоре с Россией. По словам замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, из расследования Мюллера уже «выжали» все, что было можно.

«Они [команда спецпрокурора Мюллера] заявили, что российское вмешательство имело место, но не повлияло на итоги выборов. При этом сделки Трампа с Россией выявлено не было, и по итогам расследования уже понятно, что факт сделки и не удастся доказать, поскольку установлено, что те люди, которые контактировали с какими-то представителями России, не играли в кампании Трампа существенной роли и находились в его команде даже не на вторых, а на третьих ролях», — пояснил эксперт.

В свою очередь, специалист по конституционному праву Александр Домрин в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что, если бы сговор между Трампом и Москво действительно был, то команда Мюллера давно обнаружила бы его и объявила об этом официально. «Нам нечего скрывать — 99% российских экспертов были уверены, что на выборах 2016 года победит кандидат от демократов Хиллари Клинтон. В этом они сумели убедить и Кремль, который в итоге тоже поддерживал Хиллари», — сказал Домрин.

1 июня текущего года Минюст США опубликовал доклад, в котором говорится, что

на расследование «российского вмешательства» Роберт Мюллер потратил уже свыше $4,5 млн. Как отмечает Дмитрий Суслов, появление подобных новостей не вызывает особого удивления: «В США сейчас разворачивается предвыборная кампания перед промежуточными выборами в Конгресс. Республиканцы хотят делигитимизировать расследование Мюллера и повысить свои шансы на выборах, выбивая один из основных козырей демократов — что Трамп нелигитимный президент».

Тем временем расследование продолжается, и команда Мюллера пытается предъявлять обвинения уже не Трампу, а тем людям, которые окружали его — таким как Пол Манафорт, констатирует Суслов. «Очевидно, что эти обвинения уже не связаны с самими выборами и предвыборной кампанией. То есть если Манафорт — человек, нечистый на руку, это, конечно, косвенно бросает тень на Дональда Трампа — ведь это он нанимал его в свою команду — но это не ставит под вопрос его легитимность в качестве президента США», — заключил эксперт.