В Раде похвастались засухой в Крыму

Один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), народный депутат Верховной рады Мустафа Джемилев указал на «серьезные проблемы с водой» и «засуху», якобы охватившую Крым.

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Джемилев заявил, что «в Крыму вообще уже нет сельского хозяйства», а проблемы водоснабжения полуострова Украина с Россией обсуждать не собирается. Он подчеркнул, что «засуха» на полуострове началась после того, как киевские власти перекрыли днепровскую воду, передает ФАН.

В результате Россия решила вырыть несколько десятков глубоких колодцев, чтобы поливать огороды и поля артезианской водой, рассказал Джемилев украинскому изданию «Обозреватель», но эти колодцы якобы привели к «опущению грунтовых вод и засолению в почве».

Пресная вода в Крым поступала по Северо-Крымскому каналу, идущему от Днепра и находящемуся под контролем Украины, уточняет НСН. Водоподачу Киев перекрыл в 2014 году после проведения референдума, по результатам которого полуостров вошел в состав России.

4 июня глава Минсельхоза Республики Крым Андрей Рюмшин заявил, что засуха и повышение цен на горюче-смазочные материалы серьезно ударят по аграрному сектору полуострова. Со 2 июня глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в четырех районах Крыма: Красногвардейском, Первомайском, Советском и Нижнегорском. Всего в Крыму 25 административно-территориальных образования. Как сообщил Рюмшин, в результате засухи на площади более чем в 20 тыс. га полностью погиб урожай.

Если убытки от засухи составят более 500 млн руб., то режим ЧС будет оцениваться как событие федерального масштаба. Документы о понесенных тратах крымское ведомство направит в российский Минсельхоз, и после сумма ущерба и возмещения будет определяться особо.

Из-за неурожая в сложной ситуации из-за нехватки кормовых культур окажется и крымское животноводство.

В конце апреля 2017 года Украина открыла новую дамбу на канале, снабжающем Крым пресной водой. Дамба, перерезающая Северо-Крымский канал в районе пограничного пункта Каланчак, позволит одновременно не пускать воду в Крым и обеспечивать поливом фермерские угодья на юге Херсонской области Украины. Как сообщили на презентации стационарной бетонной дамбы представители Херсонской облгосадминистрации, на строительство сооружения было потрачено 35 млн грн (74,8 млн руб.).

После референдума о присоединении Крыма к России Украина впервые перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала 26 апреля 2014 года. До этого канал покрывал до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2017 года поставки днепровской воды сократились примерно в три раза. Россия предложила Украине подписать договор об авансовой оплате воды, однако, как заявил министр сельского хозяйства России Николай Федоров, «Киев отвечает, что надо изучить документы, договор переписать».

При этом российские власти отметили, что перекрытие водоканала — скорее политический шаг, нежели экономический. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что

«постройка Украиной дамбы — это еще один шаг агрессивной риторики, которую Киев ведет против Крыма. Уже, как говорится, чем могли навредить, навредили». По его словам, теперь республика уже не зависит от днепровской воды, а раньше она обеспечивала технической водой только северо-восток полуострова, но с 2014 года Крым стал «водонезависим».

Глава комитета по государственному строительству Госсовета Крыма Ефим также заявил, что хотя республика уже три года не получает украинскую воду, в ней «все тихо и спокойно», воды хватает, а водохранилища заполнены.