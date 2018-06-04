Военная хитрость: зачем Ким уволил генералов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправил в отставку трех ключевых военных чиновников. О кадровых перестановках сообщило южнокорейское информагентство Ренхап со ссылкой на осведомленные источники в спецслужбах.

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Аналогичные сведения распространили и некоторые японские СМИ, однако со стороны КНДР пока не поступало никакого официального подтверждения информации о кадровых изменениях в руководстве вооруженных сил.

Между тем южнокорейское информагентство сообщает, что назначения, предположительно, были проведены еще 17 мая на расширенном заседании центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

По данным источников, свои посты освободили: начальник генерального штаба Корейской народной армии Ли Мен Су, министр народных вооруженных сил КНДР Пак Ен Сик, а также начальник главного политического управления армии КНДР Ким Чен Гак.

По данным агентства, важнейшая руководящая позиция в Корейской народной армии — пост начальника генштаба, который ранее занимал 84-летний Ли Мен Су — досталась 61-летнему Ли Ен Гилю. Прежде он являлся заместителем начальника генерального штаба.

На должность министра народных вооруженных сил КНДР, которую ранее занимал 68-летний Пак Ен Сик, был назначен Но Гван Чхоль. Стоит отметить, что новому главе военного ведомства всего 38 лет — и это вписывается в версию, что перестановки в высшем военном руководстве были обусловлены стремлением «озеленить» кадровый состав. И это касается не только Но Гван Чхоля— все новые высшие военные чиновники значительно младше своих предшественников.

Наконец, на место 76-летнего начальника главного политического управления армии КНДР Ким Чен Гака был назначен Ким Су Гиля, прежде занимавший пост председателя пхеньянского комитета Трудовой партии Кореи.

Иллюзия уступок

Издание The Washington Post пишет, что нынешние перестановки «могут говорить о происходящей реорганизации военного руководства — на этот раз в руководящие структуры вводятся более молодые кадры взамен старых чиновников, которые, вероятно, наиболее негативно настроены по отношению к Соединенным Штатам и их союзнику Республике Корея».

Американская газета связывает кадровые изменения с предстоящим 12 июня саммитом главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, главной темой которого, как ожидается, станет денуклеаризация Корейского полуострова.

Схожие предположения высказывают источники южнокорейского агентства Ренхап:«перестановки в военном руководстве могут быть связаны со сделкой по денуклеаризации, которую лидер [КНДР] Ким Чен Ын может заключить в ходе саммита с президентом США Дональдом Трампом, назначенном на 12 июня в Сингапуре», — полагает собеседник информагентства.

Между тем старший научный сотрудник Центра корееведения ИДВ РАН Константин Асмолов в беседе с «Газетой.Ru» решительно отверг версию о том, что нынешние отставки были как-то связаны с грядущим корейско-американским саммитом.

«Это не отставки, а омоложение руководства, и говорить о том, что Ким прогнулся под Трампа и сменил ключевых военных, которые выступали против — это влажные фантазии южнокорейских спецслужб», — утверждает ученый-кореевед.

По словам эксперта, «омоложение» военного руководства преследует иную цель: «Мы думаем, что саммит удастся — а если саммит не удастся? Поэтому, вполне вероятно, Ким и меняет 80-летних [военных чиновников] на 60-летних», — заключил Асмолов.

Востоковед и российский дипломат Георгий Толорая также усомнился, что замена ключевых военных чиновников отражает борьбу Ким Чен Ына с противниками примирительного диалога с США. В то же время эксперт отмечает, что определенные цели, связанные с предстоящим саммитом, этот шаг все же преследует.

«Естественной реакцией [на отставки генералов] является мысль, что Ким Чен Ын пытается бороться с сопротивлением военных его мирному процессу с США, поскольку те понимают, что без ядерного оружия они не смогут обеспечить обороноспособность страны и протестуют против сдачи ядерного козыря, за что Ким Чен Ын их и уволил», — рассуждает эксперт.

«С другой стороны, демонстративная замена кадров могла быть попыткой продемонстрировать американцам, как трудно дается Ким Чен Ыну решение по отказу от ядерного оружия. Теперь северокорейское переговорщики могут сказать: вот видите, мы идем на максимальные уступки, уже армия страшно недовольна — пришлось всех уволить. А если мы еще пойдем на уступки, то нас вообще всех расстреляют, армия поднимет бунт — в итоге вы получите режим, куда более агрессивный, чем нынешний», — заключил Толорая.

Старые и новые лица в военном руководстве

Отправленный в отставку глава генерального штаба Корейской народной армии Ли Мен Су имеет огромный опыт государственной службы и в свое время являлся доверенным лицом Ким Чен Ира — отца нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Он входил в так называемую «команду трех» — группу высших государственных чиновников, наиболее приближенных к предыдущему главе Северной Кореи.

В последний год правления Ким Чен Ира генерал Ли возглавил Министерство Народной безопасности КНДР — на этом посту он продержался до 2013 года, после чего был смещен с него пришедшим к власти в 2011 году Ким Чен Ыном. Ли Мен Су возглавил генштаб Корейской народной армии только в 2016 году.

Кстати, по поводу точного возраста генерала единого мнения нет: хотя большинство СМИ пишут, что сейчас Ли Мен Суну 84 года, ряд источников возражает, что экс-глава генштаба родился в 1937 или 1938 году.

На пост был главы генштаба назначен Ли Ен Гиль, северокорейский генерал, который на 21 год младше своего предшественника. До своего повышения Ли Ен Гиль занимал пост заместителя главы генерального штаба Корейской народной армии.

В 2016 году в южнокорейской прессе появилась информация о том, что Ли Ен Гиль был якобы приговорен к смертной казни через повешение за преступления, связанные с коррупцией и формированием политической группировки в КНДР. Однако эти сведения оказались ложными — в мае того же года стало известно, что генерал жив.

Еще один высокопоставленный военный чиновник, лишившийся своего поста — Пак Ен Сик — являлся министром народных вооруженных сил Северной Кореи на протяжении последних двух лет. До этого он также служил в Министерстве государственной безопасности КНДР, а с 2015 года руководил Главным политическим управлением Корейской народной армии.

Новый глава северокорейского военного ведомства — Но Гван Чхоль — еще в 2016 году попал в число влиятельнейших военных чиновников в КНДР. Уже тогда издание Би-би-си обращало внимание на «юный» по меркам северокорейских военных кругов, возраст генерала, которому на тот момент было 35 лет.

Тогда издание окрестило Но Гван Чхоля не иначе, как «генералом-миллениалом».

При этом биография «миллениала» весьма туманна — то, что его карьера пошла в гору при Ким Чен Ыне — едва ли не единственное, что о нем достоверно известно.

Интересен и ушедший в отставку начальник главного политического управления — органа, осуществляющего партийный контроль над ВС КНДР. Стоит отметить, что глава данного управления считается более значимой фигурой, нежели министр народных вооруженных сил. Ким Чен Гак занял данный пост сравнительно недавно — в феврале 2018 года. В 2012 году он на протяжении недолгого времени возглавлял военное ведомство КНДР.